Cremoso

Veja receita de caldo de feijão com macarrão, linguiça e bacon

Aproveite a chegada do inverno para aquecer o corpo com essa comidinha saborosa, barata e bastante fácil de preparar em casa
Evelize Calmon

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 17:29

O inverno no Hemisfério Sul começa no dia 21 de junho, terça-feira, mas os termômetros já sinalizam o friozinho típico desta época do ano. Época ideal para se alimentar de sopas, caldos e das tradicionais comidas juninas, que aquecem o corpo com aconchego e muita gostosura.  
Uma receita que une essas duas características é o caldo de feijão com macarrão, facinho de fazer, como mostramos abaixo no passo a passo. Confira!

CALDO DE FEIJÃO COM MACARRÃO CONCHINHA, CALABRESA E BACON

Caldo de feijão com macarrão, linguiça e bacon: ninguém resiste Crédito: Renata/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 2 xícaras de macarrão do tipo conchinha
  • Fios de azeite extravirgem
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 pacote de feijão carioca (deixe de molho ao menos 4 horas antes do preparo)
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 folha de louro
  • 1 linguiça calabresa defumada cortada em cubos
  • 1/2 xicara (chá) de bacon cortado em cubos
  • 1 ramo de salsa picada
  • Água
MODO DE PREPARO:
  1. Deixe o feijão de molho por pelo menos quatro horas. Escorra a água e reserve os grãos. 
  2. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e o alho. 
  3. Junte os grãos de feijão, o louro, o sal e a água. 
  4. Cozinhe por aproximadamente 40 minutos e em seguida bata no liquidificador. 
  5. Em uma outra panela, refogue o bacon e a calabresa. 
  6. Junte o caldo de feijão e o macarrão. 
  7. Deixe ferver por aproximadamente cinco minutos.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

