Criador de hamburgueria famosa abre food park em Vitória

Henrique Hellmeister, o Ricks, abriu um espaço com lojas de hambúrguer, pizza e donut Crédito: Carlos Alberto Silva

Inaugurado esta semana na Mata da Praia, o mais novo empreendimento de Henrique Hellmeister, o Ricks, fundador e chef da hamburgueria Rick's Burger, reúne em um mesmo endereço três especialidades: smash burger, pizza napolitana e donut.

Trata-se do Rick's Food Park, uma praça de alimentação feita de contêineres que já tem outras quatro unidades com abertura prevista na Grande Vitória.

Além das marcas Smashtown Burger e Pattyz Pizzas, criadas por Ricks, o food park engloba a doceria The Good Cop Donut Shop, franquia de São Paulo que o empresário trouxe ao Estado e também pretende expandir. "Nossa previsão é abrir oito unidades até metade do ano que vem", contou Henrique.

Com seis burgers fixos (+ um inédito a cada mês) e um hot dog, o cardápio da Smashtown homenageia cidades que fazem parte da história do hambúrguer. Os sandubas, todos no estilo smash, custam entre R$ 14,90 e 19,90. Já a The Good Cop oferece 32 sabores de donut, e a unidade do pãozinho doce em forma de rosca é vendida por R$ 10 (clássico), R$ 12 (recheado) ou R$ 15 (especial).

As pizzas da Pattyz seguem o estilo napolitano e são preparadas com massa de longa fermentação (48h), à base de farinha italiana, em seis versões, além de uma inédita por mês. As fixas são muçarela, calabresa, portuguesa, pepperoni, caprese e frango com catupiry. Todas têm 24 cm de diâmetro, são servidas em pratos descartáveis e os preços variam de R$ 26 a R$ 29.

Rick's Food Park

No momento, o food park comporta 56 pessoas sentadas, em ambiente aberto e ventilado, mas a capacidade é maior. O funcionamento é de terça a domingo, das 17h às 23h (horário sujeito a alterações conforme decreto estadual). Av. Desembargador Demerval Lyrio, 330. Mais informações: @ricks.br

CAFÉ FECHA LOJA E VAI VIRAR E-COMMERCE

Após quase três anos na Praia do Canto, o Café Leve vai encerrar o atendimento em sua loja física. A cafeteria vai funcionar normalmente até este sábado (24) e, após uma pausa, reabrirá no dia 31 de julho, das 9h às 19h, para despedir-se do ponto.

Após o fechamento, os clientes do café poderão acessá-lo em um novo formato, totalmente digital, para compras on-line de cestas de café. "Vamos aumentar nossa linha de kits para presentear ou receber em casa e também venderemos alguns acessórios", conta a proprietária, Julia Zanotelli. O Café Leve fica na Rua Chapot Presvot, 401. (27) 99955-2233.

O Café Leve, de Julia Zanotelli, vai virar uma loja on-line Crédito: Café Leve/Instagram

TORREFAÇÃO CAPIXABA LANÇA CAFÉ DE BOLSO

A torrefação Trentino Cafés Especiais, em Vitória, lançou há poucos dias seu primeiro drip coffee - filtro individual de papel com grãos de café torrados e moídos e suporte nas laterais. O sachê descartável vem em monodose de 10g, para ser coado diretamente na xícara, precisando apenas de água quente.

Cada drip coffee rende até 150ml e custa R$ 5, com catuaí vermelho, em processo natural, cultivado na Fazenda Ninho da Águia por Clayton Barrossa. O produto está à venda nas cafeterias Kaffa e Tulha, em Vitória, no Café 43, em Santa Teresa, e pelo site da Trentino

Drip coffee da Trentino está à venda em Vitória e Santa Teresa Crédito: Trentino/Divulgação