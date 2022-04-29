Dia das Mães: vinhos de até R$ 100 e kits para presentear na data

Cartuxa EA 2019 (Portugal)

Rosé francês em garrafa de encantar os olhos, e o líquido faz justiça a ela, com um vinho bem mineral que traz um delicioso toque de flores. Excelente para aquela mãe que adora cozinhar bebericando um vinho ou que curte pegar praia ou piscina com uma tacinha na mão. Fácil também de harmonizar, o Florie vai bem tanto com massas como com aperitivos e carnes. Quanto: R$ 95,45, na Chefs Wine. (27) 99650-6233.

A cavas são espumantes espanhóis elaborados com o mesmo método usado na região de Champagne, na França. Excelente presente para mães que adoram celebrar. O rótulo tem 20 meses de maturação e isso traz uma perlage bem delicada com leve toque de amêndoas. É um espumante superchique e de preço bastante acessível. Quanto: R$ 159, na Casa do Porto, em Vila Velha. (27) 99810-2299.

Nem branco, nem tinto e nem rosé. Esse vinho laranja nacional é para mães que apreciam o diferente. Sua cor é proveniente da fermentação de uvas brancas junto com as cascas. Além do tom alaranjado, essa fermentação traz para o vinho mais complexidade e mais corpo. Os aromas são deliciosos e lembram frutas tropicais como manga, maracujá, pêssego e damasco. Quanto: R$ 79,90, na Adega Mar e Montanha. (27) 99509-3150.