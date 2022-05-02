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Veja lista com cestas de café da manhã para o Dia das Mães

Quer dar um presente diferente e cheio de sabor? HZ sugere kits artesanais de comida e bebida que custam a partir de R$ 130
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 20:16

Presentear pessoas queridas com kits caprichados nos comes e bebes já virou tradição, seja em aniversários ou em datas comemorativas. E neste Dia das Mães, as tradicionais cestas de café da manhã feitas por empreendedores capixabas ganharam versões especiais, ainda mais charmosas.
A lista que HZ preparou traz algumas dessas dicas, e inclui ainda caixas gourmet, grazing box e kits de comida italiana. As opções custam a partir de R$ 130 e são produzidas na Grande Vitória, sob encomenda. Confira! 

ORQUÍDEA E MINIBOLO

A chef Isabela Moreira preparou duas opções de cesta para presentear as mães. A de café, mais completa, contém itens como baguete, pão de coco, bolo formigueiro com cobertura de brigadeiro gourmet e coffee drip (R$ 272). Já a bandeja (foto*) vem com torta salgada, bolo caseirinho, pão fofinho, Nutella e geleia, entre outros comes e bebes (R$ 252). As duas cestas já incluem cartão, tag e papelaria personalizada. Encomendas: (27) 99930-6350, enquanto durar o estoque. *Foto ilustrativa. Louças e cerâmica não inclusas no kit. FOTO: Isabela Moreira  
Torrone, massas e molhos italianos compõem os kits da Nonna Barberina, em Vitória, para o Dia das Mães. Especializada em comida italiana, a rotisseria propõe duas opções de caixa presenteável: a Box Speciale (R$ 198/foto), com fettuccine, molho all'amatriciana, focaccia de fermentação longa, geleia caseira de laranja, queijo brie, vinho tinto seco (Malbec) e torrone; e a Box Due (R$ 130), composta de fettuccine, molho all'amatriciana, parmesão curado e torrone. Encomendas: até 6/05, pelo (27) 3207-4920. FOTO: Nonna Barberina/Divulgação
Uma grazing box repleta de cores, sabores e aromas para o café da manhã é a proposta da Valentine Gourmet para o Dia das Mães. A caixa, chamada de Breakfast Flowers, vem com macaron, lascas de chocolate, bolo de pote com pétalas de flores comestíveis, cappuccino, suco de uva, iogurte grego, croissant, waffle, pão de queijo, palitinhos torrados, queijos (Brie e Emmenthal), embutidos (Parma e salaminho), geleia de frutas vermelhas, pastinha de gorgonzola, frutas da estação e castanhas. Quanto: R$ 255. Disponível para entrega em Vitória, Vila Velha e Serra (taxa a partir de R$ 10). Encomendas: (27) 99706-8087, enquanto durar o estoque. FOTO: Valentine/Divulgação 
Especializada em alimentos funcionais, livres de leite, trigo e refinados, a Amoras Culinária, em Vila Velha, criou uma cesta especial para o café das mães. O presente inclui produtos sem glúten, sem lactose e sem açúcar, como bolo de laranja, geleia de damasco, minipães de parmesão, brioches, granola de cacau, iogurte, biscoito gingerbread, requeijão de ervas e chá exclusivo. Quanto: R$ 239. Encomendas: (27) 99204-3499, enquanto durar o estoque. FOTO: Amoras/Divulgação
Sanduíches, pães de queijo, cookies e bolo de cenoura com brigadeiro são destaque na cesta de café de manhã da Cakes & Bakes Family. Produzido em Vitória especialmente para o Dia das Mães, o mimo contém ainda flores, balão temático, frutas frescas, queijo, mel, geleia e bebidas (R$ 199). Encomendas: (27) 99297-9654, enquanto durar o estoque. FOTO: Cakes & Bakes/Divulgação  
A Soiô Doces, em Vitória, preparou duas opções de cesta presenteável para o Dia das Mães. A mais completa, de café da manhã, contém geleia de frutas amarelas, patê de frango, minibrownies, minibolo decorado, queijo branco, pão de fermentação natural, suco de uva, água com gás, amêndoas defumadas, frutas frescas e miniorquídea (R$ 380). Encomendas: até 6/05, pelo (27) 99917-4544. FOTO: Soiô/Divulgação 

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