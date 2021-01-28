Rede de pizzarias do RJ inaugura delivery em Vila Velha

Combo de pizzas doces e salgadas do delivery Forneria Original, em Vila Velha Crédito: Forneria Original/Divulgação

Redes de pizzarias de outros estados parecem estar atentas ao apreço dos capixabas pela redonda. Poucos meses após a abertura da mineira Olegário em Vitória , chegou a vez de Vila Velha receber outra franquia de pizzas, desta vez carioca. Trata-se da rede Forneria Original, especializada em delivery, que inaugurou na Praia da Costa (Av. Champagnat, 920) sua primeira unidade fora do Rio de Janeiro.

A empresa trabalha com canais próprios de entrega por telefone, site e aplicativo , e traz no cardápio mais de 50 sabores, entre doces e salgados, com três tamanhos (20cm, 30cm e 40cm de diâmetro). Destaque para a marguerita especial, com tomate cereja e alho em lascas, e para a de banana com chocolate branco caramelizado. Mais informações: (27) 2464-2020.

SHOPPING PROMOVE CIRCUITO DE SOBREMESAS COM SORVETE

De hoje até 21 de fevereiro, o Shopping Vitória realiza mais uma edição do circuito I Love Gelato, em que algumas de suas lojas oferecem combos de sobremesas a um preço único (R$ 14,90). Desta vez, participam Bubblekill, Coelhinho, Cremino, Freddo, Splash e Tea Shop.

Banana Split da sorveteria Coelhinho participa do I Love Gelato 2021 Crédito: Camilla Baptistin

O consumidor terá direito a um voucher premiado ao completar o passaporte do circuito, que ganha um adesivo a cada sobremesa pedida nos seis locais participantes. Os prêmios variam de acordo com os estabelecimentos (saiba mais em @shoppingvitoria ).

Confira os produtos do I Love Gelato 2021: Bubblekill - bebida gelada de 700ml com chá de hibisco e sabores à escolha; Coelhinho - Banana split; Cremino - Petit gateau; Freddo - sundae de 330ml com até dois sabores de gelato e três complementos; Splash - Fraplash (tamanho G) - Frapê de baunilha, leite, gelo, saborização, chantily e calda; e Tea Shop - Pink Lemonade + Stroopwafel.

BRUNCH AOS DOMINGOS É NOVIDADE EM CAMBURI

O beach bar Barlavento, na Praia de Camburi, agora oferece brunch aos domingos, das 10h às 12h. São servidas duas modalidades, tradicional e especial, e os itens de cada uma também podem ser pedidos separadamente.

Torradas de sourdough e ovos mexidos fazem parte do brunch no Barlavento Crédito: Monique Janutt

A opção tradicional vem com café coado ou espresso, suco de laranja ou limonada suíça, torradas de sourdough com manteiga, ovos mexidos e bacon ou sanduíche de croissant, e tartelete de laranja (R$ 42,90, individual). Mais informações: @barlaventovix