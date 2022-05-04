17 restaurantes com pratos e menus especiais para o Dia das Mães

Já se preparou para o almoço do Dia das Mães? Tradição no segundo domingo de maio, o evento mobiliza os restaurantes da cidade, que oferecem cardápios especiais, pratos temáticos e até refeições sob encomenda - para quem quer celebrar em casa sem ter trabalho na cozinha.
HZ preparou uma lista com 17 sugestões na Grande Vitória para você se programar com a família. Confira abaixo.
13 DICAS PARA ALMOÇAR NOS RESTAURANTES
A OCA BISTRÔ & ATELIÊ
- O restaurante terá uma programação dedicada às mães de 5 a 8 de maio, com atrações musicais e um menu temático com entrada, prato, sobremesa e drinque. Destaque para a lasanha Dona Maria Adélia, com bolonhesa de costela, queijo muçarela e manjericão (R$ 132, para duas pessoas), e para o drinque Amô de Mãe, feito com vodca, calda de amarena, suco de laranja, sumo de limão, água com gás e pétalas de flores (R$ 34). CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios.
- Endereço e mais informações: Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. (27) 98825-6714.
BALTHAZAR
- No domingo (8), o restaurante terá um prato especial para o Dia das Mães: Camarões VG à Moda Oriental. Composto de camarões VG flambados no saquê, musseline de alho-poró trufado, tempura de alga nori e carvão de cebola, a opção é individual e custa R$ 139.
- Endereço e mais informações: Rua Elesbão Linhares, 15, lojas 18 e 19, Praia do Canto, Vitória. (27) 99807-9259.
CAMINITO
- No almoço de domingo do restaurante argentino, as mães ganharão uma cortesia, e a escolha é entre duas opções: um drinque (com ou sem álcool) ou uma empanada. Destaque na parrilha, o Puerto Madero (R$ 58) reúne polvo, linguiça de pimenta biquinho, cogumelos e palmito pupunha grelhados na brasa.
- Endereço e mais informações: Estrada Aniceto Simões, Buenos Aires, Guarapari. (27) 99664-7112.
CARANGUEJO DO ASSIS
- Para o Dia das Mães, o bar e restaurante incluiu no menu uma opção com massa: espaguete de camarão ao molho de tomate italiano com manjericão (R$ 110, para dois). A casa acaba de fechar uma parceria com a cervejaria canela-verde Kingbier e terá dois chopes exclusivos. Funcionamento no domingo (8): das 11h à 0h.
- Endereço e mais informações: Av. da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.
CIA DO CARANGUEJO
- Na casa especializada em frutos do mar, o prato especial deste domingo será o bobó de lagosta e camarão VG, que serve até três pessoas e vai à mesa com arroz branco. Quanto: R$ 179,90.
- Endereço e mais informações: Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 55, Mata da Praia, Vitória. (27) 3024-3230.
DONA RAPOSA
- Das 12h às 16h no domingo (8), o restaurante servirá um menu fechado (entrada + prato + sobremesa) com as seguintes opções: mix de folhas com Parma, parmesão e creme de limão siciliano ou toast de maionese de polvo (entradas); peixe defumado com purê verde de batata, farofa de pão e gremolatta de coentro ou filé mignon com creme de trufas e palmito pupunha grelhado (principais); entrefolhas com creme inglês e morangos ou brownie com Nutella, sorvete e farofinha doce (sobremesas). O valor por pessoa é R$ 160 (adulto) e R$ 80 (crianças de até oito anos).
- Endereço: Rua Comissário Octávio Queiroz, 116, Jardim da Penha, Vitória.
FIGATA
- Em cartaz até 8 de maio, o menu da casa para o Dia das Mães terá como pratos Ravióli Amore (massa recheada com burrata e molho pesto, ao molho de tomate e shimeji, com cubos de salmão grelhado/R$ 94,90), Risoto Tenerezza (de limão siciliano e alho-poró com camarão VG grelhado/R$ 109,90) e Risoto Affetto (de brie, parma, aspargos e farofa de nozes levemente adocicada/R$ 94,90), todos individuais. A sobremesa especial é a Dolcezza alla Fragola, pão-de-ló em camadas, recheado com creme de coco e ganache de chocolate branco, finalizado com raspas de chocolate branco e morango (R$ 24,90).
- Endereços e mais informações: Praia do Canto - Rua João da Cruz, 290. Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. (27) 3376-4451.
PARIS 6 VITÓRIA
- Neste domingo das mães, o restaurante terá um prato especial criado por Jeanette Azar, mãe do chef e empresário Isaac Azar, fundador do Paris 6, o gnocchi de brie à la sauce à Jeanette Azar. Trata-se de um nhoque de batata baroa recheado com queijo brie, puxado em molho ao sugo e gratinado no forno com parmesão. Quanto: R$ 59, individual.
