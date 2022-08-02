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Festival reúne música e gastronomia em shopping de Cariacica

2° Puxadinho Moxuara Especial Dia dos Pais terá cerveja artesanal, comidinhas a partir de R$ 16 e shows de forró, reggae, sertanejo, pop e pagode
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 16:27

A temporada de festivais de gastronomia e música segue movimentada na Grande Vitória. Neste fim de semana começa a segunda edição do Puxadinho Moxuara Especial Dia dos Pais, com entrada gratuita, no estacionamento externo do Shopping Moxuara, em Cariacica.
O evento vai acontecer em dois finais de semana: de 4 a 7 e de 11 a 14 de agosto, sempre a partir das 17h.
Além da programação musical, com shows de 10 bandas, o destaque do evento são as atrações gastronômicas, com opções de comida a partir de R$ 16 e de cerveja artesanal a partir de R$ 12 (300ml/Pilsen).    
Petisco servido no festival Puxadinho Moxuara
Petisco do bar e petiscaria Postinho está entre as opções Crédito: Shopping Moxuara/Divulgação
Os estandes serão ocupados por Mandando Brasa, Alcides, Mr. Frango, Te Quiero Churros, Fábrica de Delícias e Bar e Petiscaria Postinho. No time das cervejas artesanais, estão garantidas as cervejarias Barba Ruiva, Alquimistas, Meu Chope e Noi. O Bar One Drink também também estará no evento, com carta de drinques. 
Cervejaria Noi
A cervejaria Noi, do Rio de Janeiro, estará no evento Crédito: Noi/Divulgação
No palco, a música vai contemplar todos os ritmos, do pagode ao reggae. Pele Morena, Macucos, Trio Clandestino, Casaca e Rodrigo Balla estão entre as atrações confirmadas. 

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Primeiro fim de semana:
  • Quinta-feira - 4/08
  • 20h30 - Pele Morena
  • Sexta-feira - 5/08
  • 20h30 - Macucos
  • Sábado - 6/08
  • 19h - Trio Clandestino
  • 21h30 -  Ubando
  • Domingo - 7/08
  • 20h30 - Rodrigo Bala
Banda Macucos
Macucos é um dos destaques da programação Crédito: Divulgação
Segundo fim de semana:
  • Quinta-feira - 11/08
  • 20h30 - Casaca
  • Sexta-feira - 12/08
  • 20h30 - Ph Dias
  • Sábado - 13/08
  • 19h - Havengar
  • 21h30 - Rickson Maioli
  • Domingo - 14/08
  • 20h30 - Bloco Simpatia
Banda Casaca
A banda Casaca toca no segundo fim de semana Crédito: Tiago Uliana/Divulgação
2º FESTIVAL PUXADINHO MOXUARA - ESPECIAL DIA DOS PAIS
Quando: de 4 a 7 e de 11 a 14 de agosto
Onde: no estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
Entrada gratuita
Mais informações: @puxadinhomoxuara (Instagram).

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