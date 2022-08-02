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Teatro

Acessibilidade é tema da peça "Hora do Recreio" no Sesc Glória

Espetáculo infantil terá duas apresentações gratuitas no domingo (7); ingressos estão disponíveis na bilheteria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 18:06

Diversão em Cena: espetáculo
Diversão em Cena: espetáculo "A Hora do Recreio" Crédito: Diversão em Cena/Divulgação
Tem espetáculo gratuito para a criançada em Vitória, no fim de semana. "Hora do Recreio" entra em cartaz neste domingo (7), em duas sessões, às 15h e 17h, no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória. A segunda sessão terá a presença de um intérprete de libras para maior acessibilidade.
O quarto espetáculo do projeto Diversão em Cena ArcelorMittal conta a história de Guilherme, um garoto cadeirante, interpretado por Luciano Brandão, que transforma a falta de acessibilidade na escola em uma grande e divertida aventura dentro da sala de aula, na “Hora do Recreio”.
O personagem Guilherme compartilha suas histórias e sonhos com o amigo Barbosa (a caveira da sala de aula de ciências) e a plateia, transformando o ambiente, aparentemente limitado, em um universo sem fronteiras para a magia, cheio de brincadeiras e muitas histórias. 
Entre uma história e outra, entre uma mordida e outra no sanduba da lancheira, ele imagina e projeta sua cadeira-de-rodas-foguete-supersônica-espacial - com retrovisores, estepe, esticador de pernas e jato de água para espantar cachorro: uma cadeira que voa com a qual pretende chegar mais rápido aos lugares e explorar outros universos. Tudo à sua volta se transforma em amigos imaginários e brinquedos inusitados.
O diretor do espetáculo Fernando Lyra Jr. usa a técnica de teatro de objetos para dar movimento à encenação, transformando os materiais e objetos da sala de aula em qualquer coisa que a personagem fantasiar.
Os ingressos serão disponibilizados a partir do dia 2 de agosto, na bilheteria do teatro, das 10h às 19h, sendo dois ingressos por CPF.
  • HORA DO RECREIO
  • Quando: domingo (7)
  • Horários: 15h e 17h (sessão com intérprete de libras)
  • Onde: Centro Cultural Sesc Glória - Av Jeronimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
  • Duração: 45 minutos
  • Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira (2 de agosto) na bilheteria do teatro das 10h às 19h. Apenas 2 ingressos por CPF.
  • Mais informações: wbproducoes.com

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