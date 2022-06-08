Só love!

40 dicas de jantares, cestas e doces para o Dia dos Namorados

Pratos afrodisíacos, café da manhã especial e degustação sensorial estão na lista de HZ para o fim de semana mais romântico do ano

Publicado em 8 de junho de 2022 às 16:29

O amor está no ar e os restaurantes mais uma vez prometem muito romantismo, seja em cardápios ou pratos criados para o Dia dos Namorados, seja em eventos com jantar especial e música ao vivo para embalar os casais.

Neste ano, a comemoração tomará o fim de semana, já que 12 de junho cai no domingo. Alguns locais terão programação a partir de sexta, de almoço e jantar.

Nossa lista traz 40 dicas para curtir a dois, tanto na Grande Vitória quanto no interior do Estado. Menus completos com entrada, prato e sobremesa; pratos à la carte, festa em cerimonial e até uma degustação sensorial fazem parte da seleção de HZ, que também inclui cestas e doces para presentear. Confira!

RESTAURANTES COM PRATOS, EVENTOS OU MENUS ESPECIAIS

A OCA BISTRÔ E ATELIÊ

Em cartaz até domingo (12), o Menu dos Namorados conta com quatro opções (entrada, prato, sobremesa e drinque), que podem ser pedidas separadamente. O prato principal é um nhoque de banana-da-terra com musseline de castanha-de-caju e filé ao molho Alfredo (R$ 78, individual), e o drinque é o Passione: cachaça com pimenta rosa, frutas vermelhas, limão e água com gás (R$ 34). Disponível no almoço e no jantar. Centro, Vitória. Mais informações: (27) 98825-6714.

A CASA PARRILLA

Nos dias 10, 11 e 12 de junho, o restaurante terá um menu fechado com entrada, bebida, prato e sobremesa a R$ 120 por pessoa, e música ao vivo. Vinagrete de polvo, bolinho de costela, picanha com risoto de cogumelo e musse de chocolate com morango e praliné de nozes estão entre as opções. Para beber, a escolha é entre vinho (1 taça) e drinque (One Love, para duas pessoas). Praia da Costa, Vila Velha. Reservas e mais informações: (27) 99688-1777.

BAR.BOSA BAR

Criado para a comemoração dos namorados, o Menu do Dia do Amor estará disponível nos dias 10, 11 e 12 de junho e inclui boas-vindas, entrada, prato, pré-sobremesa e sobremesa (R$ 160 por pessoa, bebidas à parte). Destaque para o homus de beterraba com gorgonzola e pão pita e para o bombom de alcatra (ou mix de cogumelos) com aligot, redução de balsâmico e salada de folhas. Bairro República, Vitória. Reservas e mais informações: @bar.bosabar (Instagram) ou (27) 3207-5441.

BARLAVENTO

A casa criou dois pratos e uma sobremesa especiais para o jantar do dia 12, a partir das 18h. Atum glaceado no teriyaki e empanado em alga nori, acompanhado de purê de wasabi, musse de grana padano e telha de tapioca (R$ 79,90) e espaguete à carbonara com bife de chorizo (R$ 64,90), ambos individuais. A sobremesa é a torta Sensação, feita com massa de biscoito, brigadeiro meio amargo, morangos frescos e chantili (R$ 24,90). Praia de Camburi, Vitória. Reservas e mais informações: @barlaventovix (Instagram).

CAMINITO COCINA ARGENTINA

Na véspera do Dia dos Namorados, 11/06, o restaurante terá duas opções de menu para casal, disponíveis das 19h às 0h. O primeiro inclui bife ancho fatiado, mix de folhas e redução de aceto balsâmico (entrada); ancho grelhado, nhoque com molho três queijos (principal) e Torta Nera (sobremesa). Já o segundo vem com duas empanadas (entrada), tilápia empanada em salsa e cenoura com arroz de camarão (principal) e pudim com calda e chantili (sobremesa). Cada menu custa R$ 250 por casal (com vinho chileno de Malbec) ou R$ 198 por casal (sem vinho). Buenos Aires, Guarapari. Reservas e mais informações: (27) 99664-7112.



Tilápia com arroz de camarão do Caminito Crédito: Caminito/Divulgação

CANTO DA PRAIA

No dia 11/06, a casa terá um jantar romântico com música ao vivo e menu a R$ 160 por pessoa (1° lote) que inclui entrada, prato, sobremesa e bebida. O ceviche de polvo, peixe e camarão é uma das escolhas de entrada, e o arroz de polvo com pipoca de alcaparras é um dos pratos principais. As opções de bebida são: garrafa de vinho, espumante nacional ou drinques. Praia de Camburi, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 98114-3398.

