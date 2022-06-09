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Vitória ganha novo gastrobar, na Rua do Canal: conheça cardápio

Localizado no Fluente, o Flux Gastrobar foi aberto esta semana. Veja também: a despedida do Urbanos e a promoção de Dia dos Namorados do Clube A Gazeta
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 18:24

Carnitas do Flux Gastrobar, em Jardim da Penha, Vitória
Carnitas: iscas de carne salteadas com tempero peruano Crédito: Pablo Gonçalves
Carnitas, tartar de atum, risoni com shiitake, arrumadinho, cheesecake desconstruído de cappuccino e até "ceviche" de goiabada cremosa com brigadeiro de queijo.
O cardápio do mais novo point gastronômico de Vitória, o Flux Gastrobar, mistura influências internacionais de forma descontraída e divertida - que, não por acaso, também são características do clube no qual a casa está.
É que o Flux, aberto oficialmente nesta quinta-feira (9), fica dentro do Fluente Culture Club, famosa casa de shows na Rua do Canal, em Jardim da Penha. Os espaços têm horários de funcionamento independentes, e o Flux abrirá para happy hour e jantar de terça a domingo, das 17h às 23h.  
O menu tem entradas que custam a partir de R$ 38, e pratos individuais, saladas e sanduíches com valores entre R$ 30 e R$ 69,90. Na carta de coquetéis, na maioria autorais, os preços variam de R$ 25 a R$ 30. Confira algumas opções abaixo.  

Flux Gastrobar

A chef Bia Brunow, de Colatina, fez a consultoria do cardápio, e a bartender Brunella Nascimento a dos coquetéis. Quem comanda a cozinha é o chef Jeferson Periandro, e o bar, Luan Pegoreti. Rua Saturnino Rangel Mauro, 5050, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @fluxgastrobar (Instagram).   
Entrada do Flux Gastrobar, em Jardim da Penha, Vitória
O Flux Gastrobar fica dentro do Fluente, na Rua do Canal Crédito: Pablo Gonçalves

HAMBURGUERIA FECHA AS PORTAS EM JARDIM CAMBURI

Após nove anos, a hamburgueria Urbanos deixará de atender presencialmente em Jardim Camburi. Sábado, 11 de junho, será o último dia de funcionamento no ponto da Rua Carlos Martins, e o chef Vinícius Dias seguirá com a operação apenas em delivery e take away, com cardápio inédito. A chegada do novo Urbanos está prevista para julho, em Jardim da Penha.    
Fachada do restaurante Urbanos, em Jardim Camburi
A casa funcionará até sábado (11) na Rua Carlos Martins Crédito: Urbanos/Instagram
Desde os sandubas da antiga "portinha" na Rua Belmiro Teixeira Pimenta, onde funcionou por três anos, até o cardápio variado do espaço atual, a Urbanos teve uma trajetória de sucesso, chegando a ampliar seus domínios para Vila Velha, com uma unidade na Praia da Costa. A hamburgueria também já abriu uma filial no Shopping Vitória.    

Promoção para namorados no Clube A Gazeta

Em parceria com o restaurante oriental Japatê, o Clube A Gazeta criou para seus assinantes a promoção Junto & Combinado, inspirada no Dia dos Namorados. O prêmio será um jantar a dois que inclui combinado especial (65 peças) e sobremesa, e o casal ganhador terá até o final deste mês para utilizar a cortesia. Para concorrer, o assinante precisa criar uma frase romântica usando três palavras-chave: combinado, amor e Clube A Gazeta. Uma comissão julgadora vai analisar todas as frases recebidas até as 13h desta sexta-feira (10/06), e vencerá a que for mais original e criativa. Se você for assinante do Clube A Gazeta, clique aqui para participar e boa sorte! 

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