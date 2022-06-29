Vai um caldo aí? Bares capricham no petisco mais quente do inverno

PARA COMER À VONTADE

No Marangas Bar, um caldinho incomum faz sucesso há dez anos, desde que entrou no cardápio. É o de lagosta (foto), que tem base bem cremosa de aipim e um sabor único. Além do quitute fumegante, servido a R$ 25 com pão fatiado para acompanhar, uma dica para quem é fã do crustáceo é o bufê de frutos do mar, em cartaz nas noites de quinta-feira. Av. Júnior Marangoni, 46, Vila Velha. (27) 99994-3046. FOTO: Ricardo Medeiros

Caldos verde, de camarão, feijoadinha, péla-égua, abóbora com carne-seca, alho-poró com bacon e capeletti com frango (foto) são as opções no rodízio de caldos do Hora Extra, em Bela Aurora. Mocotó, frango com bacon e costela com aipim também entram na rodada, que sai a R$ 20 por pessoa e acontece de quarta a sábado, das 19h à meia-noite. Rua Ferro e Aço, 433, Cariacica. (27) 99931-3882. FOTO: Carlos Palito

O cardápio do Sabor da Cachaça, um dos bares mais movimentados da Praia de Camburi, tem um pé na roça. Logo, não faltam caldinhos fumegantes para acompanhar os goles, e todos são servidos na nossa tradicional panela de barro. Ao todo, são cinco opções: além dos clássicos verde, péla-égua e de feijão, há o caldo Gaúcho (de feijão manteiga com bacon, carne de sol, peito de frango, mocotó e abobrinha) e o de batata baroa com bacon, pernil, linguiça e frango. Cada um custa R$ 18,90 e é servido com torradas. Av. Dante Michelini, 775, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3019-0066. FOTO: Fernando Madeira