CASA GRAVIOLA

O restaurante criou dois menus (um deles vegano) para o Dia dos Namorados e servirá nos dias 10, 11 e 12 de junho, das 11h30 às 21h. Na opção vegana, destaque para os cogumelos grelhados com flor de sal, arroz vermelho selvagem, edamame e tiras de alga nori (R$ 110 por pessoa, entrada + prato + sobremesa). No menu tradicional (R$ 130 por pessoa), a sobremesa é uma minidegustação com brownie, torta musse de chocolate com flor de sal e cheesecake com calda de frutas vermelhas. Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 3201-8608.



CARANGUEJO DO ASSIS

O restaurante lançou uma novidade inspirada na data, o Espaguete Enamorado: camarão, lula e polvo ao molho à base de creme de leite, pimenta biquinho e mix de temperos (R$ 140, para duas pessoas). Praia de Itaparica, Vila Velha. Reservas e mais informações: (27) 3289-8486.



CLERICOT CAFÉ

No domingo, 12/06, o funcionamento da casa será ampliado, das 7h às 22h. Além do menu regular, serão oferecidos três risotos especiais: de limão siciliano e polvo (R$ 76), de cogumelos com salmão (R$ 86) e de grana padano com filé au poivre (R$ 88), todos individuais. Curva da Jurema, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 99299-5918.

Risoto de grana padano e filé au poivre do Clericot Café Crédito: Ciro Trigo

Degustação sensorial no Centro de Vitória Um menu-degustação com receitas brasileiras livres de produtos de origem animal combinadas a teatro, música, literatura, performance, videoinstalação e jogos de luz: a experiência gastronômica proposta pelo chef Murilo Góes (Macunaíma Merenda & Café) no Centro de Vitória também é uma opção para o Dia dos Namorados. O projeto "Comer é arte: degustação sensorial" terá duas sessões no dia 12/06: uma às 13h e outra às 19h, no Clã Arte Studio, espaço de experimentação e apresentação de arte contemporânea localizado na Rua Barão de Monjardim. Quanto: R$ 74,80 por pessoa, à venda pelo Sympla (clique aqui para comprar). Mais informações: (27) 99749-3421.



DÉZO CAFÉ BAR

O restaurante terá um menu especial para o Dia dos Namorados, de inspiração italiana, no jantar do dia 11/06. Além dos arancini cacio e pepe, serão servidos três entradas, primeiro prato (tira de lasanha à bolonhesa), segundo prato (camarões al ajillo ou entraña com batatas laminadas e demi glace) e sobremesa (cannoli de pistache e chocolate branco). Quanto: R$ 217 por pessoa, com água e taxa de serviço já inclusos. Por mais R$ 190 (por pessoa), o menu pode ser harmonizado com cinco taças de vinhos diferentes selecionados pela casa. Centro, Ibiraçu. Reservas e mais informações: (27) 99936-8672.

DON AGUILAR

Para o jantar de sábado (11) e o almoço e o jantar de domingo (12), o restaurante terá menu de namorados ao som de saxofone, com repertório de bossa nova e MPB. O valor é R$ 199 por pessoa (bebidas à parte), com entrada + prato + sobremesa, e traz como opções toast de atum selado com creme de ervilhas e rabanete, lagosta ao bisque com risoto de açafrão e ravióli de socol na manteiga de sálvia e amêndoas tostadas. Praia da Costa (Parque das Castanheiras), Vila Velha. Reservas e mais informações: (27) 99271-4174.

EL LIBERTADOR

Disponível no jantar de sábado (11) e no almoço e no jantar de domingo (12), o menu de namorados inclui entrada (empanada de polvo), prato principal (ancho com demi glace de cogumelos, gratin de batata com bèchamel de queijos e musseline de cenoura), sobremesa (ameixa flambada ao rum, coco tostado e creme cítrico de queijo) e bebida (1 garrafa de vinho de Cabernet Sauvignon/750ml). Quanto: R$ 259 por casal ou R$ 189 por casal (sem vinho). Mata da Praia, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 3025-1516 ou 99956-6685.

FIGATA PIZZA & BIRRA

Com entrada, prato principal e sobremesa, o menu Amore Mio será servido no sábado (11) e no domingo (12), nas duas unidades (Praia do Canto e Shopping Vitória). De entrada, vão à mesa bolinho de risoto recheado com geleia de laranja e pepperoni; os pratos principais são tagliata de filé mignon com tagliatelle ao molho branco e cogumelo ou releitura da moqueca com filé de badejo, pirão de camarão, banana-da-terra e arroz. A sobremesa é panna cotta com calda morna de caramelo. Quanto: R$ 149,90 por pessoa (bebidas à parte). A casa não trabalhará com reserva. Mais informações: @figatapizza (Instagram).

