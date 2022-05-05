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Pitadas

Nova padaria na Praia do Canto tem almoço, pizza e café colonial

Conheça a Tanti Affetti, inaugurada esta semana, e fique por dentro das novidades de Ubud Cafe, Mercearia Belmiro, Piwo Cervejaria e Bem Dita Massa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 19:05

Bufê de café da manhã da padaria Tanti Affetti, em Vitória
Café colonial é servido pela manhã e à tarde Crédito: Cacá Lima
Inaugurada esta semana na Rua Desembargador Sampaio, onde funcionava o restaurante Deboni's da Praia do Canto, a Tanti Affetti é uma megapadaria com restaurante, café, mercearia e forneria (cujo destaque são as pizzas que remetem ao estilo napolitano).
O empreendimento pertence a Marcelo Uliana, proprietário do Divino Botequim, em Jardim da Penha.   
Além do bufê de almoço com carnes, peixe, entradas, saladas e acompanhamentos (R$ 72,90 o quilo), disponível das 11h às 14h30, a casa oferece café colonial, com pães, bolos, doces, frutas e frios, a R$ 79,90 o quilo, das 6h às 10h30 e novamente a partir das 15h.
Pizzas servidas na padaria Tanti Affetti, em Vitória
Pizzas da casa têm massa de longa fermentação  Crédito: Cacá Lima
No happy hour, que começa às 17h, saem do forno pelas mãos do pizzaiolo Reinaldo Resende pizzas, focaccias, bruschettas e calzones, entre outras comidinhas italianas para acompanhar cerveja e, em breve, drinques. Thiago Peña, do Rio de Janeiro, é o chef da casa, que abre todos os dias, das 6h às 21h.

CHEFS COMANDAM JANTAR MEDITERRÂNEO NA PRAIA DO CANTO 

No próximo dia 12 de maio, a chef Nayara Soares receberá na cozinha do seu Ubud Cafe, na Praia do Canto, o chef Juarez Campos. A dupla vai preparar o menu-degustação "Um Jantar no Mediterrãneo", com cinco etapas.
São elas: peixe e vinagrete de gaspacho; kubenia (steak tartare libanês); camarão à putanesca com feijão branco; kafta de cordeiro com cuscuz israelense, ratatouille e tzatzik; e, para fechar, mix de sementes caramelizadas, melaço de romã e iogurte de leite de ovelha. 
Chefs Nayara Soares e Juarez Campos
Nayara Soares e Juarez Campos cozinharão juntos Crédito: Nayara Soares/Instagram
O evento está marcado para 19h30 e o valor por pessoa é R$ 220 (bebidas à parte). Reservas e mais informações pelo Instagram @ubud_cafe. Rua Joaquim Lirio, 189, Shopping Plaza Praia, Vitória. 

DELICATÉSSEN PREPARA CESTA MINEIRA PARA O DIA DAS MÃES

Cafeteria e delicatéssen especializada em produtos típicos de Minas Gerais, a Mercearia Belmiro está preparando cestas personalizadas para presentear no Dia das Mães. Os pedidos podem ser feitos pelo (27) 99930-1313.
Uma sugestão, que sai a R$ 235, contém queijo da Serra do Salitre, bala Lalka, doce de leite na palha, bananada cremosa, goiabada cascão, geleia de frutas vermelhas, palmito barriga verde, lata de cookies, pano de prato, colher de pau e cesta de vime e pano. 
Cesta com produtos mineiros da Mercearia Belmiro, em Vitória
Cesta com produtos mineiros é opção para o Dia das Mães Crédito: Mercearia Belmiro/Instagram
A Mercearia Belmiro é uma loja parceira do Clube A Gazeta e oferece benefícios para assinantes. Clique aqui para saber quais

FESTIVAL DE CERVEJAS EXTREMAS TERÁ REPRESENTANTE DO ES

A Piwo Cervejaria Rural, de Venda Nova do Imigrante, será a única capixaba a participar do 3º Festival Iso - Cervejas Extremas, marcado para 28/05 em Belo Horizonte, na Casa Pampulha. 
Para impressionar os participantes do evento, os sócios-proprietários da Piwo, Stanilaw e Tedesko Deps e Nemesio Spadeto, escolheram três estilos: Doppelbock, Sour IPA e California Common (feita com café arábica de Castelo) - as duas últimas lançadas recentemente.
Cerveja da cervejaria Piwo, de Venda Nova do Imigrante
Cervejaria de Venda Nova vai representar o ES em BH Crédito: Gabriel Lordello
“Todos os principais cervejeiros do Brasil, sob o ponto de vista de qualidade, estarão reunidos dia 28 deste mês em BH. A gente está muito feliz em participar”, comemora Tedesko. Mais informações: Instagram @festival.iso e @piwocervejaria.

Bem Dita Massa estreia no Clube A Gazeta

A partir desta sexta-feira (6), a rotisseria italiana Bem Dita Massa passa a fazer parte do Clube A Gazeta, que oferece benefícios em diversos estabelecimentos capixabas - inclusive de gastronomia. Com lojas em Vitória (Barro Vermelho e Jardim Camburi) e Vila Velha (Praia da Costa), a Bem Dita Massa dará desconto de 10% no valor de seus produtos para assinantes do clube de vantagens do portal A Gazeta. Os 15 primeiros assinantes que comprarem em cada unidade da rotisseria ganharão de presente uma assadeira. Mais informações: www.clube.agazeta.com.br.

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