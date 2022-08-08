Versão islandesa da música 'Ilariê' viraliza e Xuxa comenta

xuxa menegheloficial Crédito: Blad Meneghel/Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial

Um dos clássicos da cantora e apresentadora Xuxa Meneghel, ''Ilariê'', foi parar na Islândia! O grupo irlandês Studla Bandid cantou uma versão da faixa na língua do país e viralizou na internet.

A performance chegou na artista brasileira, que aprovou a versão. ''Olha onde o ILARIÊ chegou?!? E diga-se de passagem chegou lindamente, todo mundo cantando nosso hino'', comentou empolgada.

Com o sucesso da música, o grupo Studla Bandid ganhou mais de mil seguidores no Instagram, atingindo a marca de 2.852 pessoas na sua rede social. A banda também postou a versão online da música para reprodução no aplicativo Spotify.