Menu Amore Mio do restaurante Figata Crédito: Pedro Melo

GRAPPINO

O restaurante abrirá excepcionalmente no domingo, das 18h às 23h, somente para o jantar dos namorados, com um menu especial a R$ 140 por casal (bebidas à parte). São opções dessa carta bruschetta de caponata, chorizo com batata rústica e chimichurri, massa com mix de cogumelos e cheesecake de morango. Centro, Vitória. Reservas e mais informações: @grappinovix (Instagram).

HOTEL ILHA DO BOI

O hotel preparou uma programação especial, que inclui música ao vivo com Anderson Ventura e opções de pacotes de jantar com hospedagem ou apenas reserva para casal no Jantar de Namorados, no sábado (11). O menu do jantar, das 20h à 0h, custará R$ 300 por pessoa, já com entrada, prato, sobremesa e bebidas (água, refrigerante, cerveja, suco e espumante). Pacotes com jantar e hospedagem a partir de R$ 922. Ilha do Boi, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 3345-0111.



JUSSARAS FORNO

O menu para casal será servido no jantar de sábado (11), com drinque, entrada, prato e sobremesa inclusos. Entre as opções, há berinjela na lenha com pepperonata, ricota, espinafre e parmesão (entrada); pizza com Parma, figo e brie em conserva de balsâmico; e ancho na brasa com rondelli de ricota e tomate seco. A sobremesa é para compartilhar: creme de chocolate branco, calda de frutas vermelhas e biscoito de baunilha. Quanto: R$ 259 por casal. Praia da Costa, Vila Velha. Reservas e mais informações: (27) 99912-4560.

Berinjela com pepperonata da Jussaras Forno Crédito: Jussaras/Divulgação

LA DOLINA

O restaurante também preparou um menu especial para sábado (11), a partir das 18h. O jantar inclui drinque, entrada, prato e sobremesa. Barriguinha de porco assada com catchup de marmelada e suspirão com doce de leite argentino, morangos e chantili de baunilha estão entre as opções. Quanto: R$ 320 por casal. Bairro República, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 99810-6459.



LA GARZA

O jantar dos namorados será no sábado (11), a partir das 19h, a R$ 320 por casal. O valor contempla entrada, prato principal e sobremesa (bebidas à parte). São opções risole de camarão, arroz de polvo, filé com fettuccine e cocada de forno. Barra do Jucu, Vila Velha. Reservas e mais informações: (27) 99941-2938 e 99897-5978.

MODÉSTIA ÀS FAVAS

O espaço terá jantar romântico no sábado, dia 11/06. com um menu especial de nove etapas + 1 garrafa de vinho por casal, água mineral com e sem gás inclusos. Quanto: R$ 600 por casal e R$ 300 por pessoa (não será cobrada taxa de serviço). Salada de hadoque defumado e salmão, moquequinha de aratu e farofa de ervas, lulas grelhadas com molho de pistache, lascas de bacalhau ao curry com arroz preto e vermelho e musse de tamarindo com crocante de castanhas e calda de abacaxi caramelizada fazem parte do menu. Jaburuna, Vila Velha. Reservas e mais informações: (27) 98144-8511.



MR. CHICKEN

A hamburgueria fará uma promoção no Dia dos Namorados: combo composto de dois hambúrgueres (Mr. Cheddar e Cheesemaster), frango frito, batata frita, um milkshake, um brownie e dois refrigerantes (lata). Quanto: R$ 135 (não é válido para delivery). Caiçara e Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim. Mais informações: @mr_chickenburger (Instagram).

Combo de Dia dos Namorados da Mr. Chicken Crédito: Alexandre Mozzer

NINHO DA ROXINHA

O restaurante e cerimonial promove no sábado (11) sua Noite de Namorados, a partir das 20h, com música ao vivo (Diego Lyra) e DJ nos intervalos. O bufê terá ceia completa, com entrada, prato principal e sobremesa, além de uma ilha de comida japonesa e open bar de bebidas (alcoólicas e não-alcoólicas). Quanto: R$ 190 por pessoa (valor sujeito a alteração de acordo com o lote). Clique aqui para comprar o convite. Nova Almeida, Serra. Mais informações: (27) 98879-5388.



