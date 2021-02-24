Churrasco além da carne: dicas para preparar de linguiça a legumes

Linguicinha, frango e coração são geralmente os primeiros a chegarem na roda, abrindo caminho para a protagonista, a carne. No preparo, são os mais fáceis de errar. Ou você nunca comeu uma linguicinha tostada demais, um coração borrachudo e uma coxinha de frango ressecada? Mas quando o churrasqueiro acerta, todo mundo ama!