Festival reúne música e gastronomia em shopping de Cariacica

A temporada de festivais de gastronomia e música segue movimentada na Grande Vitória. Neste fim de semana começa a segunda edição do Puxadinho Moxuara Especial Dia dos Pais, com entrada gratuita, no estacionamento externo do Shopping Moxuara, em Cariacica.
O evento vai acontecer em dois finais de semana: de 4 a 7 e de 11 a 14 de agosto, sempre a partir das 17h.
Além da programação musical, com shows de 10 bandas, o destaque do evento são as atrações gastronômicas, com opções de comida a partir de R$ 16 e de cerveja artesanal a partir de R$ 12 (300ml/Pilsen).
Os estandes serão ocupados por Mandando Brasa, Alcides, Mr. Frango, Te Quiero Churros, Fábrica de Delícias e Bar e Petiscaria Postinho. No time das cervejas artesanais, estão garantidas as cervejarias Barba Ruiva, Alquimistas, Meu Chope e Noi. O Bar One Drink também também estará no evento, com carta de drinques.
No palco, a música vai contemplar todos os ritmos, do pagode ao reggae. Pele Morena, Macucos, Trio Clandestino, Casaca e Rodrigo Balla estão entre as atrações confirmadas.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
Primeiro fim de semana:
- Quinta-feira - 4/08
- 20h30 - Pele Morena
- Sexta-feira - 5/08
- 20h30 - Macucos
- Sábado - 6/08
- 19h - Trio Clandestino
- 21h30 - Ubando
- Domingo - 7/08
- 20h30 - Rodrigo Bala
Segundo fim de semana:
- Quinta-feira - 11/08
- 20h30 - Casaca
- Sexta-feira - 12/08
- 20h30 - Ph Dias
- Sábado - 13/08
- 19h - Havengar
- 21h30 - Rickson Maioli
- Domingo - 14/08
- 20h30 - Bloco Simpatia
2º FESTIVAL PUXADINHO MOXUARA - ESPECIAL DIA DOS PAIS
Quando: de 4 a 7 e de 11 a 14 de agosto
Onde: no estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
Entrada gratuita
Mais informações: @puxadinhomoxuara (Instagram).
Quando: de 4 a 7 e de 11 a 14 de agosto
Onde: no estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
Entrada gratuita
Mais informações: @puxadinhomoxuara (Instagram).