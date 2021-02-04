Pizza, feijoada e food hall são os destaques da semana na gastronomia

O estilo das pizzas (fininhas e crocantes), as opções do cardápio (mais de 60 sabores) e o pizzaiolo continuam os mesmos, mas a casa agora está mais focada em delivery. No novo espaço, todas as mesas para atendimento presencial ficam na calçada, ao ar livre. Os pedidos para entrega são via iFood e pelo (27) 3327-9944. Funcionamento: diariamente, das 18h às 22h e delivery até 23h30.