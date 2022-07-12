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Mão na massa

Confira 4 receitas fáceis para fazer com as crianças nas férias

Hamburguinho, coxinha de leite em pó, brigadeiro e milkshake são as dicas de HZ para aproveitar momentos divertidos na cozinha
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 18:02

As férias escolares chegaram trazendo momentos de diversão para a criançada, que pode curtir a folga na companhia da família e dos amigos.
Nesse período tão aguardado pelos pequenos, um bom passatempo é colocar a mão na massa junto com eles e preparar receitas fáceis, divertidas e deliciosas. Veja algumas abaixo. 

Hambúrguer saudável

Ingredientes:
  • 400g de carne moída
  • 4 colheres (sopa) de farelo de aveia 
  • 1 e meia colher (chá) de sal
  • Meia cebola pequena ralada
  • 1 xícara (chá) de abobrinha ralada no ralo fino
Hambúrguer saudável
Crédito:
Modo de preparo:
  • Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma consistência homogênea. Modele 12 hambúrgueres médios e coloque em uma forma untada com azeite. Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo.

Brigadeiro diferente

Ingredientes:
  • 2 bananas-nanicas
  • 2 colheres (sopa) de cacau em pó 
  • 4 colheres (sopa) de leite em pó 
Brigadeiro diferente
Crédito:
Modo de preparo:
  • Em um recipiente refratário, coloque as bananas e leve ao micro-ondas por dois minutos. Amasse bem as bananas e acrescente o cacau em pó e o leite em pó. Misture até obter uma massa homogênea. Leve à geladeira por cerca de 20 minutos. Faça bolinhas com a massa e passe em chocolate granulado. Coloque em forminhas de papel e sirva.

Coxinha com leite em pó

Ingredientes: 
  • Massa:
  • 2 colheres (sopa) de leite em pó (23g)
  • 2 batatas descascadas, cozidas e espremidas (250g)
  • 2 colheres (sopa) de farinha de mandioca torrada
  • Meia colher (sopa) de creme vegetal
  • Meia colher (chá) de sal
  • 1 pitada de colorau em pó
  • Recheio:
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • 2 colheres (sopa) de cebola picada
  • Meia xícara (chá) de frango desfiado
  • 1 tomate sem pele e sem sementes, picado
  • 1 colher (sopa) de salsa picada
  • 1 colher (sopa) de leite em pó (11,5g)
  • Montagem:
  • Meia xícara (chá) de farinha de milho amarela flocada
  • 1 colher (chá) de colorau em pó
Coxinha com leite em pó
Crédito:
Modo de preparo:
  • Massa: em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Recheio: em uma panela, aqueça o azeite, refogue a cebola e o frango. Acrescente o tomate, a salsa e mexa até apurar. Adicione o leite em pó e mexa bem até obter um recheio cremoso. Desligue o fogo e espere esfriar. Montagem: abra pequenas porções da massa na palma da mão e coloque 1 colher (sopa) do recheio. Modele como coxinhas e umedeça-as com água. Passe-as na mistura de farinha de milho com colorau e coloque-as em assadeiras antiaderentes untadas com azeite. Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos.

Milkmixshake

Ingredientes:
  • 3 morangos picados
  • Meia banana congelada
  • 1 colher (sopa) de aveia em flocos finos 
  • 2 colheres (sopa) de leite em pó (23g)
  • Meia xícara (chá) de água gelada
Modo de preparo: 
  • Em um liquidificador, bata todos os ingredientes. Sirva.
Milkmixshake
Crédito:
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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