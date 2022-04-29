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Entre vinhos

Dia das Mães: vinhos de até R$ 100 e kits para presentear na data

Cava, vinho laranja, rosé francês e tinto clássico português estão na lista, que traz sugestões de produtos para agradar as enófilas

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 02:00

Públicado em 

29 abr 2022 às 02:00
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde

Garrafas de vinho na loja de vinho
Seleção inclui quatro vinhos que custam no máximo R$ 100 Crédito: Shutterstock
No Dia das Mães, a escolha do vinho - como a de qualquer outro presente para ela - deve ser especial e escolhido com muito carinho. Não pode ser qualquer rótulo, e sim aquele que é a cara dela.
Então, se a sua mãe é enófila, aqui vão algumas dicas de vinhos e kits para lhe ajudar a arrasar no presente do dia 8 de maio. E não se esqueça de escrever um cartãozinho para mandar junto. 

Cartuxa EA 2019 (Portugal)

Rosé francês em garrafa de encantar os olhos, e o líquido faz justiça a ela, com um vinho bem mineral que traz um delicioso toque de flores. Excelente para aquela mãe que adora cozinhar bebericando um vinho ou que curte pegar praia ou piscina com uma tacinha na mão. Fácil também de harmonizar, o Florie vai bem tanto com massas como com aperitivos e carnes. Quanto: R$ 95,45, na Chefs Wine. (27) 99650-6233.
A cavas são espumantes espanhóis elaborados com o mesmo método usado na região de Champagne, na França. Excelente presente para mães que adoram celebrar. O rótulo tem 20 meses de maturação e isso traz uma perlage bem delicada com leve toque de amêndoas. É um espumante superchique e de preço bastante acessível. Quanto: R$ 159, na Casa do Porto, em Vila Velha. (27) 99810-2299.
Nem branco, nem tinto e nem rosé. Esse vinho laranja nacional é para mães que apreciam o diferente. Sua cor é proveniente da fermentação de uvas brancas junto com as cascas. Além do tom alaranjado, essa fermentação traz para o vinho mais complexidade e mais corpo. Os aromas são deliciosos e lembram frutas tropicais como manga, maracujá, pêssego e damasco. Quanto: R$ 79,90, na Adega Mar e Montanha. (27) 99509-3150. 
Vinho clássico português para mães clássicas e elegantes. Os vinhos EA da Cartuxa estão entre os mais vendidos do mundo. Este é pronto para o consumo e acompanha bem em diversas ocasiões. São cinco as uvas que o contemplam: Alicante Bouschet, Aragonez, Castelão, Trincadeira e Syrah. Quanto: R$ 89, na Wine Spot Adega. (27) 3533-2173. 

3 DICAS DE PRESENTE PARA MÃES ENÓFILAS

  • Wine T-shirt - Que tal dar de presente uma camiseta estampada com a bebida favorita da sua mãe? A sommelière Juliana Monjardim produz t-shirts 100% algodão e de estampas exclusivas, que levam o tema vinho de uma forma bem elegante. Quanto: a partir de R$ 99, à venda no e-commerce (www.lasommeliereshop.com.br) ou pelo (27) 98824-9838.
Dicas de presentes para o Dia das Mães sugeridos pela colunista de vinhos Nádia Alcalde
Crédito:
  • Kit bolsa térmica + 2 taças - A dica é útil e agrada mães irreverentes. A bolsa térmica mantém a temperatura do vinho e ainda comporta duas taças. Quanto: R$ 199,90, na Imaginarium (shoppings Vitória e Vila Velha). *A foto abaixo é meramente ilustrativa. O kit não contém abridor.
Dicas de presentes para o Dia das Mães sugeridos pela colunista de vinhos Nádia Alcalde
Crédito:
  • Kit Garzon Tannat (vinho + 2 taças) - A vinícola uruguaia Garzón foi eleita umas das melhores do mundo em 2018. Seus vinhos são potentes, tendo a uva Tannat como protagonista. Esse kit vai fazer bonito com mães que apreciam vinhos encorpados. Quanto: R$ 159, na Espaço D.O.C. (27) 99844-6201.
Dicas de presentes para o Dia das Mães sugeridos pela colunista de vinhos Nádia Alcalde
Crédito:

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Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

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