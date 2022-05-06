Iluminador, esmaltes e mais: 15 lançamentos de beleza

Coleção A Cor da Sua Moda, da Impala

A marca amplia seu portfólio de skincare e lança a base para máscaras feitas em casa. Ela funciona como um infusor eficaz, projetado para misturar perfeitamente ingredientes frescos, potencializar seus ativos e permitir a absorção pelas camadas mais profundas da pele. A fórmula combina três elementos poderosos que hidratam e potencializam a penetração de ativos quando misturados. Um éster concentra-se em maximizar a penetração de ativos solúveis em água na pele, bem como aumentar sua hidratação, enquanto um umectante retém a umidade e atua como um solvente que ajuda a transportar esses ativos nutritivos através das camadas superiores lipídicas da pele. O ácido graxo trabalha ativamente na otimização dos níveis de umidade da pele, essencialmente mantendo o nível de elasticidade saudável e melhorando a função protetora da pele.

É um sérum anti-idade e clareador, que renova, rejuvenesce intensamente e clareia manchas escuras – inclusive melasma –, proporcionando uma pele mais jovem, bonita e uniforme. Desenvolvida com a exclusiva tecnologia Duplo Peeling de AHA (alfa-hidroxiácidos) e BHA (beta-hidroxiácidos) 11,25%, que juntas atuam em sinergia, promovendo uma potente ação anti-idade, intensa esfoliação e ação clareadora, a novidade trata a pele com sinais de envelhecimento ao combater rugas, linhas de expressão, flacidez e imperfeições da pele.

A Sallve lança a Linha Antiacne, a primeira da marca para um tratamento específico. São quatro novos produtos: Limpador Antiacne, Tônico Antiacne, Máscara Antiacne e Óleo Antiacne. O tônico, que pode ser utilizado nas peles até mais sensíveis, limpa e controla a oleosidade da pele enquanto acalma e alivia a irritação da acne.

A riqueza das pétalas da Magnólia é evidenciada na nova fragrância, que retrata a delicada textura através dos acordes olfativos. As notas verdes de saída dão um leve frescor ao elegante buquê floral de magnólia, mimosa e frésia. A base evidencia o musk, que equilibra perfeitamente a doçura, a cremosidade e naturalidade da flor. O resultado é uma fragrância floral elegante e extremamente confortável.

Formulado para atender as necessidades da pele negra que possui características diferenciadas, como a necessidade adicional na hidratação e na proteção do manto lipídico, a novidade restaura o brilho natural e aparência radiante, pois é enriquecido com Manteiga de Karité e Manteiga de Cacau, ativos super nutritivos que regeneram a barreira cutânea, reduzindo a aparência de ressecamento e aspereza da pele seca.

O maquiador Rodirgo Costa, responsável por assinar a beleza de Anitta, Sabrina Sato, Juliette e Sasha Meneghel, lança sua própria linha de maquiagem. Destaque para o iluminador, que é uma maquiagem corporal com pérolas iluminadoras. Sua fórmula hidratante conta com blend de óleos de argan, macadâmia, abacate, coco e linhaça que deixam a pele com aparência saudável e luminosa. Suas pérolas disfarçam as imperfeições e proporcionam um glow a todos os tons de pele. Disponível em 3 tonalidades: Light, Medium e Dark.

A linha ganhou mais um integrante: a Loção Multiproteção. Conhecida pela proteção contra os raios UV, a poluição e as micro agressões do dia a dia, a novidade tem textura ultraleve e fluida. O produto 100% vegano e cruelty-free é registrado na Vegan Societ possui uma fórmula hidratante e ultraleve baseada em três pilares: a multiproteção, a rápida absorção e uma pele não oleosa. Possui filtros UVA/UVB de amplo espectro otimizados para ajudar na proteção contra os raios UV prejudiciais.

Com uma paleta vibrante e tons em alta, a coleção traz quatro cores exclusivas com acabamento translúcido e um top coat com efeito holográfico, que pode ser usado sozinho ou por cima das outras cores. Os itens chegam com nomes criativos e inspirados nos sabores de pirulito que marcaram a infância dos anos 90 e 2000: peppermint, sweet grape, marshmallow, bubble gum e very cherry. Os esmaltes possuem longa duração, brilho intenso e secagem rápida.

A marca acaba de lançar no Brasil seus primeiros produtos de face care desenvolvidos especialmente para a pele masculina. A linha com três produtos faciais, conta com fórmulas tecnológicas a base de carvão ativado e argila microfina, ingredientes poderosos quando o assunto é limpeza e purificação da derme. O gel de limpeza conta com argila microfina, que limpa profundamente a pele, deixando uma sensação de frescor. Tem textura suave que se transforma em uma espuma cremosa e branca rapidamente, além de fragrância refrescante. Com função 3 em 1, possibilita o uso no rosto, corpo e cabelo.

A fórmula desse gel deixa a pele desodorizada, hidratada, macia e levemente iluminada. Sua fragrância floral frutada perfuma a pele e espalha uma brisa de alegria, que deixa a pele levemente iluminada.

A nova linha apresenta fórmula que alia ingredientes calmantes naturais com ácido hialurônico, que auxilia na manutenção da hidratação e proporciona ação rejuvenescedora, mantendo a saúde da pele e sua luminosidade. Com textura leve e de rápida absorção, o sérum melhora significativamente a luminosidade e textura da pele após o primeiro mês de uso. Auxilia na revitalização da pele sensível e aumenta em 50% a hidratação.

A família de batons Volumão ganha uma nova versão em Gloss, com 4 cores: Cereja Explosão, Vermelho Bocão, Nasci Assim e Vinho Exuberante. Conhecido por aumentar o volume dos lábios imediatamente e mais de 48 horas de hidratação, o gloss age no tratamento dos lábios desde a primeira aplicação e tem efeito preenchedor imediato, por conta de sua fórmula que combina dois tipos de Ácido Hialurônico, Óleo de Côco, Óleo de Girassol, Óleo de Semente de Uva e Vitaminas E e F.

A nova coleção Magnificent Moon conta com quatro tonalidades de batom e lápis labial, uma bruma facial, duas paletas: uma para olhos e uma para rosto, um pincel e um delineador duplos em embalagens inspiradas no céu noturno. A paleta de olhos, possui seis cores, com destaque para o ouro, que lembra as dunas douradas e o bronze, que remete ao deserto iluminado pelo luar. Ela pode ser usada seca ou molhada e possui duração de até 8 horas.

A formulação traz a tecnologia Skin Self Control, que promove o controle da oleosidade através de ativos que atuam diretamente nas glândulas sebáceas. Além de controlar a oleosidade por 12 horas, reduz os poros e proporciona uma sensação de pele limpa com toque seco e efeito matificante. Com três novas tonalidades (claro, médio e médio escuro), o protetor promove alta proteção contra os danos solares causados pelos raios UVA/UVB e Infravermelho, além de proteger da luz visível.