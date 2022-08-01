Com cor e alegria, Parada LGBTQIA+ lota Centro de Vitória; veja fotos

XXI Manifesto do Orgulho LGBTQIA+ de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Conforme esperado, o XI Manifesto do Orgulho LGBTQIA+ lotou o Centro de Vitória na tarde e noite deste domingo (31). Ao todo, o evento, batizado de "Close, Close, Close", contou com mais de 140 artistas divididos em 10h de programação.

Com cor e alegria, além de militância na busca por respeito e pelos direitos sociais para a comunidade LGBTQIA+, o encontro reuniu milhares de pessoas, começando no mercado da Vila Rubim, Centro de Vitória, seguindo em marcha até o Sambão do Povo. Veja imagens da festa da diversidade capixaba clicadas pelo fotógrafo Fernando Madeira.

Entre as atrações da Parada, nomes como Afronta MC, bloco Afrokizomba, Natália Torres (Miss Espírito Santo Gay), Angela Jackson, Jéssica Telles, companhia de dança Motumbaxé, Elektra, Agatha Benks, DJ Brisa, Maria José, Thaís Spyller, Natasha Rosa Colar e Olhar de Sedução. Além disso, a campeã do Carnaval Capixaba 2022, a escola Novo Império, também se apresentou.

Como novidade para 2022, aconteceu o 1º Concurso de Performance Drag Queen da Gold, organizado pela Associação Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade (Gold), que promoveu o evento.