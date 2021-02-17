Confira 6 cursos on-line para aprender tudo sobre cervejas

A modernização do EAD tornou mais acessíveis os cursos cervejeiros de escolas renomadas Crédito: Wavebreak Media

A educação foi um dos setores que mais passou por transformações devido às limitações trazidas pela pandemia. Instituições de ensino das mais diversas áreas tiveram que se reinventar para oferecer conteúdo e aprendizagem. Isso se estende também àquelas que oferecem formação voltada ao universo da cerveja.

A aceleração do ensino híbrido e a modernização do ensino à distância (EAD) também tornaram os cursos cervejeiros de escolas renomadas do país e do mundo mais acessíveis. O Instituto da Cerveja e a Escola Superior de Cerveja e Malte, por exemplo, já oferecem formação à distância e cursos itinerantes há alguns anos.

Se você tem vontade de estudar a cerveja e todas as suas possibilidades, reuni abaixo seis dicas de bons cursos EAD. A lista traz formações para todos os gostos, contemplando desde paneleiros em busca de noções mais voltadas para a produção industrial e apaixonados por análise sensorial e harmonizações até empreendedores cervejeiros.

FEVEREIRO

Curso de Marketing Digital para Negócios Cervejeiros - Instituição: Associação Brasileira das Microcervejarias (Abracerva). Datas: 20 e 21 de fevereiro. Clique aqui para mais informações.



- Instituição: Associação Brasileira das Microcervejarias (Abracerva). Datas: 20 e 21 de fevereiro. Clique aqui para mais informações. Tecnologia Cervejeira EAD - Instituição: Escola Superior Cerveja e Malte. Data: a partir de 24 de fevereiro.

- Instituição: Escola Superior Cerveja e Malte. Data: a partir de 24 de fevereiro. Clique aqui para mais informações

MARÇO

Cálculos Cervejeiros - Instituição: Brau Akademie. Data: de 1 a 3 de março. Clique aqui para mais informações.

ABRIL

Gestão para Bares e Brewpubs EAD - Instituição: Instituto da Cerveja. Data: a partir de 13/04. Clique aqui para mais informações.

CURSOS ON-LINE JÁ DISPONÍVEIS

Harmonização de Cerveja - Instituição: Science of Beer. Clique aqui para mais informações.

Instituição: Science of Beer. Clique aqui para mais informações. Produção Artesanal EAD - Instituição: Escola da Cerveja. Clique aqui para mais informações.

