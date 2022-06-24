Petiscos, drinques e samba são atrações de novo botequim na Serra

Sucesso em Vila Velha entre 2014 e 2018 com sua pegada carioca, o Casa Rio Botequim acaba de voltar à cena, desta vez na Serra, com palco para shows de chorinho e samba e um cardápio repleto de drinques autorais e petiscos bem brasileiros.

O espaço, inaugurado no início deste mês no Shopping Mestre Álvaro, pertence ao empresário Thiago Pereira, que manteve a proposta de trazer para perto dos capixabas o clima dos bares mais tradicionais do Rio. O cardápio é assinado pelo chef John Marago e a carta de drinques pelo mixologista carioca Igor Grabrig.

Botequim terá shows de samba nos finais de semana Crédito: Dani Ewald/@ficaadicaes

Feijoada, carne seca no feijão, dobradinha com feijão manteiga, bolinho de feijoada, dadinho de tapioca, rabada com batata e agrião e bolinho de pernil com queijo destacam-se entre os petiscos. Da estufa saem pastel, língua na cerveja, fígado com jiló, chouriço, moela e outras iguarias de boteco (a partir de R$ 9,90).

A lista de pratos executivos é extensa, e inclui entre as opções para o almoço - de terça a sábado, das 11h30 às 15h - parmegianas, estrogonofe, bife a cavalo e camarão à milanesa, todas individuais, a partir de R$ 34,90.

Pastel de rabada e bolinho de pernil estão no cardápio Crédito: Pablo Gonçalves

Para beber, há cervejas em garrafa de 600ml (a partir de R$ 10), chope (Heineken e Amstel), gim tônica, frozens de frutas (com e sem álcool) e uma seleção de dez coquetéis, com preços que variam de R$ 26,90 a R$ 42,90.

O salão é amplo e comporta 260 pessoas sentadas, com música ao vivo de sexta a domingo. O bufê de feijoada é um outro atrativo dos finais de semana, servido aos domingos a R$ 39,90 por pessoa. O bar fica no pátio do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles. (27) 3010-3692.

Coquetéis da casa custam a partir de R$ 26,90 Crédito: Pablo Gonçalves

'ARRAIÁ' NA PRAIA COM TORRESMO E FORRÓ

O domingo (26) vai ser em clima de festa junina nas areias da Curva da Jurema. Nesse dia, das 14h às 18h, o Clericot Cafe realiza seu primeiro arraial, regado a comida de boteco e música brasileira. O som fica a cargo do projeto Sambaião, que reúne artistas da cena do forró capixaba.

Na cozinha, o convidado é o chef João Mendes, do Boteco do João, que levará para a praia seus já consagrados torresmo com farofa, caldinho de feijão, pastel de gorgonzola com alho-poró, pastel de taioba com queijo minas e baião de dois. Reservas e mais informações: (27) 99299-5918.

Torresmo do Boteco do João será servido no Clericot Crédito: Gabriel Lordello

MENU DE INVERNO COM SOPAS, CREME E FONDUE

O inverno chegou com novidades no Casa Graviola, que abriu sua temporada de sopas, fondue e creme. Até o final da estação, o restaurante servirá sopas de lentilha rosa com cenoura e molho de tomate (R$ 38), de cogumelos grelhados com creme de inhame e leite de coco (R$ 42) e alho-poró refogado com purê de batatas (R$ 38).

Outra pedida quentinha é o creme de abóbora com especiarias (R$ 38), e o minifondue de brownie com calda de chocolate 70% cacau e leite de amêndoas, servido com frutas (R$ 32), está de volta ao menu. Rua Elesbão Linhares, 41, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8608.