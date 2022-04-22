Saiba os cuidados com a pele, cabelo e lábios no outono

Na face, são geralmente indicados hidratantes com componentes antioxidantes Crédito: Shutterstock

Se o verão é a estação da proteção da pele, no outono é hora da hidratação. É claro que um cuidado não exclui o outro, mas o foco de preocupação muda. A dermatologista Isabella Redighieri conta que com a chegada de temperaturas mais frias, e a mudança do tempo úmido para dias mais secos, é recomendado potencializar o uso de produtos com maior efeito hidratante.

"A hidratação da pele garante a eficácia da barreira cutânea, que funciona como proteção da pele contra os agressores do meio externo. Quando essa barreira está íntegra, há menos chances de diversos tipos de dermatites e alergias. Outro ponto é que uma boa hidratação diminui o aspecto craquelado e ressecado da face, que piora a aparência de rugas, por exemplo", diz a dermatologista.

"Podemos associar produtos a base de ureia, óleos essenciais, lactato de amônio, ceramidas e aminoácidos para o corpo. Para o rosto, podemos utilizar ácido hialurônico em diferentes densidades, associados a vitamina C, vitamina E, niacinamida, ceramidas, e ativos tensores" Nome do Autor da Citação - Cargo do Autor

ROSTO

A dermatologista Juliana Drumond explica que a hidratação do rosto, na maioria das vezes, é diferente da hidratação do corpo. "Os produtos recomendados para essas áreas diferem, porque mesmo que a pele do rosto nessa época tenda a ficar um pouco mais seca do que no verão, ela não é tão seca quanto à do corpo. Na face, são geralmente indicados hidratantes com componentes antioxidantes que, além de hidratar a pele, vão ajudar na prevenção do envelhecimento", conta.

Peles oleosas ou mistas também podem ser hidratadas. A dermatologista diz que existem produtos mais leves e adequados, como gel e sérum, para esses tipos de pele.

CORPO

"Já o corpo tem necessidade de hidratantes mais potentes, em geral, com textura mais espessa. Alguns componentes que costumo indicar para o corpo são ureia, lactato de amônio e alguns óleos associados, como óleo de semente de uva", diz Juliana Drumond, que ainda levanta os cuidados necessários, ainda mais com os banhos.

Segundo a dermatologista, as pessoas tendem a tomar banhos mais quentes e demorados com o frio. Essa atitude faz aumentar o ressecamento da pele. "O ideal é optar por banhos mais curtos, para não prejudicar a pele".

Banhos quentes devem ser mais curtos Crédito: Shutterstock

A dermatologista explica que tanto bucha quanto os sabonetes ajudam a tirar a proteção natural que a pele tem. "Se a pele já estiver ressecada, principalmente em braços e pernas, é bom evitar o uso para não aumentar o ressecamento", conta Juliana Drumond.

LÁBIOS E CABELOS

Além do foco na hidratação, alguns outros cuidados também são essenciais nesta época do ano. Por isso, as especialistas mostram outros itens de beleza que valem a pena ter no dia a dia com o cuidado nesse outono.

No caso dos lábios , são necessários produtos para evitar o ressecamento, que pode causar fissuras e rachaduras. "Recomendo utilizar camadas espessas de cremes de barreira para dormir, e retirar de manhã. Ao longo do dia, utilizar lip balm várias vezes. Gosto dos que têm ceramidas e deixam um efeito gloss. É importante lembrar que a saliva é irritante e pode piorar o ressecamento dos lábios", diz Isabella Redighieri.

A dermatologista conta ainda que é possível melhorar os quadros de ressecamento labial com o laser intraoral, que promove rejuvenescimento e renovação dos lábios, e também potencializar a hidratação com preenchimento a base de ácido hialurônico injetável.

Outra dica de Isabella é a esfoliação labial. "Faça durante a noite, antes de dormir, uma vez por semana. Utilize um esfoliante leve e faça movimentos circulares nos lábios. Em seguida lave, e aplique uma camada generosa de um creme de barreira com efeito hidratante e cicatrizante. Retire pela manhã".

Quando falamos dos cabelos, a recomendação é manter a frequência de lavagens dos cabelos, sempre que a raiz estiver oleosa, e evitar água muito quente.

"As pessoas tendem a lavar menos os cabelos, porque transpiram menos. E ainda usam água mais quente na hora de lavar. Então, esses dois fatores (diminuição da frequência de lavagens e a temperatura da água) fazem com que haja um aumento da oleosidade do couro cabeludo, podendo levar ao surgimento de caspa ou dermatite seborreica" Nome do Autor da Citação - Cargo do Autor

PROTETOR SOLAR

O filtro solar deve ser usado o ano inteiro. Seja na praia, na rua ou em casa, o produto é indispensável. É ele que protege a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB, ajuda a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão, mantém a pele hidratada e, ainda, auxilia na prevenção de manchas e outras doenças de pele.

O benefício mais importante de seu uso é a prevenção do câncer de pele, já que os filtros solares tópicos absorvem e filtram a radiação ultravioleta, minimizando o dano dos radicais livres no DNA das células da pele. Eles também são fundamentais para minimizar o fotoenvelhecimento, ou seja, o impacto da radiação ultravioleta na pele, como o surgimento e agravamento de manchas, rugas e flacidez.