ORQUÍDEA CAFÉ, POUSADA E BISTRÔ

Acompanhado de música ao vivo (Marcelo Ribeiro) e decoração temática, o menu dos namorados será oferecido no dia 12/06, tanto no almoço como no jantar. De entrada, a escolha é entre bruschetta de Parma com cogumelos e salada caprese, e no prato principal fica entre risoto milanês com tornedor e massa com lagosta e camarão. A sobremesa é panna cotta com geleia de morango. Valor por casal: R$ 360 para hóspedes e R$ 400 para não hóspedes. Meaípe, Guarapari. Reservas e mais informações: (27) 99272-2612.

Lagosta com massa do bistrô Orquídea Crédito: Orquídea/Instagram

PAPAGUTH

O restaurante abrirá excepcionalmente para o jantar, no domingo (12), com um cardápio especial e música ao vivo (Willer Primavera). O funcionamento será das 19h às 23h30. No menu com entrada, prato e sobremesa (R$ 155 por pessoa, sem bebidas), há itens como vieiras à provençal, camarões VG grelhados com palmito e champignon e pudim de leite ao grana padano. Praça do Papa, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 3225-5773.

RAIZ DO CANTO

No jantar de sábado (11), das 19h à 0h, e no almoço de domingo (12), das 12h às 17h, o restaurante terá um menu especial para os namorados, com entrada, prato principal e sobremesa a R$ 189 por pessoa (bebidas à parte). Gravlax de salmão, camarões VG empanados com risoto de maçã verde e brownie com calda de chocolate são algumas opções. Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 99655-0025.

SOETA

O restaurante criou um menu-degustação especial com nove etapas, que estará disponível no jantar de sábado (11) e no almoço de domingo (12). Dele fazem parte manga em tempura com tartar de atum; ovo perfeito com purê de batata, trufa e cogumelo; ravióli de lagosta com begônia; e cordeiro com purê de couve-flor e cuscuz. Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 3026-4433 e 98875-1032.

SOLAR DA PRAIA

O restaurante da pousada terá duas noites com menu especial e música ao vivo. O valor do jantar, por pessoa, é R$ 180, com entrada, prato principal e sobremesa (bebidas à parte). Entre as opções há croqueta de bacalhau com aioli de coentro, ravióli de cordeiro em fonduta de parmesão, risoto de frutos do mar com azeite de carvão e cocada de colher com caramelo salgado. Iriri, Anchieta. Reservas e mais informações: (27) 99961-4788.

SUZUSHI

O restaurante terá duas opções de menu no domingo (12), para almoço (das 11h às 15h) e jantar (das 18h às 23h): um com pratos quentes (R$ 280 por casal) e um com pratos frios (R$ 350 por casal). Ambos também estarão disponíveis para delivery. O famoso ramen da casa e um mix de peixes frescos da estação (32 unidades) estão entre os destaques. Praia da Costa, Vila Velha. Reservas e mais informações: (27) 99932-9898.

Peixes frescos da estação servidos no Suzushi Crédito: Bruno Coelho

TERTÚLIA BOTEQUIM

O cardápio especial da casa estará disponível no dia 10 (para jantar) e nos dias 11 e 12 (para almoço e jantar). Os casais que optarem pelos pratos principais desse menu poderão escolher entre três tipos de sobremesa (torta de chocolate com castanha, Banoffee Pie e brownie com sorvete e calda de chocolate) e optar por uma das seguintes entradas: bruschetta de cogumelos, carpaccio trufado com salada de rúcula, salada caprese ao pesto ou dadinho de tapioca com melaço. Os principais custam entre R$ 89 (individual) e R$ 189 (para dois), todos com entrada e sobremesa inclusas. Jardim Camburi, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 99276-7105.



TOCA BURGUERIA E BOTEQUIM

No domingo (12), a casa abrirá às 11h e terá música ao vivo com Nina e Miaguy (repertório romântico) a partir das 16h. Um menu especial estará disponível a R$ 119 por casal, incluindo entrada, prato principal e sobremesa. Uma das opções é o filé de peixe crocante com molho de moqueca e camarão, acompanhado por purê de milho e farofa de banana-da-terra. Centro, Vila Velha. Reservas e mais informações: (27) 99229-4958.

UBUD CAFE

O restaurante vai abrir no domingo (12) para almoço (12h30) e jantar (19h30) com três menus criados para a data - um deles é vegetariano e um outro é vegano. O valor por casal é R$ 219 e dá direito a shot afrodisíaco, entrada, prato principal e sobremesa (bebidas à parte). Entre os destaques, tiradito de budião com maracujá e tortellini de banana-da-terra e queijo canastra com molho de moqueca. Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: @ubud_cafe (Instagram).

