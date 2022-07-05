Pizza caseira: veja receita com gorgonzola e cebola caramelizada

Julho é o mês mais aguardado pelos fãs de pizza. É que no dia 10, que este ano cai em um domingo, comemora-se no Brasil a existência desse prato tão querido.
Para entrar no clima da data, que movimenta as pizzarias com lançamentos e promoções, sugerimos uma receita apetitosa que pode lhe surpreender.
A cobertura, de gorgonzola com cebola caramelizada, traz um toque adocicado bem interessante, em contraste com o sabor intenso do queijo.
PIZZA CASEIRA DE GORGONZOLA E CEBOLA CARAMELIZADA
Rendimento: 2 porções
Tempo de preparo: 45 minutos, em média
Execução: fácil
Tempo de preparo: 45 minutos, em média
Execução: fácil
INGREDIENTES:
- Massa:
- ¾ de xícara de água morna
- 1 sachê de fermento biológico seco
- 1 colher (chá) de açúcar
- Sal e azeite a gosto
- 2 xícaras de farinha de trigo
- Recheio:
- 1 cebola roxa
- 1 xícara de queijo muçarela ralado
- ½ xícara de queijo gorgonzola picado
- ¼ de xícara de alecrim fresco
MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno a 200ºC por 15 minutos.
- Em uma tigela, misture a água com o fermento biológico, o açúcar, o sal e o azeite.
- Junte a farinha e sove a massa até ficar bem lisa e deixar de grudar nas mãos.
- Retorne a massa para a tigela e cubra, deixando-a descansar por 30 minutos no lugar mais quentinho da cozinha.
- Para o recheio, corte a cebola roxa em tiras e refogue em uma frigideira bem quente, temperando apenas com uma pitada de sal e mexendo de vez em quando até caramelizar. Reserve.
- Depois que a massa descansar, polvilhe uma bancada com farinha de trigo e divida a massa ao meio.
- Com o auxílio de um rolo de massa, abra dois discos de pizza (não muito finos) e coloque-as em uma assadeira ou em uma pedra de pizza, cobrindo com os queijos muçarela e gorgonzola, a cebola caramelizada e, por fim, com o alecrim.
- Leve para assar por aproximadamente 20 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.