Novo point em Vitória tem pastel, caldo de cana e vista para o canal

Uma casinha antiga, construída na década de 1940, e seu amplo e arborizado quintal - que termina às margens do Canal de Camburi - abrigam há poucos meses uma nova pastelaria e cafeteria em Vitória. É a Malasartes, concebida pelo ator e artista plástico Augusto Loureiro, criador do extinto Teatro Galpão.
No novo point, a especialidade é o pastel, em 17 versões. A quantidade de recheio é equilibrada, e a fritura perfeita. Provamos o de palmito, o de pizza, o de frango e o de carne com queijo, que estão entre os mais elogiados. O Pastel do Francisco, de queijo com molho pesto, é uma exclusividade. Os preços ficam entre R$ 10 e R$ 12.
Malasartes
Para acompanhar os pastéis, uma pedida é o caldo de cana, de 300 ou 500ml (a partir de R$ 5,50). O cardápio tem uma página só de petiscos, como frango a passarinho, torresmo, cação à milanesa, kiéber, carne de sol com aipim e bolinho de bacalhau.
A seção de cafeteria inclui, além de expresso e cappuccino, sanduíches, salgados, quiches e, como sobremesa, bolos e tortas. Próximo à vitrine de comidinhas, uma obra do artista plástico Fernando Augusto faz referência a Pedro Malasartes, personagem icônico da cultura popular eternizado por Mazzaropi e que dá nome à casa.
O quintal da Malasartes, que deve ganhar em breve uma galeria de arte, conta com pula-pula e outros brinquedos infantis. Rua Vitalino dos Santos Valadares, 275, Santa Luiza. (27) 99291-9356.
NOVO DELIVERY DE COMIDA JAPONESA
O japonês Unagi, aberto recentemente na Praia do Canto, lançou nesta semana seu serviço de delivery, com entrega própria. A escolha dos pratos e os pedidos já podem ser feitos diretamente pelo site do restaurante, no endereço: https://www.unagi.com.br/online-ordering.
As entregas acontecem de terça a domingo, das 18h às 23h30. O Unagi fica na Rua Aleixo Netto, 1585. Mais informações: @unagivix (Instagram).
CHOPE ARTESANAL NO POSTO
A startup capixaba MeuChope.com acaba de inaugurar uma operação no tradicional Posto Iate Shell Praia do Canto (Av. Saturnino de Brito, 1394, Loja 3). Durante quase quatro décadas, o posto foi um ponto de encontro dos boêmios na Capital e também foi palco de eventos. A partir desta semana, o espaço volta a receber os cervejeiros, desta vez com torneiras repletas de chope artesanal.
A inauguração oficial é nesta quinta (30), às 18h, com show gratuito da banda Samba Soul. “A MeuChope.com chega ao Posto Iate resgatando uma memória afetiva de uma geração que frequentou o local nos anos 90 e 2000. O ambiente sempre foi ponto de parada obrigatório para quem ia para shows e eventos em Vitória”, comenta Monique Barth, responsável pelo marketing da startup.
FEIJOADA NO CLUBE DE PESCA
No dia 10 de julho, um domingo, o Movimento Negro Unificado no Espírito Santo (MNU-ES) promove uma feijoada, com atrações musicais, para comemorar os 10 anos de sua refundação. A festa será no Clube de Pesca (Av. Dário Lourenço de Souza, 89, Mário Cypreste, Vitória) e começará ao meio-dia.
Feijoada do MNU-ES
A partir desse horário, apresenta-se Leoni Ribeiro Duo, com repertório variado. Às 15h, acontece a 40ª edição do Sarau do Círculo Palmarino, que terá programação musical própria. Os ingressos para a feijoada custam R$ 50 por pessoa (crianças de até 11 anos não pagam). Mais informações: @mnu_es (Instagram).
ÚLTIMO FIM DE SEMANA PARA BOTECAR
Quem ainda não provou ou quer experimentar mais petiscos do Roda de Boteco na Grande Vitória tem até o domingo, 3 de julho, para visitar um dos 40 bares participantes do festival. Clique aqui para saber quais são.
Neste último fim de semana do concurso gastronômico, os botequeiros poderão avaliar os estabelecimentos sob quatro critérios: sabor e criatividade da receita, higiene do local, temperatura da bebida e atendimento. É só pedir o petisco e preencher a cédula de votação ao fim da avaliação e depositar na urna disponível. Mais informações: @rodadeboteco (Instagram).