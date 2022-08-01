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Em Vila Velha

Parque Cultural Casa do Governador recebe festival com dança, música e teatro

Evento multicultural acontece domingo (7), com entrada franca e bilhetes limitados, podendo ser retirados pela internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 16:21

O Parque Cultural Casa do Governador recebe neste domingo (7) o Festival
O Parque Cultural Casa do Governador recebe neste domingo (7) o Festival "Parque Aberto" Crédito: Lorenzo Savergnini
Uma manhã repleta de atrações culturais ao ar livre, com direito a passeio no parque e contato direto com a natureza. É o que promete a terceira edição do Festival "Parque Aberto", que acontece neste domingo (7), a partir das 9h, no Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha.
No cardápio de atrações, a performance de dança "Mãe Gentil (dos Filhos deste Solo)", de Daiana Scaramussa, o concerto "Música Clássica e Popular", com a Camerata Sesi/ES, e a peça de teatro "Não Tenho Tempo", do Grupo Teatral Socioeducativo do SESI Cultura. 
O evento é gratuito, mas os ingressos são limitados, com retirada na plataforma Sympla, a partir de terça (2). Ah, sim: não esqueça de levar sua cadeira de praia e canga para assistir aos espetáculos!
"Mãe Gentil (dos Filhos deste Solo)", traz Daiana Scaramussa encarnando uma mulher brasileira, sozinha, e que leva consigo suas reflexões, angústias, lutas e desafios. A performance de dança propõe uma reflexão sobre as mulheres diante do papel de mãe, que abdica de si em prol de uma imagem imposta pela sociedade.
"Música Clássica e Popular" traz a Orquestra Camerata Sesi/ES apresentando suas tradicionais fusões de gêneros musicais eruditos e populares, como Rap, MPB, Forró e Rock'n'roll, incluindo parcerias com bandas locais e músicos consagrados nacionalmente, entre os quais temos Paulo Ricardo, Mart’nalia, Leoni, Danilo Caymmi, Leila Maria, Arthur Maia.
Por sua vez, a peça "Não Tenho Tempo", do Grupo Teatral Socioeducativo do SESI Cultura, é desencadeada por cenas que discutem as relações tanto na família quanto no trabalho, tendo como objetivo desenvolver um pensamento comum em busca da tão sonhada qualidade de vida. Em pauta, temas como trabalho, família, saúde, estresse e relacionamentos.
Não dá para comparecer ao "Parque Aberto" deste fim de semana? Sem problema, pois o festival volta em 21 de agosto e 4 de setembro, com novas atrações a serem divulgadas futuramente. Anote em sua agenda!

FESTIVAL "PARQUE ABERTO"

  • QUANDO: Domingo (7), a partir das 9h, no Parque Cultural Casa do Governador. Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha
  • INGRESSOS:  Em número limitado, podendo ser retirados pela internet, a partir de terça (2). Não esqueça de levar uma canga ou mesmo uma cadeira de praia para curtir as apresentações ao ar livre    

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