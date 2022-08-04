Beyhive Party: Vitória ganha edição da festa para o novo disco de Beyoncé

Capa do álbum 'Renaissance' de Beyoncé Crédito: Divulgação

Atenção comunidade “Beyhive” capixaba, chegou a vez de vocês. Nesta sexta-feira (05), os fãs de Queen B poderão se divertir ao som do novo álbum da cantora, "Renaissance", na festa “Beyhive Party” - edição Vitória. O evento, que é uma comemoração do projeto da artista, acontecerá no espaço Lamah Lounge, em Jardim da Penha. Vale lembrar que a festa faz parte do circuito nacional de lançamento do "Renaissance", com edições já realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Manaus e Fortaleza.

Além de dançar muito ao som de “Break My Soul”, um dos hits do álbum, os capixabas terão a oportunidade de participar de um quiz sobre Beyoncé e ganhar prêmios personalizados. Haverá dois modelos de ingressos, que variam entre R$ 15 (1º lote, geral), com direito apenas a entrada, e R$ 25 (Kit fã, 1º lote), com copo e pôster da cantora. Para comprar, basta entrar no site da SuperTicket

A "Beyhive Party" terá copos e banners personalizados da Beyoncé Crédito: Divulgação

O produtor Diego Fiuza, organizador do evento no Espírito Santo, conta que essa festa é feita em várias cidades do Brasil. O Instagram oficial da “Beyhive Party” já confirmou a realização em outras 6 capitais além de Vitória. Segundo Fiuza, o intuito dessa grande reunião de fãs é enaltecer Beyoncé.

“Como muitos, eu também sou fã da Beyoncé, que é uma diva mundial e tem uma fã base em todos os países. Aqui no Brasil, a 'Beyhive Party' é uma festa para enaltecer a cantora, escutando todas as músicas desde a época que fazia parte do Destiny 's Child até o tão esperado novo álbum ‘Renaissance’", afirmou o produtor.

Nas pickups, os DJs Vinni Tosta, Luke, Moreno Loss e Samantha Broks prometem agitar a festa. Para animar ainda mais o evento, Diego revela que haverá interações com o público valendo brindes especiais e bebidas. “Iremos interagir com o público fazendo perguntas e liberando alguns brindes, como banner com foto do novo ensaio da Beyoncé, um copo personalizado e o drink da casa”, ressaltou.

“É um presente para os fãs capixabas com uma noite de muita música da Beyoncé, apresentação de fotos incluindo o ensaio do ‘Renaissance’ e ser livre para se divertir com muita dança. Esse novo álbum vem com muitos samples dos anos 80 e 90 super dançantes. Será demais”, finalizou Diego.

“RENAISSANCE”

"Renaissance" é o sétimo álbum de inéditas da carreira solo de Beyoncé, lançado no dia 29 de julho deste ano. Sem lançamentos desde 2016, a artista trouxe um projeto com 16 faixas inéditas, incluindo o single de divulgação “Break My Soul”. Nos últimos anos, a esposa de Jay-Z realizou outros trabalhos bastante aclamados pela mídia, como o "Homecoming", na Netflix, e a trilha sonora do live-action de "Rei Leão".

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