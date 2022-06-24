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Pitadas

Petiscos, drinques e samba são atrações de novo botequim na Serra

Casa Rio Botequim foi inaugurado no Shopping Mestre Álvaro. Veja também: arraial no Clericot Cafe e menu de inverno no Casa Graviola
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 15:22

Sucesso em Vila Velha entre 2014 e 2018 com sua pegada carioca, o Casa Rio Botequim acaba de voltar à cena, desta vez na Serra, com palco para shows de chorinho e samba e um cardápio repleto de drinques autorais e petiscos bem brasileiros. 
O espaço, inaugurado no início deste mês no Shopping Mestre Álvaro, pertence ao empresário Thiago Pereira, que manteve a proposta de trazer para perto dos capixabas o clima dos bares mais tradicionais do Rio. O cardápio é assinado pelo chef John Marago e a carta de drinques pelo mixologista carioca Igor Grabrig.
Casa Rio Botequim foi inaugurada em junho no Shopping Mestre Álvaro, na Serra
Botequim terá shows de samba nos finais de semana Crédito: Dani Ewald/@ficaadicaes
Feijoada, carne seca no feijão, dobradinha com feijão manteiga, bolinho de feijoada, dadinho de tapioca, rabada com batata e agrião e bolinho de pernil com queijo destacam-se entre os petiscos. Da estufa saem pastel, língua na cerveja, fígado com jiló, chouriço, moela e outras iguarias de boteco (a partir de R$ 9,90). 
A lista de pratos executivos é extensa, e inclui entre as opções para o almoço - de terça a sábado, das 11h30 às 15h - parmegianas, estrogonofe, bife a cavalo e camarão à milanesa, todas individuais, a partir de R$ 34,90.
Petiscos do bar Casa Rio Botequim, no Shopping Mestre Álvaro, Serra
Pastel de rabada e bolinho de  pernil estão no cardápio Crédito: Pablo Gonçalves
Para beber, há cervejas em garrafa de 600ml (a partir de R$ 10), chope (Heineken e Amstel), gim tônica, frozens de frutas (com e sem álcool) e uma seleção de dez coquetéis, com preços que variam de R$ 26,90 a R$ 42,90. 
O salão é amplo e comporta 260 pessoas sentadas, com música ao vivo de sexta a domingo. O bufê de feijoada é um outro atrativo dos finais de semana, servido aos domingos a R$ 39,90 por pessoa. O bar fica no pátio do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles. (27) 3010-3692.
Coquetéis/Drinques do bar Casa Rio Botequim, no Shopping Mestre Álvaro, Serra
Coquetéis da casa custam a partir de R$ 26,90 Crédito: Pablo Gonçalves

'ARRAIÁ' NA PRAIA COM TORRESMO E FORRÓ

O domingo (26) vai ser em clima de festa junina nas areias da Curva da Jurema. Nesse dia, das 14h às 18h, o Clericot Cafe realiza seu primeiro arraial, regado a comida de boteco e música brasileira. O som fica a cargo do projeto Sambaião, que reúne artistas da cena do forró capixaba.   
Na cozinha, o convidado é o chef João Mendes, do Boteco do João, que levará para a praia seus já consagrados torresmo com farofa, caldinho de feijão, pastel de gorgonzola com alho-poró, pastel de taioba com queijo minas e baião de dois. Reservas e mais informações: (27) 99299-5918.
Torresmo com farofa servido no Boteco do João, em Vitória
Torresmo do Boteco do João será servido no Clericot Crédito: Gabriel Lordello

MENU DE INVERNO COM SOPAS, CREME E FONDUE

O inverno chegou com novidades no Casa Graviola, que abriu sua temporada de sopas, fondue e creme. Até o final da estação, o restaurante servirá sopas de lentilha rosa com cenoura e molho de tomate (R$ 38), de cogumelos grelhados com creme de inhame e leite de coco (R$ 42) e alho-poró refogado com purê de batatas (R$ 38).
Outra pedida quentinha é o creme de abóbora com especiarias (R$ 38), e o minifondue de brownie com calda de chocolate 70% cacau e leite de amêndoas, servido com frutas (R$ 32), está de volta ao menu. Rua Elesbão Linhares, 41, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8608.
Sopas e creme do restaurante Casa Graviola
Sopas do Casa Graviola ficam no menu até setembro Crédito: Casa Graviola/Divulgação

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