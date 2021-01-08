5 dicas de picolés, geladinhos e sorvetes de dar água na boca

BOLO DE SORVETE

O gelato serve de base para sobremesas tentadoras na Chocolateria Brasil, entre elas a Taça Pistache de Bronte (à direita na foto): brigadeiro cremoso ao leite, geleia de framboesa, pistache caramelizado e o elogiado gelato de pistache da casa. Quanto: R$ 31,90. Delivery: Shipp. Rua João da Silva Abreu, 971, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783. FOTO: Fabio Machado

Tortas feitas de sorvete artesanal são a especialidade do delivery Karamelo's, que conta com 18 sabores no cardápio. O mais pedido é o Creme Crocante, combinação de sorvete de creme, sorvete de crocante de castanha de caju e cobertura de chocolate. Valores: R$ 20 a fatia de 200g, R$ 15 a de 150g e R$ 98/kg a torta inteira (tamanhos a partir de 350g). Delivery: iFood e Whatsapp no (27) 99948-9493, para Vitória e Vila Velha. FOTO: Divulgação

Um isoporzinho com cinco minipicolés inspirados em docinhos de festas de aniversário é o lançamento da Originalle para comemorar seus cinco anos. Atenção para os sabores: Brigadeiro, Beijinho, Cajuzinho, Miçanga e Festa. Desejou? O kit custa R$ 55 e está disponível para entrega na Grande Vitória. Pedidos: (27) 99226-0928. FOTO: Maressa Moura

O geladinho gourmet, versão mais elaborada do bom e velho chup-chup, vem com casquinha de chocolate rubi na Ice Love, em Vila Velha. É o sabor Ruby Baunilha (a partir de R$ 8,50/unidade), um dos mais interessantes do cardápio. Ele contém geleia de morango em sua base cremosa de baunilha coberta pelo chocolate rosa com gostinho de frutas vermelhas. Delivery: iFood e Menu Dino. FOTO: Julia Sampaio