Como fazer quiche de ricota e alho-poró com massa de biscoito

Quiches são boas opções salgadas para servir no lanche. Práticas e saborosas, essas célebres tortinhas têm origem francesa e fazem bonito em qualquer mesa. Então, se você aprecia o quitute, não perca a receita que mostraremos a seguir! Ela é simples e tem como base uma massa de biscoito cream cracker triturado.
QUICHE DE RICOTA E ALHO-PORÓ COM MASSA DE BISCOITO CREAM CRACKER
Rendimento: 8 fatias, em média
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Recheio:
- 1 alho-poró cortado em rodelas
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 1 colher (café) de sal
- Massa:
- 400g de biscoito cream cracker
- 1 ovo
- 4 colheres (sopa) de azeite
- Montagem:
- 250g de creme de ricota
- 3 ovos
- 1 colher (café) de sal
- 200g de queijo parmesão ralado
MODO DE PREPARO:
- Triture os biscoitos e misture o ovo e o azeite.
- Forre uma forma de fundo removível e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 10 minutos ou até dourar. Reserve.
- Para o recheio, coloque em uma frigideira o azeite, o alho, a cebola e o alho-poró. Tempere com sal e refogue. Deixe esfriar.
- Junte ao refogado o creme de ricota, os ovos e o sal. Misture bem.
- Coloque essa mistura sobre a massa e finalize com uma camada de queijo parmesão. Leve para assar por 20 minutos.
Fonte: Galo.