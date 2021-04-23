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De açougueria a bar, conheça 4 opções para fãs de churrasco

Se você não resiste a um bom corte defumado, aproveite as dicas com delivery que o Divirta-se selecionou na Grande Vitória

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 15:01

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

23 abr 2021 às 15:01
Quase uma unanimidade nos lares brasileiros, o churrasco é uma paixão que cresce e se aprimora a cada dia. Com o surgimento de açougues cada vez mais incrementados e de novas butiques de carnes, além do crescimento do delivery tanto nessas lojas como em bares e restaurantes, o "churras" já não é mais um ritual exclusivo dos finais de semana.  
Seja na churrasqueira, seja na air fryer, nunca foi tão prático preparar boas carnes em casa - e também nunca foi tão fácil pedir por delivery a parrilhada da moda ou a picanha com linguiça, farofa e vinagrete do barzinho favorito.

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Para honrar essa tradição gastronômica às vésperas do Dia do Churrasco, 24 de abril, reunimos quatro dicas na Grande Vitória para fãs de um bom corte defumado: uma nova açougueria, uma butique onde o carro-chefe é a picanha, um barzinho com porções caprichadas e uma loja de kits para churrasqueiro nenhum botar defeito. Confira!   

01

CHURRASCO QUE DÁ SAMBA

O Vila Quitanda Grill é um barzinho dos bons na Rua Jair de Andrade, em Vila Velha, e sua especialidade é o churrasco. As carnes e os acompanhamentos vêm em porções caprichadas que homenageiam ícones do samba, como Péricles, Jorge Aragão e Raça Negra. O combo Zeca Pagodinho (foto) reúne contrafilé, linguiça, pão de alho, vinagrete, farofa e molho (R$ 41,70). Delivery: (27) 99748-6010 e iFood. FOTO: Divulgação                           

02

AÇOUGUE + CHURRASCARIA

O conceito da Bento Açougueria, em Bento Ferreira, Vitória, vai além do de uma loja de carnes. Trata-se de uma nova opção gastronômica entre as poucas existentes no bairro, com foco no churrasco de parrilha. Entre os cortes de boi, porco, frango e cordeiro, tem destaque o carré francês de 13 ossos com tempero da casa (R$ 134,90/1 kg). Para acompanhar, há itens como torresmo, queijo cabacinha defumado e pão de alho-poró com queijo suíço, além de uma adega com mais de 50 rótulos de vinho. Delivery: (27) 99766-0060, iFood e Shipp. FOTO: Christian Hibarino

03

PICANHA FAMOSA

Primeira butique de carnes de Cariacica, a Picanha do Chef era no início um delivery especializado no corte que dá nome à marca. Com a abertura da loja física há quatro meses, em Campo Grande, a famosa picanha da casa (a partir de R$ 69,90/1 kg) ganhou a companhia de outras peças: bovinas, suínas, de frango e de cordeiro, além de linguiças especiais, temperos, acessórios e acompanhamentos para churrasco - o queijo cabacinha recheado com goiabada é um dos mais vendidos (R$ 30/10 unidades). Delivery: (27) 99242-4132. Entregas em Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória, (frete a partir de R$ 3). FOTO: Divulgação     

04

CHURRASCO NA CAIXA

A Grillbox também começou como delivery e tornou-se uma casa de carnes, localizada em Itaparica, Vila Velha. A especialidade são os kits para churrasco. Entre as 13 opções, há combos econômicos - o básico, para cinco pessoas, inclui ancho, linguiça, coxinha de frango e lombo suíno temperados, pão de alho, molho, farofa, banana, carvão e sal (R$ 99,90). Delivery: (27) 99780-8438 e pelo site. Entregas: Serra e Viana, com agendamento; Vila Velha, Cariacica e Vitória. FOTO: Divulgação      

Vila Velha terá novo restaurante com parrilha

Com inauguração prevista para a segunda quinzena de maio, na esquina onde funcionava o restaurante Alcides Carnes y Tragos, em Vila Velha, A Casa Parrilla Bar será uma nova opção com churrasco na cidade. A proposta é de cozinha brasileira com influência argentina e uruguaia, coordenada pelo chef Caio Lamas. O ambiente será totalmente "instagramável", com cenários propícios a fotos para os clientes postarem nas redes sociais. "Também vamos ter vários drinques fora do comum, que soltam fumaça, desenhados, com a nossa logomarca no gelo... Tudo que o cliente pedir vai render belas fotos no Instagram", adianta o proprietário, Adalberto Mota. 

Vem aí!

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