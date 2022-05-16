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Sem rachaduras

Xô, lábios ressecados: 11 produtos para resolver o problema

Com as temperaturas mais baixas e o clima seco, o ressecamento labial é maior. Por isso, o ideal é intensificar os cuidados, muitas vezes esquecidos no dia a dia
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 08:00

Hidratação labial
Hidratação labial Crédito: Shutterstock
Quando a temperatura começa a cair, os lábios logo demonstram os efeitos, podendo provocar até rachaduras nessa região que é muito delicada. Ela é formada por uma pele fininha e por mucosa, e precisa estar sob forte proteção quando a umidade do ar está baixa.
"Os lábios, além de apresentarem uma pele mais fina e delicada, não possuem glândulas sebáceas. Dessa forma, eles estão mais sujeitos à desidratação e ao ressecamento quando há variações bruscas de temperatura, especialmente nos climas mais frios e secos, pela baixa umidade do ar", explica a dermatologista Pauline Lyrio.
Com as temperaturas mais baixas e o clima seco, o ressecamento labial é maior. Por isso, o ideal é intensificar os cuidados, muitas vezes esquecidos no dia a dia. "O recomendado é aumentar a hidratação dessa região, reaplicando com maior frequência, pelo menos de duas vezes no dia, com produtos específicos para esse fim, à base de ceramidas, d-pantenol, vitamina E, manteigas e ceras vegetais", diz a médica.
"Com a hidratação, além de conferir lubrificação para os lábios ressecados, conseguimos reparar a barreira cutânea dessa região, minimizando a ação das mudanças bruscas de temperaturas, como frio intenso ou calor excessivo"

COMO TRATAR LÁBIOS RESSECADOS?

Coisas simples feitas no dia a dia podem piorar o ressecamento. A dermatologista conta que além da falta de hidratação, hábitos como passar a língua com saliva nos lábios, intuitivamente com intenção de 'hidratar', é extremamente prejudicial, pois pode agravar o ressecamento. "Isso porque a saliva tem um pH mais ácido que o da pele da área externa da boca e, assim, atua como agressor e não como aliado. Outro erro comum é morder a própria boca ou arrancar aquelas 'pelinhas' que se desprendem dos lábios quando estão muito ressecados", diz Pauline Lyrio.
Se eles já estiverem com fissuras ou descamando, não é recomendado remover a pele que solta do lábio, porque pode ocasionar fissuras, retardando o processo de cicatrização e deixando a pele mais suscetível à ação de agentes externos, como infecções.  Nessas situações, também não é indicado realizar esfoliações com produtos que possuem grânulos agressivos.
Entre os cuidados para resolver o problemas a dica é não esquecer de manter uma ingestão de água adequada durante o dia, pois hidratação também ocorre de dentro para fora. "Não deixe de procurar seu dermatologista para ele avaliar as características específicas do seu ressecamento labial, orientar no tratamento domiciliar e indicar o dermocosmético mais apropriado para seu caso". 
Agora, se mesmo fazendo um ritual bem feito de hidratação labial ainda sentir o aspecto dos lábios ressecados e apresentar aqueles 'craqueladinhos' na boca, o dermatologista também pode indicar procedimentos especiais. "Como a hidratação injetável com Skinbooster, que, apesar de ser à base de ácido hialurônico, não visa efeito de preenchimento e volumização labial, mas sim conferir um efeito 'gloss', com maior hidratação e estímulo de colágeno", diz Pauline Lyrio.  

VEJA 11 PRODUTOS PARA PROTEGER E HIDRATAR

Vitrine de produtos para os lábios
Uma seleção de produtos para cuidar dos lábios Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
  1. Balm Up, da Ruby Kisse. O protetor labial, que possui textura cremosa, hidrata, nutre e protege, além de deixar nos lábios uma coloração natural que dura por horas. Preço: R$ 16 (na Amazon - compre aqui)

  2. Ultranutrição Labial, da Adcos. Nutre e hidrata profundamente os lábios. A fórmula contém Ácido Hialurônico, que penetra rapidamente, hidrata a pele e restaura o local de dentro para fora. O produto promove preenchimento das rugas dos lábios e da região ao redor devido à hidratação profunda. Preço: R$ 125 (na Amazon - compre aqui)

  3. Hidratante Labial Ultra-Nourishing Lip Balm, da Nuxe. É ideal para os lábios ressecados ou rachados. Ele repara, nutre, hidrata e regenera a pele. Com a textura, o produto ainda proporciona uma sensação de conforto e maciez. Preço: R$ 49,90 (na Amazon - compre aqui)

  4. Protetor Labial com Manteiga de Cacau + Karitê FPS 15, da Ricca. Traz uma super hidratação para os lábios, além do FPS 15, para manter os lábios protegidos. Tem cheiro de coco, além de vitamina E. Preço: R$ 5,69 (nas Americanas - compre aqui)

  5. Epidrat Lábios Fps 30, da Mantecorp. Hidratante labial com FPS 30 que combina ativos que melhoram o ressecamento e previnem o envelhecimento dos lábios. Não deixa aparência esbranquiçada. Preço: R$ 57,90 (na Amazon - compre aqui)

  6. Glossy Balm, da Ruby Rose. É ideal para auxiliar contra o ressecamento. Com óleo de avocado em sua composição, ele é rico em nutrientes e possui propriedades antioxidantes, além de ajuda a revitalizar a pele, promovendo hidratação. Preço: R$ 14,83 (nas Americanas - compre aqui)

  7. Nivea Sun FPS 30. A fórmula exclusiva com óleos naturais e manteiga de karité tem uma textura macia, além de oferecer alta proteção contra os raios UVA e UVB, FPS30 e ser resistente à água. Preço: R$ 13,83 (na Amazon - compre aqui)

  8. Cicalfate Lábios, da Avène. Além de hidratar, acalma e protege os lábios rachados, além de áreas irritadas ao redor da boca, nariz e áreas pontuais, por até seis horas. A fórmula conta com ativos com propriedades reparadoras, calmantes e purificantes, como Sucralfato e Zinco. Preço: R$ 29,90 (na Americanas - compre aqui)

  9. Tint Balms, da Dailus. Possuem ação 3 em 1: dão cor, hidratam e protegem os lábios. Com textura cremosa e brilho suave, possuem alta pigmentação com efeito natural. As fórmulas possuem um superblend hidratante e antioxidante. Preço: R$ 15,90 (na Americanas - compre aqui)

  10. Sérum Labial Una, da Natura. Promove lábios naturalmente coloridos com hidratação profunda por 48 horas. Complexo nutritivo e antioxidante de origem natural que unem o óleo de jojoba à manteiga de cupuaçu para garantir lábios regenerados e saudáveis. Preço: R$ 39,90 (nas Americanas - compre aqui)

  11. Lip Ice Soft. A fórmula oferece alta proteção para os lábios, vitamina E, que atua na proteção e na regeneração da pele dos lábios; extrato de aloe vera, com seu poder hidratante, anti-inflamatório, calmante e cicatrizante; e óleo de coco, que possibilita a retenção da umidade natural da pele, mantendo-a intensamente hidratada. Preço: R$ 10,96 (na Amazon - compre aqui)

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