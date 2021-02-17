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Confira 6 cursos on-line para aprender tudo sobre cervejas

As opções da lista contemplam desde paneleiros interessados na produção industrial até empreendedores do mercado cervejeiro

Públicado em 

17 fev 2021 às 02:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Homem em um bar com um notebook e um copo de cerveja
A modernização do EAD tornou mais acessíveis os cursos cervejeiros de escolas renomadas Crédito: Wavebreak Media
A educação foi um dos setores que mais passou por transformações devido às limitações trazidas pela pandemia. Instituições de ensino das mais diversas áreas tiveram que se reinventar para oferecer conteúdo e aprendizagem. Isso se estende também àquelas que oferecem formação voltada ao universo da cerveja.
A aceleração do ensino híbrido e a modernização do ensino à distância (EAD) também tornaram os cursos cervejeiros de escolas renomadas do país e do mundo mais acessíveis. O Instituto da Cerveja e a Escola Superior de Cerveja e Malte, por exemplo, já oferecem formação à distância e cursos itinerantes há alguns anos.

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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