Dia das Mães: 40 sugestões de presentes para a data

O segundo domingo de maio está aí. No próximo dia 09, será o momento de se reunir em família e celebrar o Dia das Mães. E também presenteá-las. Por isso, HZ fez um seleção com 40 sugestões de mimos. Roupas, acessórios, itens para o bem-estar e joias para você fazer bonito na data.
MÃE SOLAR
Se sua mãe adora aproveitar o dia na praia ou piscina, essas são as dicas ideais. Ela vai brilhar ainda mais nos dias de sol.
- Perfume Luna Força, da Natura. R$ 135,90 (à venda na Americanas.com)
- Óculos Vogue, na Óticas Paris. R$ 459,00
- Maiô Renner. R$ 179,90
- Canga Blueman. R$ 217,00
- Cadeira Japú, no Westwing. R$ 799,90
- Sandália Birkenstock. R$ 360,00
- Biquíni Emma Limonada, da Borana. R$ 296,00
- Óculos Giorgio Armani. R$ 1.820,00
- L’Amour-Esse 142, da O.U.i. R$ 299,00 (à venda na Americanas.com)
- Sandália Schutz. R$ 240,00
MÃE INTELECTUAL
Ela tem estilo minimalista e sofisticado. Adora cores sóbrias e obra de arte. Por isso, as sugestões vão surpreendê-las
- Brincos Fogos, de Andréa de Pinho. R$ 195,00
- Óculos Colcci Eyewear. R$ 499,00
- Arte Natália Guarçoni, na Galeria Ozlo. R$ 480,00
- Abajur Rattan, na Mobly. R$ 349,99
- Blusa Anselmi, no Shop2gether. R$ 449,80
- Calça Levi's. R$ 499,90
- Bolsa Mr Cat. R$ 799,90
- Tênis New Balance 327. R$ 499,99
- Sandália Eva, da Manolita. R$ 589,50
- Bolsa Siena, da Avra Bags. R$ 650,00
MÃE ANTENADA
Quer presente mais atual do que com a cor do ano? 'Very Peri', em tom violeta, foi eleita pela Pantone e é atual e vai deixá-la na moda.
- Blusa com Ombreiras, da Amaro. R$ 69,90
- Sandália Anacapri. R$ 119,00
- Luna 3, da Foreo. R$ 1.499,00 (à venda na Americanas.com)
- Cardigan Damyller. R$ 299,00
- Óculo Chilli Beans. R$ 279,98
- Brinco Ear Cuff Ametista e Topázio Incolor, da Life by Vivara. R$ 1.150,00
- Sandália, da My Favorite Things. R$ 96,50
- Calça de Linho, da C&A. R$ 219,99
- Anel com Ametistas e Diamantes, da Carolina Neves. R$ 10.990,00
- Mini panela da Le Creuset, na Camicado. R$ 199,00
MÃE QUE ADORA FLORES
Para aquelas mães que adoram orquídeas, margaridas e rosas, uma seleção de mimos para quem adora usar e abusar das estampas florais.
- Anel de Ouro Rosé e Pérola Negra, de Ivana Izoton. R$ 7.980,00
- Top, da Youcom. R$ 99,90
- Anel, da Monte Carlo. R$ 450,00
- Kit Floratta Flower Love, de O Boticário. R$ 184,90
- Sandália Melissa. R$ 229,90
- Colônia Granado Magnólia. R$ 172,50
- Kit (Sousplat, guardanapo e porta-laço), da Rebeca Duarte. R$ 146,00
- Óculos Milão, da Mormaii. R$ 299,00
- Mule, da Havaianas. R$ 129,99
- Top, da Farm. R$ 279,00