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Pitadas

Restaurante lança festival com novos risotos para o inverno

Versões inéditas do prato no Oriundi, bolsas de estudo para cervejeiros na Convento e gelatos da estação na Bacio di Latte são assuntos da coluna

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 17:06

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

15 jul 2021 às 17:06
Risoto de gorgonzola, pera caramelizada, nozes, crispy de parma e redução de balsâmico do Festival de Risotos de Inverno do Oriundi
Risoto de gorgonzola, pera caramelizada, nozes, balsâmico e crispy de Parma Crédito: Marcelle Louback
O restaurante italiano Oriundi, comandado pelos chefs Juarez Campos e Pedro Kucht, realiza a partir desta sexta (16) mais uma edição do Festival de Risotos de Inverno. Até 15 de agosto, será oferecido na casa um cardápio especial com seis risotos criados para a estação, no almoço e no jantar. Os pratos são individuais e os preços variam entre R$ 79 e R$ 89.  
As opções disponíveis são: carbonara trufado; pato, paio, vinho do Porto e crocante da pele; gorgonzola, pera caramelizada, nozes, crispy de Parma e redução de balsâmico; cordeiro à Boscaiola; linguiça, bacon, alho-poró, funcho e ervilhas frescas; e cogumelos silvestres com ovo mollet empanado. 

Festival de Risotos de Inverno

O Oriundi abre para almoço todos os dias, das 11h30 às 15h, e para jantar às sextas e sábados, das 19h às 23h. Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989. 

BOLSAS DE ESTUDOS PARA CERVEJEIROS

A cervejaria capixaba Convento, localizada na Serra, fechou uma parceria com a Escola da Cerveja, em Porto Alegre, para oferecer bolsas de estudos subsidiadas para quem quer aprender a fabricar a bebida. “Por meio de um convênio vamos oferecer 25 bolsas parciais no curso para produção de cerveja artesanal na modalidade de ensino a distância (EAD)”, conta o empresário Leo Leal.
Dividido em sete módulos, o Curso On-line de Produção de Cerveja Artesanal será conduzido pelo sommelier e cervejeiro Marcelo Scavone. O valor é R$ 497 e a Convento vai pagar R$ 197 desse montante para os 25 primeiros interessados que fizerem a inscrição acessando este link

TRIO DE GELATOS PARA A ESTAÇÃO

A rede de gelaterias Bacio di Latte lançou três novos sabores especialmente para o inverno. Os gelatos da estação foram desenvolvidos com insumos inspirados em bebidas quentes normalmente consumidas em dias frios, como café e sabores à base de cacau, que trazem conforto ao paladar.
Gelato Croc 'n' Ball, especial de inverno da Bacio di Latte
Croc 'n' Ball: especial de inverno contém avelã e chocolate  Crédito: Caio Palazzo
Além do Tiramisù (creme de mascarpone com café e cacau em pó), foram lançados o Cappuccino & Cacau e o Croc 'N' Ball, de nocciola e baunilha com bombinhas de chocolate e biscoito. Delivery: iFood. Lojas nos shoppings Vitória, Praia da Costa e Vila Velha.  
Leia as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em leia.ag/gastronomia.

Correção

15/07/2021 - 5:13
A coluna afirmava anteriormente, de forma equivocada, que os pratos do Festival de Inverno do Oriundi poderiam ser pedidos por delivery. Na verdade, estão disponíveis somente para atendimento presencial. O texto foi alterado.

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