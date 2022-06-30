Novo point em Vitória tem pastel, caldo de cana e vista para o canal

O deque sobre o Canal de Camburi é um atrativo da casa Crédito: Fernando Madeira

Uma casinha antiga, construída na década de 1940, e seu amplo e arborizado quintal - que termina às margens do Canal de Camburi - abrigam há poucos meses uma nova pastelaria e cafeteria em Vitória. É a Malasartes, concebida pelo ator e artista plástico Augusto Loureiro, criador do extinto Teatro Galpão.

No novo point, a especialidade é o pastel, em 17 versões. A quantidade de recheio é equilibrada, e a fritura perfeita. Provamos o de palmito, o de pizza, o de frango e o de carne com queijo, que estão entre os mais elogiados. O Pastel do Francisco, de queijo com molho pesto, é uma exclusividade. Os preços ficam entre R$ 10 e R$ 12.

Malasartes

Para acompanhar os pastéis, uma pedida é o caldo de cana, de 300 ou 500ml (a partir de R$ 5,50). O cardápio tem uma página só de petiscos, como frango a passarinho, torresmo, cação à milanesa, kiéber, carne de sol com aipim e bolinho de bacalhau.

A seção de cafeteria inclui, além de expresso e cappuccino, sanduíches, salgados, quiches e, como sobremesa, bolos e tortas. Próximo à vitrine de comidinhas, uma obra do artista plástico Fernando Augusto faz referência a Pedro Malasartes, personagem icônico da cultura popular eternizado por Mazzaropi e que dá nome à casa.

O quintal da Malasartes, que deve ganhar em breve uma galeria de arte, conta com pula-pula e outros brinquedos infantis. Rua Vitalino dos Santos Valadares, 275, Santa Luiza. (27) 99291-9356.

NOVO DELIVERY DE COMIDA JAPONESA

O japonês Unagi, aberto recentemente na Praia do Canto, lançou nesta semana seu serviço de delivery, com entrega própria. A escolha dos pratos e os pedidos já podem ser feitos diretamente pelo site do restaurante, no endereço: https://www.unagi.com.br/online-ordering.

Delivery do restaurante japonês começou esta semana Crédito: Dudu Altoé

As entregas acontecem de terça a domingo, das 18h às 23h30. O Unagi fica na Rua Aleixo Netto, 1585. Mais informações: @unagivix (Instagram).

CHOPE ARTESANAL NO POSTO

A startup capixaba MeuChope.com acaba de inaugurar uma operação no tradicional Posto Iate Shell Praia do Canto (Av. Saturnino de Brito, 1394, Loja 3). Durante quase quatro décadas, o posto foi um ponto de encontro dos boêmios na Capital e também foi palco de eventos. A partir desta semana, o espaço volta a receber os cervejeiros, desta vez com torneiras repletas de chope artesanal.

Chopes artesanais do ES estarão à venda no Posto Iate Crédito: Criar Comunicação/Divulgação

A inauguração oficial é nesta quinta (30), às 18h, com show gratuito da banda Samba Soul. “A MeuChope.com chega ao Posto Iate resgatando uma memória afetiva de uma geração que frequentou o local nos anos 90 e 2000. O ambiente sempre foi ponto de parada obrigatório para quem ia para shows e eventos em Vitória”, comenta Monique Barth, responsável pelo marketing da startup.

FEIJOADA NO CLUBE DE PESCA

No dia 10 de julho, um domingo, o Movimento Negro Unificado no Espírito Santo (MNU-ES) promove uma feijoada, com atrações musicais, para comemorar os 10 anos de sua refundação. A festa será no Clube de Pesca (Av. Dário Lourenço de Souza, 89, Mário Cypreste, Vitória) e começará ao meio-dia.

Feijoada do MNU-ES

A partir desse horário, apresenta-se Leoni Ribeiro Duo, com repertório variado. Às 15h, acontece a 40ª edição do Sarau do Círculo Palmarino, que terá programação musical própria. Os ingressos para a feijoada custam R$ 50 por pessoa (crianças de até 11 anos não pagam). Mais informações: @mnu_es (Instagram).

ÚLTIMO FIM DE SEMANA PARA BOTECAR

Quem ainda não provou ou quer experimentar mais petiscos do Roda de Boteco na Grande Vitória tem até o domingo, 3 de julho, para visitar um dos 40 bares participantes do festival. Clique aqui para saber quais são

Ancho ao gorgonzola, da Spettaria & Cia, concorre ao prêmio do Roda Crédito: Bruno Coelho/FStill