UNAGI SUSHI

O restaurante terá um menu-degustação especial, servido em seis etapas, disponível das 12h às 23h30 do domingo (12). Farão parte dele carpaccio de polvo, salmão no teriyaki, sashimis de atum e de salmão, nigiri de peixe trufado e dyo de atum com foie gras e de vieira com ovas, entre outros itens. Quanto: R$ 220 por pessoa (bebidas à parte). Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: @unagivix (Instagram).



Carpaccio de polvo do Unagi Sushi Crédito: Unagi/Divulgação

BUFÊS, DOCES E CESTAS

AMORAS CULINÁRIA

A caixa Sonho a Dois vem com sanduíches, torradas sem glúten, geleia de frutas vermelhas, bolo, doce de leite, suco, granola, frutas frescas e guardanapos de linho (R$ 239). Uma opção de doce vegano e sem açúcar é a latinha com minicorações de chocolate (R$ 75/240g). A empresa, especializada em produtos funcionais, fica em Vila Velha. Encomendas e mais informações: (27) 99204-3499.

Cesta de café da manhã da Amoras Culinária Crédito: Amoras/Divulgação

CAKES & BAKES FAMILY

Bombom aberto de morango, musse de chocolate e musse de maracujá com raspas de chocolate são as opções de sobremesa na caixa de presente. Com recipiente de vidro, os doces custam R$ 89 cada um (300g, em média). A empresa fica em Vitória e fará entregas (taxas sob consulta). Encomendas e mais informações: até 10/06 pelo (27) 99297-9654.

CHOCOLATERIA BRASIL

A doceria criou um cardápio temático com kits e caixas presenteáveis - uma delas é a Mais Amor, que contém barra de corações pink recheada com caramelo salgado e barrinhas de chocolate branco crocante, de ruby com pistache, de gold com especiarias e ao leite 33% cacau com açúcar que explode na boca (R$ 120). Praia do Canto, Vitória. Mais informações: (27) 3322-7783 e 99507-3130.

Chocolates temáticos da Chocolateria Brasil Crédito: Chocolateria/Instagram

DELLI FOOD HALL

No dia 12, o centro gastronômico fará pizzas em formato de coração, que estarão disponíveis para consumo no local, e os casais que optarem por esse item ganharão pastéis de Belém como sobremesa. Também serão preparadas cestas temáticas, de café da manhã (R$ 150) e de presente (R$ 490). O cliente também poderá personalizar a seleção de produtos. Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: (27) 99238-5916.

DISCÍPULA DA VILMA

Uma cesta temática com bolo red velvet, bolo bentô em forma de coração, brownie, caneca personalizada contendo pães de mel artesanais e arranjo floral é destaque na coleção de Dia dos Namorados da marca. Quanto: R$ 130. Itacibá, Cariacica. Encomendas e mais informações: (27) 99928-5785.

Cesta com doces e flores da Discípula da Vilma Crédito: Discípula da Vilma/Divulgação

EMPÓRIO JOAQUIM

A casa preparou um cardápio com cestas e tábuas especiais para o Dia dos Namorados. A Tábua Emília contém mortadela italiana com pistache, socol, presunto cru italiano, salame e ciabatta e sai por R$ 99. Já a cesta de café da manhã, com pães, bolos, geleia, chocolate, biscoito, queijo canastra e presunto serrano, custa R$ 238,92. Praia do Canto, Vitória. Encomendas e mais informações: (27) 99612-3979.

GNOCCHERIA DA PATY

Para quem vai jantar em casa no Dia dos Namorados, uma opção é a caixa que inclui uma garrafa de vinho italiano (Arbos Chianti), nhoque de ervas finas, molho gorgonzola, nhoque de cacau e calda de laranja e frutas secas (R$ 250). A empresa fica no Centro de Vila Velha e fará entregas. Encomendas: até 10/06 pelo (27) 99822-1119.

TEREZA ARAGÃO GOURMET

A chef Maria Tereza Aragão criou cestas temáticas para quem pretende jantar a dois em casa, e duas delas contêm fondue. Além da Doce Encanto, com minibolo de cenoura, pipoca doce gourmet e fondue de frutas (R$ 285 por casal), há a cesta Amor Eterno, com fondue de queijo, emincé de Angus, camarões VM, linguiça, batata bolinha, miniciabatta, waffle sticks, salmão, atum, abacate e tâmaras com gorgonzola (R$ 315 por casal). Na compra de qualquer uma das cestas, o cliente ganha mimos: experiência relaxante no Studio Camila Gonçalves (escalda-pés, esfoliação, massagem com pedras quentes e outros) e peeling facial ou de mão na Inova Clinic, da Dra. Alessandra de Melo. Mata da Praia, Vitória. Encomendas: até 10/06 pelo (27) 99923-8066.