Onde tem café colonial no ES? Veja 4 bufês para comer à vontade

Muito popular no Brasil, especialmente em cidades de colonização europeia, o café colonial é uma refeição para qualquer hora do dia e não só para o desjejum. Muito tradicional na cultura e na cozinha alemã, é um verdadeiro banquete, composto de quitutes doces e salgados - e inclui até mesmo pizzas, massas, caldos e sopas.
Se você está no Espírito Santo e procura um local com esse tipo de serviço, aproveite as quatro dicas abaixo. A lista inclui desde padaria em Vitória até chocolateria nas montanhas, e em todos os locais a fartura é garantida, com bufês a partir de R$ 49,99 o quilo.
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O MAIS TRADICIONAL
O café colonial mais tradicional do Estado fica em Pedra Azul, no pé do Lagarto, dentro da Pousada Peterle. O bufê, com cerca de 50 itens, é oferecido em um amplo salão sempre aos sábados e domingos, das 13h às 20h. Além da variedade de bolos, tortas doces, musses e cheesecakes há nas mesas frios, torta de frango, bolo salgado, focaccia, empadão de frango, lasanha à bolonhesa, caldos, capeletti, polenta, esfirra e outras opções. Quanto: R$ 52 por pessoa, já com algumas bebidas inclusas (café, leite, cappuccino, chocolate e chá). BR 262, s/n, Domingos Martins. (27) 99601-6291. FOTO: Peterle/Divulgação
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NOVIDADE EM VITÓRIA
O café colonial é um dos atrativos da padaria Tanti Affetti, inaugurada há poucos meses na Praia do Canto. Pães variados, bolos com calda, geleias, pizzas, cookies, embutidos, queijos, frutas, ovos, bacon e pães de queijo compõem o bufê a quilo, disponível todos os dias das 7h às 10h e das 16h às 19h. Quanto: R$ 79,90/1 kg. As bebidas são cobradas à parte. Rua Desembargador Sampaio, 182. Mais informações: @tantiaffetti (Instagram). FOTO: Cacá Lima
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BANQUETE DE FIM DE SEMANA
Com quase 40 opções, o café colonial servido na cafeteria da fábrica de chocolates Mayer, em Marechal Floriano, sai a R$ 54,90 o quilo. No cardápio, que varia a cada fim de semana, entram bolos tradicionais, fit zero lactose, veganos e zero açúcar, além de rocambole, torta de morango, torta salgada, quiche, empada, cupcake, salgado assado, sanduíche natural, minipizza, pão recheado, biscoito caseiro, bolinho de chuva, mentira, patês e geleias. Quando: aos sábados e domingos, das 9h às 17h. As bebidas são servidas à la carte. BR-262, Km 48. (27) 99645-0040. FOTO: Mayer/Divulgação
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COMILANÇA TODOS OS DIAS
A caminho de Pedra Azul, um dos pontos de parada mais famosos da BR-262 é a Casa da Bica, que serve café colonial todos os dias, das 7h às 18h. Durante a semana, o bufê sai por R$ 49,99 o quilo, e nos finais de semana e feriados custa R$ 59,99 o quilo. São mais de 20 itens à disposição, entre bolos, tortas, biscoitos, musses, pães e sobremesas, e as bebidas são cobradas à parte. BR-262, Km 69,5, Araguaia, Marechal Floriano. (27) 3288-4064. FOTO: Casa da Bica/Divulgação