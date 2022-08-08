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Versão islandesa da música 'Ilariê' viraliza e Xuxa comenta

O grupo musical Studla Bandid gravou a música em islandês e bombou na internet. O vídeo chegou até a 'Rainha dos baixinhos', que reagiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 15:22

xuxa menegheloficial
xuxa menegheloficial Crédito: Blad Meneghel/Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial
Um dos clássicos da cantora e apresentadora Xuxa Meneghel, ''Ilariê'', foi parar na Islândia! O grupo irlandês Studla Bandid cantou uma versão da faixa na língua do país e viralizou na internet.
A performance chegou na artista brasileira, que aprovou a versão. ''Olha onde o ILARIÊ chegou?!? E diga-se de passagem chegou lindamente, todo mundo cantando nosso hino'', comentou empolgada.
Com o sucesso da música, o grupo Studla Bandid ganhou mais de mil seguidores no Instagram, atingindo a marca de 2.852 pessoas na sua rede social. A banda também postou a versão online da música para reprodução no aplicativo Spotify.
A música ''Ilariê'', feita para a criançada, é um dos maiores sucessos da carreira da 'Rainha dos baixinhos'. A canção foi composta por vários autores, entre eles Cid Guerreiro - responsável por outras faixas como ''Tindolelê'', também de Xuxa. A música ganhou outras versões e alcançou outros idiomas, como o inglês, espanhol e chinês.

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