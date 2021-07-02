Novas casas de carne no ES servem de espetinho a churrasco texano

Não é exagero afirmar que a paixão dos capixabas por churrasco cresce na mesma medida em que surgem novos restaurantes de carne no Estado. De açougueria a bar com churrasqueira, o que não falta é lugar para saborear bons cortes, assados com técnicas variadas.
Quer exemplos? A tendência dos cortes defumados de american barbecue (ou churrasco americano, ao estilo do Texas), antes restrita a food trucks, já vem ganhando cardápios com endereço fixo. O mais novo deles existe há menos de um mês, em Jardim Camburi.
O tradicional espetinho de rua mostra sua força nas mesas ao estrear com sucesso, nesta semana, em Jardim da Penha. Do outro lado da Terceira Ponte, um bar de parrilha com ambiente instagramável também está dando o que falar.
Veja a seguir detalhes dessas três novas casas de carne abertas na Grande Vitória. Os endereços, telefones de contato e horários de funcionamento estão no final da matéria.
UM GAÚCHO NO COMANDO
Equipado com churrasqueira de 21 espetos, parrilha e defumador, o restaurante Brasa Tchê oferece uma experiência completa aos fãs de carne na brasa. A casa fica em Jardim Camburi e funciona há menos de um mês, com loja própria de cortes resfriados, vinhos, temperos, carvão, gelo e acessórios para churrasco.
"Nesse espaço o cliente pode tanto comprar para levar quanto para consumir no local, pois assamos e servimos sem custo adicional", detalha Thays Farias, que no empreendimento é sócia do marido, Alexandre Malta. "Abrir uma casa de carnes era um sonho antigo dele, que como bom gaúcho ama e entende de churrasco", conta.
Brasa Tchê
Nas mesas, queridinhos nacionais, como pão de alho, picanha no espeto, galeto, farofa de ovos e arroz biro-biro, dividem espaço com especialidades de parrilha argentina e de american barbecue - deste, uma boa amostra é a Tábua Texana, com 450g de carnes defumadas (brisket, costelinha suína e cupim) acompanhadas por mac & cheese, coleslaw e molho barbecue (R$ 129). Clique aqui para ver o cardápio.
De terça a sexta, das 17h às 20h, é oferecido um cardápio de happy hour com petiscos exclusivos - dadinho de tapioca, torresmo, choripán e pastel - e bebidas em promoção. Nas noites de sexta e sábado, há música ao vivo. A casa conta com delivery próprio, que atende os bairros vizinhos, e também faz entregas via iFood.
ESQUINA CONCORRIDA
Chama-se A Casa Parrilla Bar o mais novo restaurante especializado em carnes na Praia da Costa. O endereço, em uma esquina da Rua 15 de novembro, abrigava o extinto Alcides Carnes y Tragos e tornou-se um dos mais concorridos da região. "Criamos ambientes e drinques instagramáveis para que os clientes possam compartilhar sua experiência ao máximo nas redes sociais", explica o sócio-proprietário Adalberto Mota.
Na cozinha, o chef e também sócio Caio Lamas comanda a parrilha usando lenha e carvão no preparo dos cortes. Na brasa, picanha, bife ancho e assado de tira dividem a cena com polvo, carré francês de cordeiro, linguiça e legumes, e vão para a mesa com dois acompanhamentos à escolha, além dos tradicionais farofa e vinagrete. Clique aqui para ver o cardápio.
A Casa Parrilla Bar
Na carta de drinques, há combinações decoradas com gravuras comestíveis - o Vitorinha, de vodca com abacaxi, maracujá, cítricos e hortelã, e o Vila Velha Todo Dia, feito com gim, morango, abacaxi, cítricos e hortelã, ambos a R$ 29,90 -, criações servidas em copos diferentões e preparos com defumação ou cubos de gelo personalizados.
CHURRASQUINHO COM CERVEJA
Em Jardim da Penha, a Rua da Lama segue como principal pólo de novidades gastronômicas no bairro. A mais recente, inaugurada nesta quinta-feira (1), é o bar de espetinhos Bravo Steak & Beer, ao lado do bar Abertura. Alcatra, costela, ancho, picanha, mignon e kafta são as opções com carne bovina, mas salmão e frango também estão no menu.
"Queremos que as pessoas percebam o verdadeiro sabor de cada um dos espetos da casa, sem disfarces", afirma o sócio Fabiano Polonini. Os espetinhos têm 25 centímetros e saem da churrasqueira a carvão para a mesa com molho (tradicional cremoso de alho, chimichurri, barbecue ou low carb, de abacate) e farofinha à parte. Clique aqui para ver o cardápio.
Bravo Steak & Beer
ENDEREÇOS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:
- A CASA PARRILLA BAR - De terça a sexta, almoço das 12h às 14h30 e jantar das 18h às 22h. Rua 15 de novembro, 643, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99688-1777. Música ao vivo. Delivery: Shipp (a partir de 06/07).
- BRASA TCHÊ BAR E RESTAURANTE - De terça a sexta, das 17h30 às 23h; sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 18h. Avenida Dr. Herwan Modenese Wanderley, 266, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3376-7808. Música ao vivo. Delivery: por telefone e iFood.
- BRAVO STEAK & BEER - De terça a domingo, das 17h30 às 23h30. Rua Carijós, 720, loja 4, Jardim da Penha, Vitória. (27) 98167-7556. Delivery: por telefone ou pelo site www.bravosteak.com.br.