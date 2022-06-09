Vitória ganha novo gastrobar, na Rua do Canal: conheça cardápio

Carnitas: iscas de carne salteadas com tempero peruano Crédito: Pablo Gonçalves

Carnitas, tartar de atum, risoni com shiitake, arrumadinho, cheesecake desconstruído de cappuccino e até "ceviche" de goiabada cremosa com brigadeiro de queijo.

O cardápio do mais novo point gastronômico de Vitória, o Flux Gastrobar, mistura influências internacionais de forma descontraída e divertida - que, não por acaso, também são características do clube no qual a casa está.

É que o Flux, aberto oficialmente nesta quinta-feira (9), fica dentro do Fluente Culture Club, famosa casa de shows na Rua do Canal, em Jardim da Penha. Os espaços têm horários de funcionamento independentes, e o Flux abrirá para happy hour e jantar de terça a domingo, das 17h às 23h.

O menu tem entradas que custam a partir de R$ 38, e pratos individuais, saladas e sanduíches com valores entre R$ 30 e R$ 69,90. Na carta de coquetéis, na maioria autorais, os preços variam de R$ 25 a R$ 30. Confira algumas opções abaixo.

Flux Gastrobar

A chef Bia Brunow, de Colatina, fez a consultoria do cardápio, e a bartender Brunella Nascimento a dos coquetéis. Quem comanda a cozinha é o chef Jeferson Periandro, e o bar, Luan Pegoreti. Rua Saturnino Rangel Mauro, 5050, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @fluxgastrobar (Instagram).

O Flux Gastrobar fica dentro do Fluente, na Rua do Canal Crédito: Pablo Gonçalves

HAMBURGUERIA FECHA AS PORTAS EM JARDIM CAMBURI

Após nove anos, a hamburgueria Urbanos deixará de atender presencialmente em Jardim Camburi. Sábado, 11 de junho, será o último dia de funcionamento no ponto da Rua Carlos Martins, e o chef Vinícius Dias seguirá com a operação apenas em delivery e take away, com cardápio inédito. A chegada do novo Urbanos está prevista para julho, em Jardim da Penha.

A casa funcionará até sábado (11) na Rua Carlos Martins Crédito: Urbanos/Instagram

Desde os sandubas da antiga "portinha" na Rua Belmiro Teixeira Pimenta, onde funcionou por três anos, até o cardápio variado do espaço atual, a Urbanos teve uma trajetória de sucesso, chegando a ampliar seus domínios para Vila Velha, com uma unidade na Praia da Costa. A hamburgueria também já abriu uma filial no Shopping Vitória.