Guia Descorchados: 5 vinhos que se destacaram na edição 2022

Garzón Balasto 2018

Esse brasileiro da vinícola Sacramentos Vinifer, de Minas Gerais, conquistou 93 pontos pelo Descorchados, sendo o rótulo nacional melhor avaliado. Quem elabora é o enólogo Alejandro Cardozo, que realiza o sistema de dupla poda e conta também com tecnologia para a produção. O conceito de Syrah que a empresa buscava era elegante, menos extraído, mais delicado e fácil de beber. Patricio Tapia refere-se ao Sacramento Sabina Syrah no guia como “o vinho da sede”.

Os orgânicos também figuraram na lista deste ano. Este chileno do Vale do Colchágua, produzido pela vinícola Emiliana, conquistou 95 pontos. A vinícola é conhecida por produzir apenas vinhos orgânicos e biodinâmicos, defendendo o equilíbrio natural da vida. Sua proposta é a de produzir vinhos mais saudáveis e de melhor qualidade - e parece que vem dando certo.

Os vinhos do famoso enólogo argentino Alejandro Vigil já carimbam o guia há algum tempo. Este corte de Cabernet Franc com Malbec e Petit Verdot chamou a atenção dos jurados. São 18 meses de maturação em barris de carvalho francês e americano. A ideia aqui é provar quem nem só de Malbec vive a Argentina, e outras uvas despontam com grande potencial para originar vinhos de qualidade.

Vinho branco também merece destaque, ainda mais quando se trata de um Chardonnay quase mastigável, de estilo potente e encorpado, como descrito no guia. Este foi eleito como o branco revelação, elaborado pela Viña Montes do Chile, que faz uma seleção especial de uvas e conta com uma proporção maior de fermentação malolática. Isso traz para a bebida um caráter mais cremoso e amanteigado.