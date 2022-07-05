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Toque adocicado

Pizza caseira: veja receita com gorgonzola e cebola caramelizada

Na semana em que se comemora no Brasil o Dia da Pizza, sugerimos uma preparação prática e irresistível para servir em casa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 18:26

Julho é o mês mais aguardado pelos fãs de pizza. É que no dia 10, que este ano cai em um domingo, comemora-se no Brasil a existência desse prato tão querido. 
Para entrar no clima da data, que movimenta as pizzarias com lançamentos e promoções, sugerimos uma receita apetitosa que pode lhe surpreender.
Pizza caseira de gorgonzola com cebola caramelizada
Receita de pizza caseira rende duas porções Crédito: Tirolez/Divulgação
A cobertura, de gorgonzola com cebola caramelizada, traz um toque adocicado bem interessante, em contraste com o sabor intenso do queijo. 

PIZZA CASEIRA DE GORGONZOLA E CEBOLA CARAMELIZADA 

Rendimento: 2 porções
Tempo de preparo: 45 minutos, em média
Execução: fácil
INGREDIENTES: 
  • Massa:
  • ¾ de xícara de água morna
  • 1 sachê de fermento biológico seco
  • 1 colher (chá) de açúcar
  • Sal e azeite a gosto
  • 2 xícaras de farinha de trigo
  • Recheio:
  • 1 cebola roxa
  • 1 xícara de queijo muçarela ralado
  • ½ xícara de queijo gorgonzola picado
  • ¼ de xícara de alecrim fresco
MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno a 200ºC por 15 minutos.  
  2. Em uma tigela, misture a água com o fermento biológico, o açúcar, o sal e o azeite. 
  3. Junte a farinha e sove a massa até ficar bem lisa e deixar de grudar nas mãos. 
  4. Retorne a massa para a tigela e cubra, deixando-a descansar por 30 minutos no lugar mais quentinho da cozinha. 
  5. Para o recheio, corte a cebola roxa em tiras e refogue em uma frigideira bem quente, temperando apenas com uma pitada de sal e mexendo de vez em quando até caramelizar. Reserve. 
  6. Depois que a massa descansar, polvilhe uma bancada com farinha de trigo e divida a massa ao meio. 
  7. Com o auxílio de um rolo de massa, abra dois discos de pizza (não muito finos) e coloque-as em uma assadeira ou em uma pedra de pizza, cobrindo com os queijos muçarela e gorgonzola, a cebola caramelizada e, por fim, com o alecrim. 
  8. Leve para assar por aproximadamente 20 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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