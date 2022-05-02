Veja lista com cestas de café da manhã para o Dia das Mães

ORQUÍDEA E MINIBOLO

A chef Isabela Moreira preparou duas opções de cesta para presentear as mães. A de café, mais completa, contém itens como baguete, pão de coco, bolo formigueiro com cobertura de brigadeiro gourmet e coffee drip (R$ 272). Já a bandeja (foto*) vem com torta salgada, bolo caseirinho, pão fofinho, Nutella e geleia, entre outros comes e bebes (R$ 252). As duas cestas já incluem cartão, tag e papelaria personalizada. Encomendas: (27) 99930-6350, enquanto durar o estoque. *Foto ilustrativa. Louças e cerâmica não inclusas no kit. FOTO: Isabela Moreira

Torrone, massas e molhos italianos compõem os kits da Nonna Barberina, em Vitória, para o Dia das Mães. Especializada em comida italiana, a rotisseria propõe duas opções de caixa presenteável: a Box Speciale (R$ 198/foto), com fettuccine, molho all'amatriciana, focaccia de fermentação longa, geleia caseira de laranja, queijo brie, vinho tinto seco (Malbec) e torrone; e a Box Due (R$ 130), composta de fettuccine, molho all'amatriciana, parmesão curado e torrone. Encomendas: até 6/05, pelo (27) 3207-4920. FOTO: Nonna Barberina/Divulgação

Uma grazing box repleta de cores, sabores e aromas para o café da manhã é a proposta da Valentine Gourmet para o Dia das Mães. A caixa, chamada de Breakfast Flowers, vem com macaron, lascas de chocolate, bolo de pote com pétalas de flores comestíveis, cappuccino, suco de uva, iogurte grego, croissant, waffle, pão de queijo, palitinhos torrados, queijos (Brie e Emmenthal), embutidos (Parma e salaminho), geleia de frutas vermelhas, pastinha de gorgonzola, frutas da estação e castanhas. Quanto: R$ 255. Disponível para entrega em Vitória, Vila Velha e Serra (taxa a partir de R$ 10). Encomendas: (27) 99706-8087, enquanto durar o estoque. FOTO: Valentine/Divulgação

Especializada em alimentos funcionais, livres de leite, trigo e refinados, a Amoras Culinária, em Vila Velha, criou uma cesta especial para o café das mães. O presente inclui produtos sem glúten, sem lactose e sem açúcar, como bolo de laranja, geleia de damasco, minipães de parmesão, brioches, granola de cacau, iogurte, biscoito gingerbread, requeijão de ervas e chá exclusivo. Quanto: R$ 239. Encomendas: (27) 99204-3499, enquanto durar o estoque. FOTO: Amoras/Divulgação

Sanduíches, pães de queijo, cookies e bolo de cenoura com brigadeiro são destaque na cesta de café de manhã da Cakes & Bakes Family. Produzido em Vitória especialmente para o Dia das Mães, o mimo contém ainda flores, balão temático, frutas frescas, queijo, mel, geleia e bebidas (R$ 199). Encomendas: (27) 99297-9654, enquanto durar o estoque. FOTO: Cakes & Bakes/Divulgação