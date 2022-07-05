Pizza caseira: veja receita com gorgonzola e cebola caramelizada

Preaqueça o forno a 200ºC por 15 minutos.

Em uma tigela, misture a água com o fermento biológico, o açúcar, o sal e o azeite.

Junte a farinha e sove a massa até ficar bem lisa e deixar de grudar nas mãos.

Retorne a massa para a tigela e cubra, deixando-a descansar por 30 minutos no lugar mais quentinho da cozinha.

Para o recheio, corte a cebola roxa em tiras e refogue em uma frigideira bem quente, temperando apenas com uma pitada de sal e mexendo de vez em quando até caramelizar. Reserve.

Depois que a massa descansar, polvilhe uma bancada com farinha de trigo e divida a massa ao meio.

Com o auxílio de um rolo de massa, abra dois discos de pizza (não muito finos) e coloque-as em uma assadeira ou em uma pedra de pizza, cobrindo com os queijos muçarela e gorgonzola, a cebola caramelizada e, por fim, com o alecrim.