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Pitadas

Pizza, feijoada e food hall são os destaques da semana na gastronomia

Além do novo endereço da pizzaria Bixiga, a coluna traz a reabertura do Food Hall 400 e a novidade do Hangar Gastrobar para os finais de semana
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

04 fev 2021 às 18:05

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 18:05

Pizza assada em forno a lenha na pizzaria Bixiga, em Vitória
Pizzas de massa fina e crocante: marca registrada da tradicional Bixiga, em Vitória  Crédito: Bixiga/Divulgação
Uma das pizzarias mais tradicionais de Vitória, a Bixiga (@bixigapizzaria), acaba de mudar de endereço. O restaurante fundado em 1999 pelos irmãos paulistanos Rosimary e Alessandro Cevallos, "atravessou a rua" há poucas semanas, deixando o imóvel que ocupou durante 22 anos na Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, Bairro República, para instalar-se no da esquina em frente, na Mata da Praia.   
O estilo das pizzas (fininhas e crocantes), as opções do cardápio (mais de 60 sabores) e o pizzaiolo continuam os mesmos, mas a casa agora está mais focada em delivery. No novo espaço, todas as mesas para atendimento presencial ficam na calçada, ao ar livre. Os pedidos para entrega são via iFood e pelo (27) 3327-9944. Funcionamento: diariamente, das 18h às 22h e delivery até 23h30.   

PÃES DE QUEIJO EM RIFA BENEFICENTE

A marca Seu Pão de Queijo, que produz e comercializa pães de queijo artesanais em Vitória, está promovendo uma rifa solidária em benefício do Asilo dos Idosos de Vitória. A rifa é virtual, custa R$ 10 e está à venda pelo Whatsapp da loja: (27) 98800-7900. Quem participa concorre a dois prêmios: 1 pacote de pão de queijo de 400g por semana durante 1 ano + um kit com canetas, planner e post-its. O sorteio será no dia 20/02 pelo Instagram @seupaodequeijo. A ação é feita em conjunto com a agência Fábrica Mkt. 

FEIJOADA AOS DOMINGOS EM COLINA DE LARANJEIRAS

O Hangar Gastrobar (@hangargastrobar) lançará uma novidade neste domingo (7): feijoada completa acompanhada de arroz, farofinha de alho, couve refogada, banana frita e laranja (R$ 29,90, individual). A feijuca será oferecida nesse dia da semana, sempre a partir das 12h, e sua estreia terá samba e pagode ao vivo com Resenha do GN. Couvert artístico: R$ 10 por mesa. Av. Braúna, 1.168, 2º piso, Colina de Laranjeiras, Serra. (27) 99523-8610.
Feijoada do Hangar Gastrobar, em Colina de Laranjeiras, Serra
Feijoada completa: novidade para o fim de semana no Hangar Gastrobar, na Serra Crédito: Ciro Trigo

NOVIDADES EM ESPAÇO GASTRONÔMICO DA PRAIA DO CANTO

O espaço gastronômico Food Hall 400 (@foodhall400), que tem como especialidades pizza, crepe, açaí e petiscos, na Praia do Canto, passa a contar com novidades a partir desta semana. Além do palco livre, que estará disponível de segunda a quinta para o público, a casa inaugura o serviço de bebidas on tap, com 10 torneiras - por elas passarão cervejas artesanais de produção própria, drinques e chope de vinho. 
Fachada do espaço gastronômico FoodHall 400, em Vitória
O Food Hall 400 lançou nesta semana o serviço de bebidas on tap Crédito: Léo Gurgel
A reinauguração do local será nesta quinta-feira (4), com apresentação de Amaro Lima, às 19h, e o lançamento de uma promoção: o primeiro valor que for creditado no card tap será dado ao cliente em dobro. De início, as opções para encher os copos são: cervejas IPA, Stout, American Red, Brut IPA, UPA Café e Pilsen Puro Malte; chope de vinho e drinques Hard Seltzer, Purple Beach e Blue Fish.
Leia as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em leia.ag/gastronomia.

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