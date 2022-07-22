Veja onde comer rodízio no ES: lista inclui de sushis a risotos

HAMBURGUINHOS E FRITAS

CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios. FOTO: Thiago Britto Um dos trunfos do Japatê é o rodízio com quantidade ilimitada de peças por pedido. Oferecido todos os dias, das 18h à 0h, o serviço já inclui entradas e sobremesas. Sushis prensados, sashimis variados e makimonos exclusivos, como o Tuna Roll – casquinha de massa de harumaki com atum, cebolinha e pesto de manjericão - também fazem parte da rodada, que sai a R$ 129,90 por pessoa. Av. Hugo Musso, 1233, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3201-9201.

O rodízio de caldos do bar Hora Extra já é tradição em Bela Aurora, a R$ 20 por pessoa. De quarta a sábado, das 19h à meia-noite, são servidos à vontade caldos verde, de camarão, feijoadinha, péla-égua, abóbora com carne-seca, alho-poró com bacon, capeletti com frango (foto), mocotó, frango com bacon e costela com aipim. Rua Ferro e Aço, 433, Cariacica. (27) 99931-3882. FOTO: Carlos Palito

Uma das novidades do inverno em Pedra Azul é o rodízio de massas e risotos do restaurante Grão da Terra, todo sábado, a partir das 19h, com música ao vivo. Além da entrada, são oferecidas 13 combinações, em pequenas porções, para comer à vontade (R$ 60 por pessoa). Espuma de polenta com ragu de costela, nhoque de abóbora, risoto de costela, conchiglione recheado com ragu de cupim ao vinho e talharim ao limão siciliano com filé suíno estão na lista. Rodovia Geraldo Sartório, Caminho das Flores, Km 6, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99781-3851. FOTO: Grão da Terra/Divulgação

Na Churrascaria Minuano há rodízio no almoço, com mais de 20 variedades de carne. O valor por pessoa é R$ 115 e a opção é oferecida de terça a sábado, das 11h às 15h, e aos domingos até as 16h. Entre os destaques, cortes bovinos da raça Angus e opções como shoulder steak, paleta de cordeiro uruguaio e short rib. Avenida Dante Michelini, 337, Jardim da Penha, Vitória. (27) 2121-7877. FOTO: Vitor Jubini

Pizzas de pão de alho, de estrogonofe, de hot dog e até mesmo de caipirinha estão entre os itens do rodízio da Cazaroto Pizzaria, que oferece mais de 140 sabores, salgados e doces. Além da redonda, entram na modalidade massas como lasanha, nhoque, rondelli e canelone, além de esfirras e batata frita. Os valores por pessoa são: R$ 69,99 (de segunda a quinta) e R$ 76,99 (de sexta a domingo e feriado), já com água, suco e refrigerante inclusos. Crianças de até 5 anos não pagam e de 6 a 10 pagam metade do preço. Horários: diariamente, das 18h às 23h. Av. Santa Leopoldina, 305, Praia de Itaparica, Vila Velha. Reservas: (27) 99281-8744. FOTO: Cazaroto/Instagram

O rodízio de comida japonesa é o carro-chefe da Nagairô Sushi, rede paulista de restaurantes que abriu uma unidade em Vila Velha há poucos meses, no shopping Praia da Costa. A modalidade é oferecida tanto no almoço como no jantar, e custa entre R$ 94,90 e R$ 154,90 por pessoa. As opções são: vegetariano, executivo e especial. Horários: todos os dias, das 12h às 22h. Av. Doutor Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. FOTO: Nagairô/Instagram