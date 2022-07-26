Onde tem café colonial no ES? Veja 4 bufês para comer à vontade

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O MAIS TRADICIONAL

O café colonial mais tradicional do Estado fica em Pedra Azul, no pé do Lagarto, dentro da Pousada Peterle. O bufê, com cerca de 50 itens, é oferecido em um amplo salão sempre aos sábados e domingos, das 13h às 20h. Além da variedade de bolos, tortas doces, musses e cheesecakes há nas mesas frios, torta de frango, bolo salgado, focaccia, empadão de frango, lasanha à bolonhesa, caldos, capeletti, polenta, esfirra e outras opções. Quanto: R$ 52 por pessoa, já com algumas bebidas inclusas (café, leite, cappuccino, chocolate e chá). BR 262, s/n, Domingos Martins. (27) 99601-6291. FOTO: Peterle/Divulgação

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NOVIDADE EM VITÓRIA

O café colonial é um dos atrativos da padaria Tanti Affetti, inaugurada há poucos meses na Praia do Canto. Pães variados, bolos com calda, geleias, pizzas, cookies, embutidos, queijos, frutas, ovos, bacon e pães de queijo compõem o bufê a quilo, disponível todos os dias das 7h às 10h e das 16h às 19h. Quanto: R$ 79,90/1 kg. As bebidas são cobradas à parte. Rua Desembargador Sampaio, 182. Mais informações: @tantiaffetti (Instagram). FOTO: Cacá Lima

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BANQUETE DE FIM DE SEMANA

Com quase 40 opções, o café colonial servido na cafeteria da fábrica de chocolates Mayer, em Marechal Floriano, sai a R$ 54,90 o quilo. No cardápio, que varia a cada fim de semana, entram bolos tradicionais, fit zero lactose, veganos e zero açúcar, além de rocambole, torta de morango, torta salgada, quiche, empada, cupcake, salgado assado, sanduíche natural, minipizza, pão recheado, biscoito caseiro, bolinho de chuva, mentira, patês e geleias. Quando: aos sábados e domingos, das 9h às 17h. As bebidas são servidas à la carte. BR-262, Km 48. (27) 99645-0040. FOTO: Mayer/Divulgação

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