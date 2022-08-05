Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tour

Imagine Dragons anuncia 'Mercury World Tour' no Brasil

Banda vencedora do Grammy se apresenta em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro no fim de outubro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 11:49

Imagine Dragons anuncia 'Mercury World Tour' no Brasil
Imagine Dragons anuncia 'Mercury World Tour' no Brasil Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
O Imagine Dragons, banda vencedora do Grammy, anunciou que passará pelo Brasil com a Mercury World Tour. Produzida pela Live Nation, a turnê celebra o lançamento do último álbum duplo do grupo, Mercury - Acts 1 & 2, com paradas também na Colômbia e Argentina.
No solo brasileiro, os shows serão realizados em Curitiba (na Pedreira Paulo Leminski, em 25 de outubro); em São Paulo (no Allianz Parque, 27); e no Rio de Janeiro (na Jeunesse Arena, 29)
Com o disco contendo 32 faixas, Imagine Dragons faz a declaração artística mais ousada de sua carreira até agora. Com produção executiva de Rick Rubin, o álbum duplo inclui os singles de sucesso Enemy, Bones e Sharks; e se expande em Mercury - Act 1, de 2021.
Enquanto Act 1 explora temas como amor, fé, dor, paixão e perda, Act 2 se concentra em classificar a perda pessoal e as maiores questões existenciais de sua carreira.
Imagine Dragons abriu o caminho para seu novo álbum com o lançamento de uma série de singles recentes no topo das paradas. Até o momento, Bones reuniu mais de 331 milhões de streams e o videoclipe que o acompanha marcou mais de 31 milhões de visualizações no YouTube.
A música também atingiu o Billboard Hot 100 e atraiu muitos elogios. Seu single anterior, o sucesso global Enemy, acumulou 4 6 bilhões de streams combinados em duas versões (incluindo uma colaboração com o rapper J.I.D, de East Atlanta, indicado ao Grammy).
Enemy, que foi escolhido para a série animada da Riot Games Arcane, foi o número 1 na Alternative Radio e o número 1 no Top 40 Radio.

Veja Também

Jô Soares foi um exibido assumido, um diplomata em pleno showbusiness

Octávio Mendes retorna ao ES com "Irmã Selma" no Sesc Glória

Beyhive Party: Vitória ganha edição da festa para o novo disco de Beyoncé

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Cultura Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Estamos afundando cada vez mais': iranianos se preparam para ataques à infraestrutura civil do país enquanto prazo do ultimato de Trump se aproxima
Imagem BBC Brasil
Trump diz que pode 'eliminar o Irã em uma noite', com prazo de ultimato se aproximando e sem sinais de que Teerã vai ceder
Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados