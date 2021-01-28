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Rede de pizzarias do RJ inaugura delivery em Vila Velha

Franquia da Forneria Original já está funcionando na Praia da Costa. Confira também a nova edição do circuito I Love Gelato e o brunch do Barlavento

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 18:52

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

28 jan 2021 às 18:52
Pizzas doces e salgadas da rede de pizzarias carioca Forneria Original, inaugurada em Vila Velha
Combo de pizzas doces e salgadas do delivery Forneria Original, em Vila Velha Crédito: Forneria Original/Divulgação
Redes de pizzarias de outros estados parecem estar atentas ao apreço dos capixabas pela redonda. Poucos meses após a abertura da mineira Olegário em Vitória, chegou a vez de Vila Velha receber outra franquia de pizzas, desta vez carioca. Trata-se da rede Forneria Original, especializada em delivery, que inaugurou na Praia da Costa (Av. Champagnat, 920) sua primeira unidade fora do Rio de Janeiro. 
A empresa trabalha com canais próprios de entrega por telefone, site e aplicativo, e traz no cardápio mais de 50 sabores, entre doces e salgados, com três tamanhos (20cm, 30cm e 40cm de diâmetro). Destaque para a marguerita especial, com tomate cereja e alho em lascas, e para a de banana com chocolate branco caramelizado. Mais informações: (27) 2464-2020. 

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SHOPPING PROMOVE CIRCUITO DE SOBREMESAS COM SORVETE 

De hoje até 21 de fevereiro, o Shopping Vitória realiza mais uma edição do circuito I Love Gelato, em que algumas de suas lojas oferecem combos de sobremesas a um preço único (R$ 14,90). Desta vez, participam Bubblekill, Coelhinho, Cremino, Freddo, Splash e Tea Shop.
Banana Split da sorveteria Coelhinho do Shopping Vitória
Banana Split da sorveteria Coelhinho participa do I Love Gelato 2021 Crédito: Camilla Baptistin
O consumidor terá direito a um voucher premiado ao completar o passaporte do circuito, que ganha um adesivo a cada sobremesa pedida nos seis locais participantes. Os prêmios variam de acordo com os estabelecimentos (saiba mais em @shoppingvitoria).

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Confira os produtos do I Love Gelato 2021: Bubblekill - bebida gelada de 700ml com chá de hibisco e sabores à escolha; Coelhinho - Banana split; Cremino - Petit gateau; Freddo - sundae de 330ml com até dois sabores de gelato e três complementos; Splash - Fraplash (tamanho G) - Frapê de baunilha, leite, gelo, saborização, chantily e calda; e Tea Shop - Pink Lemonade + Stroopwafel.

BRUNCH AOS DOMINGOS É NOVIDADE EM CAMBURI 

O beach bar Barlavento, na Praia de Camburi, agora oferece brunch aos domingos, das 10h às 12h. São servidas duas modalidades, tradicional e especial, e os itens de cada uma também podem ser pedidos separadamente. 
Torradas de sourdough e ovos mexidos do brunch do Barlavento, em Vitória
Torradas de sourdough e ovos mexidos fazem parte do brunch no Barlavento Crédito: Monique Janutt
A opção tradicional vem com café coado ou espresso, suco de laranja ou limonada suíça, torradas de sourdough com manteiga, ovos mexidos e bacon ou sanduíche de croissant, e tartelete de laranja (R$ 42,90, individual). Mais informações: @barlaventovix.
Leia as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em gastronomia.

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