Confira 4 receitas fáceis para fazer com as crianças nas férias

As férias escolares chegaram trazendo momentos de diversão para a criançada, que pode curtir a folga na companhia da família e dos amigos.
Nesse período tão aguardado pelos pequenos, um bom passatempo é colocar a mão na massa junto com eles e preparar receitas fáceis, divertidas e deliciosas. Veja algumas abaixo.
Hambúrguer saudável
Ingredientes:
- 400g de carne moída
- 4 colheres (sopa) de farelo de aveia
- 1 e meia colher (chá) de sal
- Meia cebola pequena ralada
- 1 xícara (chá) de abobrinha ralada no ralo fino
Modo de preparo:
- Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma consistência homogênea. Modele 12 hambúrgueres médios e coloque em uma forma untada com azeite. Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo.
Brigadeiro diferente
Ingredientes:
- 2 bananas-nanicas
- 2 colheres (sopa) de cacau em pó
- 4 colheres (sopa) de leite em pó
Modo de preparo:
- Em um recipiente refratário, coloque as bananas e leve ao micro-ondas por dois minutos. Amasse bem as bananas e acrescente o cacau em pó e o leite em pó. Misture até obter uma massa homogênea. Leve à geladeira por cerca de 20 minutos. Faça bolinhas com a massa e passe em chocolate granulado. Coloque em forminhas de papel e sirva.
Coxinha com leite em pó
Ingredientes:
- Massa:
- 2 colheres (sopa) de leite em pó (23g)
- 2 batatas descascadas, cozidas e espremidas (250g)
- 2 colheres (sopa) de farinha de mandioca torrada
- Meia colher (sopa) de creme vegetal
- Meia colher (chá) de sal
- 1 pitada de colorau em pó
- Recheio:
- 1 colher (sopa) de azeite
- 2 colheres (sopa) de cebola picada
- Meia xícara (chá) de frango desfiado
- 1 tomate sem pele e sem sementes, picado
- 1 colher (sopa) de salsa picada
- 1 colher (sopa) de leite em pó (11,5g)
- Montagem:
- Meia xícara (chá) de farinha de milho amarela flocada
- 1 colher (chá) de colorau em pó
Modo de preparo:
- Massa: em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Recheio: em uma panela, aqueça o azeite, refogue a cebola e o frango. Acrescente o tomate, a salsa e mexa até apurar. Adicione o leite em pó e mexa bem até obter um recheio cremoso. Desligue o fogo e espere esfriar. Montagem: abra pequenas porções da massa na palma da mão e coloque 1 colher (sopa) do recheio. Modele como coxinhas e umedeça-as com água. Passe-as na mistura de farinha de milho com colorau e coloque-as em assadeiras antiaderentes untadas com azeite. Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos.
Milkmixshake
Ingredientes:
- 3 morangos picados
- Meia banana congelada
- 1 colher (sopa) de aveia em flocos finos
- 2 colheres (sopa) de leite em pó (23g)
- Meia xícara (chá) de água gelada
Modo de preparo:
- Em um liquidificador, bata todos os ingredientes. Sirva.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.