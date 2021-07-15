Restaurante lança festival com novos risotos para o inverno

Risoto de gorgonzola, pera caramelizada, nozes, balsâmico e crispy de Parma Crédito: Marcelle Louback

O restaurante italiano Oriundi, comandado pelos chefs Juarez Campos e Pedro Kucht, realiza a partir desta sexta (16) mais uma edição do Festival de Risotos de Inverno. Até 15 de agosto, será oferecido na casa um cardápio especial com seis risotos criados para a estação, no almoço e no jantar. Os pratos são individuais e os preços variam entre R$ 79 e R$ 89.

As opções disponíveis são: carbonara trufado; pato, paio, vinho do Porto e crocante da pele; gorgonzola, pera caramelizada, nozes, crispy de Parma e redução de balsâmico; cordeiro à Boscaiola; linguiça, bacon, alho-poró, funcho e ervilhas frescas; e cogumelos silvestres com ovo mollet empanado.

Festival de Risotos de Inverno

O Oriundi abre para almoço todos os dias, das 11h30 às 15h, e para jantar às sextas e sábados, das 19h às 23h. Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989.

BOLSAS DE ESTUDOS PARA CERVEJEIROS

A cervejaria capixaba Convento, localizada na Serra, fechou uma parceria com a Escola da Cerveja, em Porto Alegre, para oferecer bolsas de estudos subsidiadas para quem quer aprender a fabricar a bebida. “Por meio de um convênio vamos oferecer 25 bolsas parciais no curso para produção de cerveja artesanal na modalidade de ensino a distância (EAD)”, conta o empresário Leo Leal.

Dividido em sete módulos, o Curso On-line de Produção de Cerveja Artesanal será conduzido pelo sommelier e cervejeiro Marcelo Scavone. O valor é R$ 497 e a Convento vai pagar R$ 197 desse montante para os 25 primeiros interessados que fizerem a inscrição acessando este link

TRIO DE GELATOS PARA A ESTAÇÃO

A rede de gelaterias Bacio di Latte lançou três novos sabores especialmente para o inverno. Os gelatos da estação foram desenvolvidos com insumos inspirados em bebidas quentes normalmente consumidas em dias frios, como café e sabores à base de cacau, que trazem conforto ao paladar.

Croc 'n' Ball: especial de inverno contém avelã e chocolate Crédito: Caio Palazzo

Além do Tiramisù (creme de mascarpone com café e cacau em pó), foram lançados o Cappuccino & Cacau e o Croc 'N' Ball, de nocciola e baunilha com bombinhas de chocolate e biscoito. Delivery: iFood. Lojas nos shoppings Vitória, Praia da Costa e Vila Velha.

Leia as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em leia.ag/gastronomia.