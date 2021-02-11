Pitadas

Jantar, delivery e confraria: confira os destaques da gastronomia no ES

Em Venda Nova, a atração será o menu dos chefs Duaine Clements e Harum Katharian. Veja também: delivery no Casa Suá, drinque no Casa Graviola e Confraria Gourmet no Steffen Centro de Eventos
Evelize Calmon

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 17:17

Galantine de galinha caipira será servido no almoço Quinta dos Manacás Recebe Aleixo, em Venda Nova
Galantine de galinha e aji amarillo será servido no jantar Quinta dos Manacás Recebe Aleixo Restaurante Crédito: Quinta dos Manacás/Divulgação
Um encontro de chefs renomados do ES está marcado para este fim de semana nas montanhas, no evento Quinta dos Manacás Recebe Aleixo Restaurante. O jantar, com menu degustação assinado por Duaine Clements (anfitirião) e Harum Katharian (convidado) será no sábado, 13/02, a partir das 20h, no restaurante Quinta dos Manacãs, em São José do Alto Viçosa, região de Venda Nova.

Veja Também

Pizza, feijoada e food hall são os destaques da semana na gastronomia

Entre os destaques da noite estão cone de salmão gravlax crocante e creme de avocado, galantine de galinha caipira e aji amarillo, atum selado com talharim de pupunha ao creme de trufa, flor de abobrinha amarela com tucupi e a sobremesa manga da roça com chocolate branco. Valor por pessoa; R$ 190 por pessoa (bebidas à parte). Reservas: (27) 99960-3440. 

CONFRARIA GOURMET NA SERRA

No próximo dia 25/02, das 19h às 22h, o Steffen Centro de Eventos (Rod. ES 010, km 4, Jardim Limoeiro, Serra) realiza sua primeira Confraria Gourmet, uma noite de gastronomia e degustação de cervejas e vinhos com um chef convidado a cada edição. Na estreia, Robson Della Fonte assina o menu de entrada, prato e sobremesa.
Chef Robson Della Fonte participa da Confraria Gourmet do Cerimonial Steffens, na Serra
Robson Della Fonte comanda a primeira edição da Confraria Gourmet, no Steffen Crédito: RF Assessoria/Divulgação
Para começar, será servida porpeta crocante com especiarias e molho agridoce de gengibre, e em seguida o principal, camarões ao curry e arroz negro. A sobremesa será musse limão siciliano. Valor por pessoa: R$ 150, com bebidas já inclusas. O evento terá apenas 30 vagas. Reservas: (27) 3338-3009, 98132-3232 e 99994-6535.

NOVO DELIVERY NA ENSEADA

Especializado em cozinha brasileira, com feijoada aos sábados e receitas de família, o restaurante Casa Suá lançou recentemente o serviço de delivery. Os pedidos podem ser feitos via aplicativo (iFood) e são entregues de terça a domingo, no almoço e no jantar. Hortomercado, Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3029-0969.
Restaurante Casa Suá, no Hortomercado, em Vitória
O restaurante Casa Suá fica no Hortomercado, em Vitória Crédito: Conecta/Divulgação

DRINQUE EM HOMENAGEM AO ES

Café espresso, abacaxi, limão, laranja, açúcar demerara e hortelã são os ingredientes de um novo drinque no Casa Graviola. É o Experiência Capixaba (R$ 24), que foi lançado esta semana e será vendido durante o mês de fevereiro. No carnaval, a casa funcionará sábado (11h30/21h) e domingo (11h30/16h), fechará segunda e terça e retornará na quarta (17), às 11h30. Rua Elesbão Linhares, 41, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8608.
Drinque Experiência Capixaba do restaurante Casa Graviola, em Vitória
Experiência Capixaba é o novo drinque do Casa Graviola Crédito: RF Assessoria/Divulgação
Leia as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em leia.ag/gastronomia.

Veja Também

Churrasco sem defeitos: 9 dicas para preparar carnes na brasa

Vinhos para beber com gelo: de polêmicos a queridinhos

Cerveja sem álcool e sem preconceito: confira 3 dicas para provar

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

