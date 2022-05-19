Menu do friozinho: 8 lugares para tomar caldos e sopas no ES

DE MOCOTÓ A PÉLA ÉGUA

Feijão carioquinha, dobradinha, carne seca, bacon, linguiça e, por cima, farofa de torresmo: é assim o Pampas, caldo que faz o maior sucesso no canela-verde Castanheira Bar. Além dessa combinação, que sai a R$ 28,90, há os clássicos caldo verde (R$ 24,90) e Péla égua (R$ 28,90). As porções são individuais e acompanhadas por pão fatiado. Rua Rio Branco, 107, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99590-8909. FOTO: Castanheira/Divulgação

No cardápio do Divino Botequim, em Jardim da Penha, figuram os dois caldos mais apreciados pelos brasileiros: o verde e o de feijão (R$ 31,90 cada porção, individual). Rua Eugenílio Ramos, 238, Vitória. (27) 2142-4440. FOTO: Bruno Coelho

A Walkabout Soup é um clássico no cardápio do Outback. A sopa é preparada com caldo de frango e finalizada com lascas de queijo, bacon e cheiro verde, nas versões cebola ou batata. O bowl custa R$ 29,90 e o cup R$ 24,90. Shopping Vitória: (27) 3235-7253. Shopping Vila Velha: (27) 3533-2126. FOTO: Outback/Divulgação

Na rotisseria Casa Roti, o chef Felipe Ferragut prepara uma opção de sopa ou caldo sempre que faz frio. Entre as combinações que se revezam no menu há baroa com carne seca; grão-de-bico com defumados, batata, tomate e ervas frescas (foto); chowder de milho com creme de leite, pimentão e bacon; e minestrone de feijão com legumes e massa curta. Quanto: R$ 44/1 kg. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 70, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-4060. FOTO: Casa Roti/Divulgação

Famoso pela sopa francesa de cebola, gratinada com tartines de queijo gruyère (R$ 30, individual), o Bendito Bistrô lançou nesta semana um festival de caldos. São duas as opções lançadas no cardápio para a temporada outono/inverno: de mexilhão (R$ 30) e o capeletti de frango in brodo com Parma (35), ambos individuais. Rua Joaquim Lírio, 8, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-0022. FOTO: Ari Oliveira

No Bar.Bosa, um dos caldinhos disponíveis é a "cerveja" de siri. Embora não seja feita com a bebida, a iguaria chama atenção pelo visual. Trata-se de um caldinho de siri com espuma de coco (R$ 18). Outra opção é o caldinho de feijão, bem temperado com alho frito (R$ 10). Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 630, Bairro República, Vitória. Contato: @bar.bosabar (Instagram). FOTO: Barbosa/Divulgação