- Endereço e mais informações: Rua Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. (27) 98114-8846.
PECORINO BAR & TRATTORIA
- No domingo, o restaurante dará às mães um petit gateau como cortesia. O mimo valerá tanto para o almoço como para o jantar, enquanto durar o estoque.
- Endereço e mais informações: Av. Dr. Olívio Lira, 353, piso L1, Shopping Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3010-3685.
RAIZ DO CANTO
- A sugestão criada pelo chef para as mães no domingo (8) é o risoto de coco verde e provolone com camarão VG e crisp de alho-poró (R$ 98, individual). CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios.
- Endereço e mais informações: Rua Jaime Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. (27) 99655-0025.
REGINA MARIS
- O Mamma Mia, fettuccine ao molho Alfredo com camarão e filé de tilápia em crosta de ervas, é o prato especial da casa para o Dia das Mães. Quanto: R$ 179,90, para até três pessoas.
- Endereço e mais informações: Rua Deolindo Perim, 79, Itapuã, Vila Velha. (27) 3299-0897.
SOETA
- Os chefs Barbara Verzola e Pablo Pavón criaram um menu temático para o almoço no domingo (8), com nove itens, da entrada à sobremesa. São eles: sorvete de cogumelos e trufas; tempura de melão com presunto de Parma; tempura de manga com tartar de atum; x-pato; ovo, batata cogumelo e trufa; tagliatelle com ragu de pato e limão siciliano; camarão com espaguete de legumes e molho thai; sorvete de café e gelatina de quentão; e cacau (R$ 250 por pessoas, sem bebidas).
- Endereço e mais informações: Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. (27) 98875-1032.
TERTÚLIA BOTEQUIM
- A casa preparou uma promoção para o almoço à la carte no Dia das Mães: o Tertúlia Family, tábua com 400g de baby beef ao chimichurri, 400g de filé mignon ao molho gorgonzola, linguiça artesanal e torresminho, acompanhado de fritas da casa e vinagrete, sairá de R$ 189,90 por R$ 149,99. O combinado serve de três a quatro pessoas. As mães serão presenteadas com um mimo: drinque Elisa Lucinda (laranja, xaropes de maracujá e de toranja, suco de limão taiti e vodca) ou petit gateau.
- Endereço e mais informações: Rua Carlos Martins, 495, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99276-7105.
4 DICAS PARA ENCOMENDAR E ALMOÇAR EM CASA
EMPÓRIO JOAQUIM
- O cardápio de pratos sob encomenda para o Dia das Mães traz opções para café da manhã, brunch e almoço em família, além de cestas de comes e bebes para presenteá-las. Um dos destaques é a maionese de lagosta (R$ 178/500g), carro-chefe da casa. CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios.
- Endereço e mais informações: Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day By Day, lojas 1 e 2, Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717.
DELICATUS
- No empório e espaço gourmet, o cardápio de encomendas para o Dia das Mães traz as seguintes opções: lasanha de ragu de costela (R$ 112/1 kg), salada de minifolhas com tomates confit e molho balsâmico com mel (ou pesto) (R$ 52/600g), rosbife de filé ao molho Dijon (R$ 92/500g) e cuscuz marroquino com legumes e amêndoas (R$ 52/600g). Os pratos servem de duas a três pessoas. CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios.
- Endereço e mais informações: Rua José Nascif, 30, Bairro República, Vitória. (27) 3025-2458.
GABÊ FAMILY FOOD
- A casa disponibiliza um cardápio com seis opções sob encomenda, de pratos principais a acompanhamentos, para o almoço do Dia das Mães. Destaque para a costelinha de porco com farofinha e molho (R$ 175); para a carne de panela recheada com bacon e cenoura, acompanhada de batatas coradas (R$ 175), e para o empadão de camarão (R$ 175). Os pratos servem de quatro a seis pessoas e podem ser encomendados ate quinta-feira (5).
- Endereço e mais informações: Rua Dr. Eurico de Aguiar, 900, Santa Lucia, Vitória. (27) 3025-2070.
TEREZA ARAGÃO GOURMET
- O bufê, localizado em Vitória, oferece oito opções de refeição completa para encomendar e servir no domingo das mães. Um exemplo é box 1 para seis pessoas, que inclui panzanella de burrata, tomate assado, azeitona preta e legumes ao molho agridoce (entrada); fraldinha com chutney de figo e fonduta, acompanhada de nhoque (principal); e torta de limão com doce de leite de sobremesa. Quanto: R$ 495 (completo). Os itens também podem ser encomendados separadamente.
- Mais informações: (27) 99923-8066.