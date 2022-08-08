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Cultura

Inscrições para 1° Festival de Música Primavera Teresense seguem até dia 15

Mostra, que contará com semifinais e final ao vivo, acontece de 7 a 10 de setembro, na Praça da Cultura, em Santa Teresa. Três primeiros colocados ganham prêmio em dinheiro
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 16:24

Música cultura
Inscrições para o 1° Festival de Música Primavera Teresense acontece até 15 de agosto. Finais serão em setembro Crédito: Shutterstock
Santa Teresa está se tornando um dos points culturais do Espírito Santo. Após a realização (com sucesso) do Santa Jazz e do Fecsta, mostra de cinema que se firmou no calendário municipal, chegou a vez do 1° Festival de Música Primavera Teresense (Premiando Talentos).
Tendo como ideia valorizar compositores municipais e estaduais, além de promover intercâmbio entre artistas de diferentes sonoridades e gerações, o evento está com inscrições abertas até 15 de agosto, com formulário e regulamento podendo ser retirados pela internet.
Serão aceitas as 50 primeiras inscrições enviadas. Podem participar compositores, solo ou em grupo, residentes no Estado, maiores de 18 anos. Os candidatos devem enviar até duas composições, que deverão ser inéditas e originais, tanto na parte musical como nos versos (no caso de mais inscrições de um mesmo artista, serão consideradas somente as duas primeiras).
Não haverá restrição a qualquer gênero musical e serão aceitas somente músicas cujas letras estejam em português. Um ponto importante: o vídeo deve ser postado no YouTube, em modo público, e o link deverá ser inserido no ato da inscrição.
O participante deverá gravar um vídeo cantando sua composição acompanhado de um instrumento e, depois da música, falar brevemente sobre sua carreira (esse ponto é opcional). Ah, sim: não serão aceitos videoclipes.
Ao todo, nove candidatos serão selecionados para as semifinais, que acontecem ao vivo, de 7 a 9 de setembro, na Praça da Cultura (Praça Duque de Caxias), no Centro de Santa Teresa. Os três melhores avaliados avançam para a final, que rola no dia 10.
Lógico que haverá "dindin" para os vencedores, com o campeão levando R$ 2,5 mil, o vice ganhando 2 mil e o terceiro lugar recebendo R$ 1,5 mil. Portanto, solte o gogó e mostre seu talento para todo o Estado. 
1° Festival de Música Primavera Teresense (Premiando Talentos) também contará com outras atrações musicais a serem anunciadas futuramente pela organização do evento. 

1º FESTIVAL DE MÚSICA PRIMAVERA TERESENSE (PREMIANDO TALENTOS)

  • INSCRIÇÕES: Pela internet até 15 de agosto, onde também pode ser retirado o regulamento
  • EVENTO: Nove candidatos serão selecionados para se apresentarem, entre semifinal e final, nos dias 7 a 10 de setembro, em festival que acontece na Praça da Cultura (Praça Duque de Caxias), Centro de Santa Teresa. A mostra também contará com outras atrações a serem anunciadas futuramente pela organização

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