Simples e gostosa

Como fazer quiche de ricota e alho-poró com massa de biscoito

A célebre torta de origem francesa é uma receita coringa para agradar na hora do lanche, do brunch e até do café da manhã

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 17:11

Evelize Calmon

Quiche de ricota com alho-poró e massa de biscoito cream cracker
A quiche fica pronta em aproximadamente 60 minutos Crédito: Galo/Divulgação
Quiches são boas opções salgadas para servir no lanche. Práticas e saborosas, essas célebres tortinhas têm origem francesa e fazem bonito em qualquer mesa. Então, se você aprecia o quitute, não perca a receita que mostraremos a seguir! Ela é simples e tem como base uma massa de biscoito cream cracker triturado.  

QUICHE DE RICOTA E ALHO-PORÓ COM MASSA DE BISCOITO CREAM CRACKER

Rendimento: 8 fatias, em média
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • Recheio:
  • 1 alho-poró cortado em rodelas
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cebola picada
  • 1 colher (café) de sal
  • Massa:
  • 400g de biscoito cream cracker 
  • 1 ovo
  • 4 colheres (sopa) de azeite
  • Montagem:
  • 250g de creme de ricota
  • 3 ovos
  • 1 colher (café) de sal
  • 200g de queijo parmesão ralado
MODO DE PREPARO:
  1. Triture os biscoitos e misture o ovo e o azeite. 
  2. Forre uma forma de fundo removível e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 10 minutos ou até dourar. Reserve.
  3. Para o recheio, coloque em uma frigideira o azeite, o alho, a cebola e o alho-poró. Tempere com sal e refogue. Deixe esfriar.
  4. Junte ao refogado o creme de ricota, os ovos e o sal. Misture bem. 
  5. Coloque essa mistura sobre a massa e finalize com uma camada de queijo parmesão. Leve para assar por 20 minutos.
Fonte: Galo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas. 

Veja Também

Torta de banana de frigideira é receita fácil para o lanche

Cheesecake de cereja ao vinho do Porto é prático e impressiona

Bruschettas de cebola caramelizada e gorgonzola: bora petiscar?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas Fique bem
