De açougueria a bar, conheça 4 opções para fãs de churrasco

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CHURRASCO QUE DÁ SAMBA

O Vila Quitanda Grill é um barzinho dos bons na Rua Jair de Andrade, em Vila Velha, e sua especialidade é o churrasco. As carnes e os acompanhamentos vêm em porções caprichadas que homenageiam ícones do samba, como Péricles, Jorge Aragão e Raça Negra. O combo Zeca Pagodinho (foto) reúne contrafilé, linguiça, pão de alho, vinagrete, farofa e molho (R$ 41,70). Delivery: (27) 99748-6010 e iFood. FOTO: Divulgação

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AÇOUGUE + CHURRASCARIA

O conceito da Bento Açougueria, em Bento Ferreira, Vitória, vai além do de uma loja de carnes. Trata-se de uma nova opção gastronômica entre as poucas existentes no bairro, com foco no churrasco de parrilha. Entre os cortes de boi, porco, frango e cordeiro, tem destaque o carré francês de 13 ossos com tempero da casa (R$ 134,90/1 kg). Para acompanhar, há itens como torresmo, queijo cabacinha defumado e pão de alho-poró com queijo suíço, além de uma adega com mais de 50 rótulos de vinho. Delivery: (27) 99766-0060, iFood e Shipp. FOTO: Christian Hibarino

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PICANHA FAMOSA

Primeira butique de carnes de Cariacica, a Picanha do Chef era no início um delivery especializado no corte que dá nome à marca. Com a abertura da loja física há quatro meses, em Campo Grande, a famosa picanha da casa (a partir de R$ 69,90/1 kg) ganhou a companhia de outras peças: bovinas, suínas, de frango e de cordeiro, além de linguiças especiais, temperos, acessórios e acompanhamentos para churrasco - o queijo cabacinha recheado com goiabada é um dos mais vendidos (R$ 30/10 unidades). Delivery: (27) 99242-4132. Entregas em Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória, (frete a partir de R$ 3). FOTO: Divulgação

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CHURRASCO NA CAIXA