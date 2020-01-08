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Verão

Aprenda a fazer geladinho gourmet para levar para a praia

É fácil, é refrescante! Vamos ensinar duas receitas, uma alcoólica e outra com frutas, para você fazer em casa e dar um sabor a mais aos seus dias de calor

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 16:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 16:18
Geladinho gourmet: boa pedida para o verão Crédito: Reprodução
Chup-chup, sacolé, gelinho... Pode chamar do que quiser. Mas nacionalmente, ele tem feito sucesso agora com o nome de geladinho gourmet. É nada mais, nada menos que aquele suco congelado em saquinhos ou ainda em versões de sorvete, dos mais variados sabores. A criançada adora!
E tem as opções para os adultos também, que levam bebida alcoólica e acabam virando uma boa pedida para um dia de praia. 

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Dentro da série "Como faz?", vamos ensinar duas receitas deliciosas de geladinho para você fazer em casa. Uma delas leva cachaça. A outra é feita com frutas e água de côco. Quem ensina é a empresária Amanda Vasconcelos, que comanda uma fábrica de geladinhos gourmet em Vila Velha. 
Prepare o isopor e manda ver! 

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