Veja receita de caldo de feijão com macarrão, linguiça e bacon

O inverno no Hemisfério Sul começa no dia 21 de junho, terça-feira, mas os termômetros já sinalizam o friozinho típico desta época do ano. Época ideal para se alimentar de sopas, caldos e das tradicionais comidas juninas, que aquecem o corpo com aconchego e muita gostosura.
Uma receita que une essas duas características é o caldo de feijão com macarrão, facinho de fazer, como mostramos abaixo no passo a passo. Confira!
CALDO DE FEIJÃO COM MACARRÃO CONCHINHA, CALABRESA E BACON
INGREDIENTES:
- 2 xícaras de macarrão do tipo conchinha
- Fios de azeite extravirgem
- 1 dente de alho picado
- 1/2 pacote de feijão carioca (deixe de molho ao menos 4 horas antes do preparo)
- 1 colher (chá) de sal
- 1 folha de louro
- 1 linguiça calabresa defumada cortada em cubos
- 1/2 xicara (chá) de bacon cortado em cubos
- 1 ramo de salsa picada
- Água
MODO DE PREPARO:
- Deixe o feijão de molho por pelo menos quatro horas. Escorra a água e reserve os grãos.
- Em uma panela de pressão, coloque o azeite e o alho.
- Junte os grãos de feijão, o louro, o sal e a água.
- Cozinhe por aproximadamente 40 minutos e em seguida bata no liquidificador.
- Em uma outra panela, refogue o bacon e a calabresa.
- Junte o caldo de feijão e o macarrão.
- Deixe ferver por aproximadamente cinco minutos.
Fonte: Renata.