Pizza, feijoada e food hall são os destaques da semana na gastronomia

Uma das pizzarias mais tradicionais de Vitória, a Bixiga (@bixigapizzaria), acaba de mudar de endereço. O restaurante fundado em 1999 pelos irmãos paulistanos Rosimary e Alessandro Cevallos, "atravessou a rua" há poucas semanas, deixando o imóvel que ocupou durante 22 anos na Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, Bairro República, para instalar-se no da esquina em frente, na Mata da Praia.
O estilo das pizzas (fininhas e crocantes), as opções do cardápio (mais de 60 sabores) e o pizzaiolo continuam os mesmos, mas a casa agora está mais focada em delivery. No novo espaço, todas as mesas para atendimento presencial ficam na calçada, ao ar livre. Os pedidos para entrega são via iFood e pelo (27) 3327-9944. Funcionamento: diariamente, das 18h às 22h e delivery até 23h30.
PÃES DE QUEIJO EM RIFA BENEFICENTE
A marca Seu Pão de Queijo, que produz e comercializa pães de queijo artesanais em Vitória, está promovendo uma rifa solidária em benefício do Asilo dos Idosos de Vitória. A rifa é virtual, custa R$ 10 e está à venda pelo Whatsapp da loja: (27) 98800-7900. Quem participa concorre a dois prêmios: 1 pacote de pão de queijo de 400g por semana durante 1 ano + um kit com canetas, planner e post-its. O sorteio será no dia 20/02 pelo Instagram @seupaodequeijo. A ação é feita em conjunto com a agência Fábrica Mkt.
FEIJOADA AOS DOMINGOS EM COLINA DE LARANJEIRAS
O Hangar Gastrobar (@hangargastrobar) lançará uma novidade neste domingo (7): feijoada completa acompanhada de arroz, farofinha de alho, couve refogada, banana frita e laranja (R$ 29,90, individual). A feijuca será oferecida nesse dia da semana, sempre a partir das 12h, e sua estreia terá samba e pagode ao vivo com Resenha do GN. Couvert artístico: R$ 10 por mesa. Av. Braúna, 1.168, 2º piso, Colina de Laranjeiras, Serra. (27) 99523-8610.
NOVIDADES EM ESPAÇO GASTRONÔMICO DA PRAIA DO CANTO
O espaço gastronômico Food Hall 400 (@foodhall400), que tem como especialidades pizza, crepe, açaí e petiscos, na Praia do Canto, passa a contar com novidades a partir desta semana. Além do palco livre, que estará disponível de segunda a quinta para o público, a casa inaugura o serviço de bebidas on tap, com 10 torneiras - por elas passarão cervejas artesanais de produção própria, drinques e chope de vinho.
A reinauguração do local será nesta quinta-feira (4), com apresentação de Amaro Lima, às 19h, e o lançamento de uma promoção: o primeiro valor que for creditado no card tap será dado ao cliente em dobro. De início, as opções para encher os copos são: cervejas IPA, Stout, American Red, Brut IPA, UPA Café e Pilsen Puro Malte; chope de vinho e drinques Hard Seltzer, Purple Beach e Blue Fish.
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