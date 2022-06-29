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Vai um caldo aí? Bares capricham no petisco mais quente do inverno

Péla-égua, feijoadinha, capeletti e até caldinho de lagosta estão na lista de HZ, que inclui até um rodízio a R$ 20 por pessoa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 20:16

Caldos do Bar Sabor da Cachaça, em Jardim da Penha
O péla-égua, com canjiquinha, é um dos caldos mais famosos Crédito: Fernando Madeira
Com a chegada do inverno e uma queda acentuada nas temperaturas, a procura por pratos e petiscos mais quentinhos só faz crescer. 
Há quem prepare em casa, e não faltam boas receitas para reproduzir, mas quando a ideia é curtir um happy hour no boteco, nada como pedir um caldo fumegante para acompanhar os drinques. 
Para lhe inspirar a matar a fome nessa friaca, HZ traz uma lista repleta de caldinhos garimpados em bares de Cariacica, Vila Velha e Vitória. As dicas vão do péla-égua ao de lagosta! Confira.  

PARA COMER À VONTADE

No Marangas Bar, um caldinho incomum faz sucesso há dez anos, desde que entrou no cardápio. É o de lagosta (foto), que tem base bem cremosa de aipim e um sabor único. Além do quitute fumegante, servido a R$ 25 com pão fatiado para acompanhar, uma dica para quem é fã do crustáceo é o bufê de frutos do mar, em cartaz nas noites de quinta-feira. Av. Júnior Marangoni, 46, Vila Velha. (27) 99994-3046. FOTO: Ricardo Medeiros   
Caldos verde, de camarão, feijoadinha, péla-égua, abóbora com carne-seca, alho-poró com bacon e capeletti com frango (foto) são as opções no rodízio de caldos do Hora Extra, em Bela Aurora. Mocotó, frango com bacon e costela com aipim também entram na rodada, que sai a R$ 20 por pessoa e acontece de quarta a sábado, das 19h à meia-noite. Rua Ferro e Aço, 433, Cariacica. (27) 99931-3882. FOTO: Carlos Palito    
O cardápio do Sabor da Cachaça, um dos bares mais movimentados da Praia de Camburi, tem um pé na roça. Logo, não faltam caldinhos fumegantes para acompanhar os goles, e todos são servidos na nossa tradicional panela de barro. Ao todo, são cinco opções: além dos clássicos verde, péla-égua e de feijão, há o caldo Gaúcho (de feijão manteiga com bacon, carne de sol, peito de frango, mocotó e abobrinha) e o de batata baroa com bacon, pernil, linguiça e frango. Cada um custa R$ 18,90 e é servido com torradas. Av. Dante Michelini, 775, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3019-0066. FOTO: Fernando Madeira
A temporada de frio trouxe uma novidade ao Castanheira Bar, em Vila Velha: o rodízio de caldos, às quartas e quintas, das 18h às 22h. O cliente paga R$ 44,90 e consome à vontade até dez sabores, em porções reduzidas para degustação. São eles: verde; de feijão; de bobó de camarão; péla-égua; de mocotó; de aipim com frango, champignon e requeijão cremoso (Castanheira); de feijão com dobradinha, carne-seca, linguiça, bacon e farofa de torresmo (Pampas); de ervilha com paio e bacon; de abóbora, carne-seca e requeijão cremoso; e capeletti. Rua Rio Branco, 107, Parque das Castanheiras. (27) 99590-8989. FOTO: Divulgação

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