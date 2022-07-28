Cannoli: doce italiano vira destaque em casa de massas de Vitória

Doce italiano típico da Sicília, o cannolo (ou cannoli, no plural) vem finalmente ganhando espaço fixo em cardápios do Estado.

Antes servido pontualmente em restaurantes de Vitória, como Soeta, Aleixo e Oriundi, compondo sobremesas, esses deliciosos tubinhos de massa doce frita recheados com creme de ricota agora adoçam as sextas na Nonna Barberina, em Jardim da Penha.

Para esse dia da semana, a casa especializada em massas artesanais criou o Giorno dei cannoli - em português, Dia de Cannoli - em que são vendidos quatro sabores da guloseima, sempre das 12h às 20h.

Cannoli: guloseima italiana é servida às sextas em Jardim da Penha Crédito: Francisco Siqueira

Os tubinhos custam a partir de R$ 11,50 e são recheados na hora, para preservar a crocância da massa (o que faz toda a diferença).

Nesta sexta-feira (29), estarão disponíveis cannoli de pistache, de limão siciliano, de doce de leite e de amarena (cereja selvagem cultivada na Itália). Rua Tupinambás, 623, loja 2, Vitória. (27) 3207-4920.

FESTIVAL DE DOCES É ATRAÇÃO EM VILA VELHA

Com um cardápio especial de doces, o Festival do Morango é a atração deste fim de semana na doceria e cafeteria Amor com Açúcar, em Vila Velha. Fazem parte do menu tartelete de morango (R$ 13), torta de suspiro com morango (R$ 15 a fatia) e coxinhas de morango (nos sabores Ninho, brigadeiro e crème brûlée/a partir de R$ 11 cada uma).

Festival do Morango

CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios. Outro destaque são os bolos de pão de ló com nata, suspiros e morango; Red Velvet com cascas de chocolate, brigadeiro branco e brigadeiro ao leite com morango; de limão siciliano com compota de morango; e de Ovomaltine com morango (R$ 20 a fatia). Rua Rio Branco, 390, Parque das Castanheiras. (27) 3534-5136.

VINÍCOLA GAÚCHA LANÇA VINHO 100% MARSELAN

A Cooperativa Vinícola Garibaldi acaba de lançar um vinho tinto varietal 100% elaborado a partir da uva Marselan. O primeiro lote do Garibaldi VG Marselan Safra 2020 chega ao mercado em edição limitada de 8,7 mil garrafas, com preço sugerido de R$ 80 por unidade.

Garibaldi VG Marselan Safra 2020: edição limitada de 8,7 mil garrafas Crédito: Garibaldi/Divulgação

"Ele tem grande estrutura, alta complexidade aromática e taninos muito macios, com bom potencial de envelhecimento", avalia o enólogo chefe da vinícola, Ricardo Morari. Parte do vinho ficou 10 meses maturando em barricas de carvalho, enquanto outra parte permaneceu em tanques de inox.

No visual, o Garibaldi VG Marselan apresenta coloração vermelho rubi intensa, e os aromas exibem, além de frutas maduras, notas tostadas que lembram café, especiarias e um leve toque mentolado. No paladar, percebem-se taninos macios e boa estrutura. Para harmonizar, a sugestão são carnes vermelhas grelhadas, queijos maturados e massas condimentadas.