Restaurante italiano inspirado em trattorias é aberto em Vitória

O clima alegre das trattorias, populares na Itália por oferecer a típica comida da mamma em ambiente familiar, serviu de inspiração para o chef Hugo Grassi na criação do mais novo restaurante do grupo Uaine, liderado pelo empresário Leonardo Freitas e do qual fazem parte casas como Aleixo, Pirão, Cantina do Bacco e Wine Garden.

Trata-se da Tomatto Trattoria, aberta ao público na última quarta-feira (11), na Praia do Canto. O restaurante fica na Joaquim Lírio, no ponto onde já funcionaram Due e Mister Pizza, a poucos metros do Triângulo. O chef italiano Fabrizio Baccini comanda a cozinha.

Spaghetti con le polpettine: bolinhas de carne com massa à italiana Crédito: Danyllo Rocha

Com muito aconchego e um quê de sofisticação, notório na apresentação dos pratos, o local é animado pelo som da tarantella duas vezes por turno. É quando a equipe passa entre as mesas girando guardanapos xadrezes no compasso da música - e convida os clientes a fazer o mesmo.

As referências à Itália não acabam aí. No salão principal, climatizado, há uma pequena fonte de água inspirada na Fontana di Trevi. Nela é possível fazer a simpatia de jogar moedas e mentalizar pedidos.

A cada três meses, as moedinhas serão recolhidas e o valor acumulado será doado a uma instituição beneficente do Estado, começando pela ACACCI - Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil.

O restaurante conta com salão climatizado Crédito: Danyllo Rocha

No cardápio assinado por Hugo Grassi, atual chef executivo do grupo Uaine, há espaço para memórias de infância do chef. "Nosso capeletti in brodo é servido com um pequeno cálice de vinho. Minha avó materna fazia muito esse prato e sempre colocava um pouquinho de vinho, como manda a tradição", relembra.

Os preços são acessíveis, levando-se em conta os padrões praticados no bairro. Entradas (em maioria para dividir) custam de R$ 39 a R$ 69 e massas, saladas, risotos e carnes, todos individuais, ficam entre R$ 45 e R$ 89. Por mais R$ 30, é possível adicionar trufa negra ao prato.

Hugo Grassi, Leonardo Freitas e Fabrizio Baccini comandam a casa Crédito: Tomatto/Divulgação

Além dos clássicos tiramisù e panna cotta, Hugo inseriu no menu a granita, sobremesa semicongelada preparada com açúcar, água e frutas originária da Sicília.

Nos primeiros meses de funcionamento, a trattoria abrirá de terça a quinta somente para jantar, das 19h à 0h, e às sextas e sábados para almoço e jantar, das 11h à 0h. No domingo, o almoço será até 16h. O atendimento é por ordem de chegada.

JAPA COM RODÍZIO E SOTAQUE PAULISTA

Famoso pelo rodízio de comida japonesa em São Paulo, a rede Nagairô Sushi acaba de fazer sua estreia em terras capixabas. O restaurante, primeiro fora da capital paulista, foi aberto nesta sexta (13) no Shopping Praia da Costa, com acesso pela Entrada Gourmet, próximo ao Coco Bambu.

Com área de aproximadamente 200 m², o Nagairô propõe ambiente moderno e pratos criativos, ao estilo fusion. O rodízio, carro-chefe da casa, é oferecido tanto no almoço como no jantar, e custa entre R$ 94,90 e R$ 154,90 por pessoa, nas modalidades vegetariano, executivo e especial.

Rodízio é o carro-chefe do restaurante Crédito: Pedro Guerra

O delivery, outra especialidade do restaurante, está previsto para começar em junho. Horário de funcionamento: todos os dias, das 12h às 22h. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

NOVA CHEF NAS MONTANHAS

O restaurante da Pousada Pedra Azul, um dos refúgios mais belos e tradicionais da Região Serrana, está com uma nova chef executiva. Com 25 anos de atuação em diversos ramos da gastronomia, a carioca Anna Arreguy assumiu o posto no início de abril e promete novidades para breve.

"Meu objetivo é promover alta qualidade no cardápio e no serviço, com grande foco no bufê de eventos, tanto internos como externos. Até o final de maio vamos ter bastante coisa nova", adianta.

A chef Anna Arreguy Crédito: Arquivo pessoal