Jantar, delivery e confraria: confira os destaques da gastronomia no ES

Um encontro de chefs renomados do ES está marcado para este fim de semana nas montanhas, no evento Quinta dos Manacás Recebe Aleixo Restaurante. O jantar, com menu degustação assinado por Duaine Clements (anfitirião) e Harum Katharian (convidado) será no sábado, 13/02, a partir das 20h, no restaurante Quinta dos Manacãs, em São José do Alto Viçosa, região de Venda Nova.
Entre os destaques da noite estão cone de salmão gravlax crocante e creme de avocado, galantine de galinha caipira e aji amarillo, atum selado com talharim de pupunha ao creme de trufa, flor de abobrinha amarela com tucupi e a sobremesa manga da roça com chocolate branco. Valor por pessoa; R$ 190 por pessoa (bebidas à parte). Reservas: (27) 99960-3440.
CONFRARIA GOURMET NA SERRA
No próximo dia 25/02, das 19h às 22h, o Steffen Centro de Eventos (Rod. ES 010, km 4, Jardim Limoeiro, Serra) realiza sua primeira Confraria Gourmet, uma noite de gastronomia e degustação de cervejas e vinhos com um chef convidado a cada edição. Na estreia, Robson Della Fonte assina o menu de entrada, prato e sobremesa.
Para começar, será servida porpeta crocante com especiarias e molho agridoce de gengibre, e em seguida o principal, camarões ao curry e arroz negro. A sobremesa será musse limão siciliano. Valor por pessoa: R$ 150, com bebidas já inclusas. O evento terá apenas 30 vagas. Reservas: (27) 3338-3009, 98132-3232 e 99994-6535.
NOVO DELIVERY NA ENSEADA
Especializado em cozinha brasileira, com feijoada aos sábados e receitas de família, o restaurante Casa Suá lançou recentemente o serviço de delivery. Os pedidos podem ser feitos via aplicativo (iFood) e são entregues de terça a domingo, no almoço e no jantar. Hortomercado, Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3029-0969.
DRINQUE EM HOMENAGEM AO ES
Café espresso, abacaxi, limão, laranja, açúcar demerara e hortelã são os ingredientes de um novo drinque no Casa Graviola. É o Experiência Capixaba (R$ 24), que foi lançado esta semana e será vendido durante o mês de fevereiro. No carnaval, a casa funcionará sábado (11h30/21h) e domingo (11h30/16h), fechará segunda e terça e retornará na quarta (17), às 11h30. Rua Elesbão Linhares, 41, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8608.
Leia as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em leia.ag/gastronomia.