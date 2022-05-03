Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Surpreenda

Dia das Mães: 40 sugestões de presentes para a data

Tem roupas, acessórios, itens para o bem-estar e joias para você fazer bonito no próximo domingo
Guilherme Sillva

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 15:28

Vitirne Dia das Mães
Uma seleção de presentes para o Dia das Mães Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
O segundo domingo de maio está aí. No próximo dia 09, será o momento de se reunir em família e celebrar o Dia das Mães. E também presenteá-las. Por isso, HZ fez um seleção com 40 sugestões de mimos. Roupas, acessórios, itens para o bem-estar e joias para você fazer bonito na data. 

MÃE SOLAR

Se sua mãe adora aproveitar o dia na praia ou piscina, essas são as dicas ideais. Ela vai brilhar ainda mais nos dias de sol.
  1. Perfume Luna Força, da Natura. R$ 135,90 (à venda na Americanas.com)
  2. Óculos Vogue, na Óticas Paris.  R$ 459,00
  3. Maiô Renner. R$ 179,90
  4. Canga Blueman. R$ 217,00
  5. Cadeira Japú, no Westwing. R$ 799,90
  6. Sandália Birkenstock. R$ 360,00
  7. Biquíni Emma Limonada, da Borana. R$ 296,00
  8. Óculos Giorgio Armani. R$ 1.820,00
  9. L’Amour-Esse 142, da O.U.i. R$ 299,00 (à venda na Americanas.com)
  10. Sandália Schutz. R$ 240,00

MÃE INTELECTUAL

Ela tem estilo minimalista e sofisticado. Adora cores sóbrias e obra de arte. Por isso, as sugestões vão surpreendê-las 
  1. Brincos Fogos, de Andréa de Pinho. R$ 195,00
  2. Óculos Colcci Eyewear. R$ 499,00 
  3. Arte Natália Guarçoni, na Galeria Ozlo. R$ 480,00
  4. Abajur Rattan, na Mobly. R$ 349,99
  5. Blusa Anselmi, no Shop2gether. R$ 449,80 
  6. Calça Levi's. R$ 499,90
  7. Bolsa Mr Cat. R$ 799,90
  8. Tênis New Balance 327. R$ 499,99
  9. Sandália Eva, da Manolita. R$ 589,50
  10. Bolsa Siena, da Avra Bags. R$ 650,00

MÃE ANTENADA

Quer presente mais atual do que com a cor do ano? 'Very Peri', em tom violeta, foi eleita pela Pantone e é atual e vai deixá-la na moda. 
  1. Blusa com Ombreiras, da Amaro. R$ 69,90
  2. Sandália Anacapri. R$ 119,00 
  3. Luna 3, da ForeoR$ 1.499,00 (à venda na Americanas.com)
  4. Cardigan Damyller. R$ 299,00
  5. Óculo Chilli Beans. R$ 279,98
  6. Brinco Ear Cuff Ametista e Topázio Incolor, da  Life by Vivara. R$ 1.150,00
  7. Sandália, da My Favorite Things. R$ 96,50
  8. Calça de Linho, da C&A. R$ 219,99
  9. Anel com Ametistas e Diamantes, da Carolina Neves. R$ 10.990,00
  10. Mini panela da Le Creuset, na Camicado. R$ 199,00

MÃE QUE ADORA FLORES

Para aquelas mães que adoram orquídeas, margaridas e rosas, uma seleção de mimos para quem adora usar e abusar das estampas florais. 
  1. Anel de Ouro Rosé e Pérola Negra, de Ivana Izoton. R$ 7.980,00
  2. Top, da Youcom. R$ 99,90
  3. Anel, da Monte Carlo. R$ 450,00
  4. Kit Floratta Flower Love, de O Boticário. R$ 184,90
  5. Sandália Melissa. R$ 229,90
  6. Colônia Granado Magnólia. R$ 172,50
  7. Kit (Sousplat, guardanapo e porta-laço), da Rebeca Duarte. R$ 146,00
  8. Óculos Milão, da Mormaii. R$ 299,00 
  9. Mule, da Havaianas. R$ 129,99
  10. Top, da Farm. R$ 279,00

Tópicos Relacionados

Moda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados