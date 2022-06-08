40 dicas de jantares, cestas e doces para o Dia dos Namorados

Publicado em 8 de junho de 2022 às 16:29
O amor está no ar e os restaurantes mais uma vez prometem muito romantismo, seja em cardápios ou pratos criados para o Dia dos Namorados, seja em eventos com jantar especial e música ao vivo para embalar os casais.
Neste ano, a comemoração tomará o fim de semana, já que 12 de junho cai no domingo. Alguns locais terão programação a partir de sexta, de almoço e jantar.
Nossa lista traz 40 dicas para curtir a dois, tanto na Grande Vitória quanto no interior do Estado. Menus completos com entrada, prato e sobremesa; pratos à la carte, festa em cerimonial e até uma degustação sensorial fazem parte da seleção de HZ, que também inclui cestas e doces para presentear. Confira!
A OCA BISTRÔ E ATELIÊ
A CASA PARRILLA
BAR.BOSA BAR
BARLAVENTO
CAMINITO COCINA ARGENTINA
CANTO DA PRAIA
CASA GRAVIOLA
CARANGUEJO DO ASSIS
CLERICOT CAFÉ
Degustação sensorial no Centro de Vitória
Um menu-degustação com receitas brasileiras livres de produtos de origem animal combinadas a teatro, música, literatura, performance, videoinstalação e jogos de luz: a experiência gastronômica proposta pelo chef Murilo Góes (Macunaíma Merenda & Café) no Centro de Vitória também é uma opção para o Dia dos Namorados. O projeto "Comer é arte: degustação sensorial" terá duas sessões no dia 12/06: uma às 13h e outra às 19h, no Clã Arte Studio, espaço de experimentação e apresentação de arte contemporânea localizado na Rua Barão de Monjardim. Quanto: R$ 74,80 por pessoa, à venda pelo Sympla (clique aqui para comprar). Mais informações: (27) 99749-3421.
DÉZO CAFÉ BAR
DON AGUILAR
EL LIBERTADOR
FIGATA PIZZA & BIRRA
GRAPPINO
HOTEL ILHA DO BOI
JUSSARAS FORNO
LA DOLINA
LA GARZA
MODÉSTIA ÀS FAVAS
MR. CHICKEN
NINHO DA ROXINHA
ORQUÍDEA CAFÉ, POUSADA E BISTRÔ
PAPAGUTH
RAIZ DO CANTO
SOETA
SOLAR DA PRAIA
SUZUSHI
TERTÚLIA BOTEQUIM
TOCA BURGUERIA E BOTEQUIM
UBUD CAFE
UNAGI SUSHI
AMORAS CULINÁRIA
CAKES & BAKES FAMILY
CHOCOLATERIA BRASIL
DELLI FOOD HALL
DISCÍPULA DA VILMA
EMPÓRIO JOAQUIM
GNOCCHERIA DA PATY
TEREZA ARAGÃO GOURMET
