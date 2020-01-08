Aprenda a fazer geladinho gourmet para levar para a praia

Geladinho gourmet: boa pedida para o verão Crédito: Reprodução

Chup-chup, sacolé, gelinho... Pode chamar do que quiser. Mas nacionalmente, ele tem feito sucesso agora com o nome de geladinho gourmet. É nada mais, nada menos que aquele suco congelado em saquinhos ou ainda em versões de sorvete, dos mais variados sabores. A criançada adora!

E tem as opções para os adultos também, que levam bebida alcoólica e acabam virando uma boa pedida para um dia de praia.

Dentro da série "Como faz?", vamos ensinar duas receitas deliciosas de geladinho para você fazer em casa. Uma delas leva cachaça. A outra é feita com frutas e água de côco. Quem ensina é a empresária Amanda Vasconcelos, que comanda uma fábrica de geladinhos gourmet em Vila Velha.