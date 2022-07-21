Hamburgueria lança novo cardápio e inclui petiscos internacionais

Com sua proposta ampliada para além do hambúrguer, o GolBurger & Cozinha acaba de incluir novidades no cardápio fixo, misturando referências de países como México, EUA, Espanha e França. A cozinha brasileira segue como a principal influência nas criações do almoço, repaginado semanalmente.

Entre os lançamentos definitivos, disponíveis desde terça-feira (19), estão entradas como croqueta de carne com cogumelo (R$ 44 a porção com seis) e quesadillas de carne desfiada com molho ferrugem, queijos, pico de gallo, iogurte e avocado (R$ 49,90).

Croquetas de carne com cogumelo: referência espanhola Crédito: Luiz Felipe Torezani

Na ala dos sanduíches e wraps, destaque para o Canavarro - filé, alface, rúcula, tomate cereja, muçarela, parmesão e pesto (R$ 62,90) e para o burger Benzema, com carne de 150g, queijo, ovo frito, azeite de trufas, cebolinha-francesa, grana padano e aioli (R$ 50.90).

Famosa também pelas sobremesas, a hamburgueria e restaurante do chef Luiz Felipe Torezani embarcou na moda da tarta de queso, doçura de origem catalã que virou tendência de uns tempos para cá. No GolBurger, ela serviu de inspiração para a torta de queijo servida quente com compota de frutas vermelhas (R$ 29,90).

Novo cardápio fixo do GolBurger

Tanto os itens do menu fixo como os especiais da semana também podem ser pedidos pelo aplicativo Americanas Delivery. Horários: de terça a domingo, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 23h. Rua 15 de novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3348.

RISOTOS ESPECIAIS PARA O INVERNO

Desde a última sexta-feira, 15 de julho, o restaurante Oriundi está com um menu especial em que o risoto é o protagonista. A carta reúne seis criações dos chefs Juarez Campos e Pedro Kucht para a temporada de inverno.

Os preços dos risotos variam de R$ 85 a R$ 119, e as porções são individuais (porém fartas, como todas na casa). Além do risoto all'amatriciana com bacon e cebola crocantes, há opções como o de sobrecoxa, bacon, costelinha, linguiça e ovo frito e o de camarão, abóbora, catupiry e sálvia.

Novo cardápio fixo do GolBurger

No cardápio fixo, acaba de estrear uma sobremesa, o gateau de doce de leite com morango e picolé de pistache (R$ 35). O menu de risotos de inverno está disponível todos os dias no almoço e às sextas e sábados no jantar. Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989.

POINT REPAGINADO NA PRAIA DA COSTA

Na Praia da Costa, em Vila Velha, o point de comida na saudável na esquina da 15 de novembro com a Hugo Musso foi totalmente repaginado e ganhou novo nome e nova proposta. Além de saladas, omeletes e tapiocas, o Empório Balancê Garden agora tem petiscos, pratos variados, carnes, vinhos, chopes e drinques.

A casa funciona todos os dias, do café da manhã ao jantar, passando por almoço e happy hour. Estrogonofe de frango (R$ 39), tilápia ao molho de alcaparras (R$ 42), medalhão de filé (R$ 49,90) e bobó vegano (R$ 42) são opções de prato, e buffalo wings (R$ 29) e espetinho no prato (R$ 15) estão entre os petiscos do happy hour.

Medalhão de filé ao molho madeira com arroz à piamontese Crédito: Ciro Trigo

A nova casa conta com uma carta de drinques autorais assinada pelo bartender Adenilson Borracha. Destaque para o Balancê (R$ 32), à base de vodca, morango, limão, xarope de melancia, suco de laranja e espuma de gengibre. Mais informações: (27) 99747-5444.