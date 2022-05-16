Xô, lábios ressecados: 11 produtos para resolver o problema

COMO TRATAR LÁBIOS RESSECADOS?
VEJA 11 PRODUTOS PARA PROTEGER E HIDRATAR
- Balm Up, da Ruby Kisse. O protetor labial, que possui textura cremosa, hidrata, nutre e protege, além de deixar nos lábios uma coloração natural que dura por horas. Preço: R$ 16 (na Amazon - compre aqui)
- Ultranutrição Labial, da Adcos. Nutre e hidrata profundamente os lábios. A fórmula contém Ácido Hialurônico, que penetra rapidamente, hidrata a pele e restaura o local de dentro para fora. O produto promove preenchimento das rugas dos lábios e da região ao redor devido à hidratação profunda. Preço: R$ 125 (na Amazon - compre aqui)
- Hidratante Labial Ultra-Nourishing Lip Balm, da Nuxe. É ideal para os lábios ressecados ou rachados. Ele repara, nutre, hidrata e regenera a pele. Com a textura, o produto ainda proporciona uma sensação de conforto e maciez. Preço: R$ 49,90 (na Amazon - compre aqui)
- Protetor Labial com Manteiga de Cacau + Karitê FPS 15, da Ricca. Traz uma super hidratação para os lábios, além do FPS 15, para manter os lábios protegidos. Tem cheiro de coco, além de vitamina E. Preço: R$ 5,69 (nas Americanas - compre aqui)
- Epidrat Lábios Fps 30, da Mantecorp. Hidratante labial com FPS 30 que combina ativos que melhoram o ressecamento e previnem o envelhecimento dos lábios. Não deixa aparência esbranquiçada. Preço: R$ 57,90 (na Amazon - compre aqui)
- Glossy Balm, da Ruby Rose. É ideal para auxiliar contra o ressecamento. Com óleo de avocado em sua composição, ele é rico em nutrientes e possui propriedades antioxidantes, além de ajuda a revitalizar a pele, promovendo hidratação. Preço: R$ 14,83 (nas Americanas - compre aqui)
- Nivea Sun FPS 30. A fórmula exclusiva com óleos naturais e manteiga de karité tem uma textura macia, além de oferecer alta proteção contra os raios UVA e UVB, FPS30 e ser resistente à água. Preço: R$ 13,83 (na Amazon - compre aqui)
- Cicalfate Lábios, da Avène. Além de hidratar, acalma e protege os lábios rachados, além de áreas irritadas ao redor da boca, nariz e áreas pontuais, por até seis horas. A fórmula conta com ativos com propriedades reparadoras, calmantes e purificantes, como Sucralfato e Zinco. Preço: R$ 29,90 (na Americanas - compre aqui)
- Tint Balms, da Dailus. Possuem ação 3 em 1: dão cor, hidratam e protegem os lábios. Com textura cremosa e brilho suave, possuem alta pigmentação com efeito natural. As fórmulas possuem um superblend hidratante e antioxidante. Preço: R$ 15,90 (na Americanas - compre aqui)
- Sérum Labial Una, da Natura. Promove lábios naturalmente coloridos com hidratação profunda por 48 horas. Complexo nutritivo e antioxidante de origem natural que unem o óleo de jojoba à manteiga de cupuaçu para garantir lábios regenerados e saudáveis. Preço: R$ 39,90 (nas Americanas - compre aqui)
- Lip Ice Soft. A fórmula oferece alta proteção para os lábios, vitamina E, que atua na proteção e na regeneração da pele dos lábios; extrato de aloe vera, com seu poder hidratante, anti-inflamatório, calmante e cicatrizante; e óleo de coco, que possibilita a retenção da umidade natural da pele, mantendo-a intensamente hidratada. Preço: R$ 10,96 (na Amazon - compre aqui)
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