Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Concurso

Capixaba de 1,85 m tenta bicampeonato para o Brasil no Miss Supranational 2026

Natural da zona rural do Espírito Santo, ela transformou o bullying pela altura em sua principal marca nas passarelas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 11:07

Lara Marina, Miss Brasil Supranational 2026, do Espírito Santo
Lara Marina, Miss Brasil Supranational 2026, do Espírito Santo Reprodução/Instagram/@larammarina

Falta pouco para o Brasil voltar ao palco do Miss Supranational. Nos próximos dias, a capixaba Lara Marina, 19, embarca para a Polônia, onde representará o país na 17ª edição de um dos principais concursos mundiais de beleza da atualidade.


O confinamento das 62 candidatas começou nesta segunda-feira (13), e a grande final está marcada para o dia 31, quando Lara tentará conquistar um bicampeonato inédito para o Brasil —feito conhecido no universo dos concursos como "back-to-back". Isso porque a atual detentora da coroa mundial é justamente outra brasileira: Eduarda Braum, eleita Miss Supranational 2025.

Lara venceu o Miss Brasil Supranational, em março
Lara venceu o Miss Brasil Supranational, em março Instagram/@larammarina/@missbrasiloficial/@@italofotografo @estudio.403

Curiosamente, ambas as misses são conterrâneas, naturais de Afonso Cláudio (ES), município de cerca de 30 mil habitantes na região serrana capixaba.


Quando Lara venceu o Miss Brasil Supranational, em março, a cidade protagonizou um feito raro nos concursos de beleza: revelou duas vencedoras nacionais consecutivas no mesmo certame, sendo que uma delas tornou-se campeã da etapa mundial.


Natural da comunidade de Fazenda Guandu, na zona rural de Afonso Cláudio (ES), Lara é modelo e estudante de Publicidade e Propaganda. Com 1,85 m de altura, ela chama atenção nas passarelas, mas nem sempre enxergou essa característica como uma vantagem.


Durante o Miss Brasil Supranational, a jovem revelou que sofreu bullying quando era criança por ser muito mais alta do que os colegas de escola. Foi justamente nos concursos de beleza que conseguiu ressignificar a própria imagem, transformando a altura, antes motivo de insegurança, em sua principal marca nas passarelas.

Lara inicia a etapa mais importante de sua trajetória.
Lara inicia a etapa mais importante de sua trajetória. Reprodução/TV

Sua trajetória nas competições também foi construída passo a passo. Antes da conquista nacional, Lara disputou o Miss Universe Espírito Santo 2026, no qual terminou em terceiro lugar. Pouco depois, foi aclamada para representar o estado no Miss Supranational Brasil e direcionou toda a preparação para o novo desafio.


O resultado positivo veio durante a Lara superou outras 19 candidatas e recebeu a coroa das mãos da própria Eduarda Braum, em um dos momentos mais emocionantes da noite.

Agora, Lara inicia a etapa mais importante de sua trajetória. Durante cerca de três semanas na Polônia, participará de entrevistas, provas preliminares, ensaios fotográficos, atividades culturais e desfiles ao lado de representantes de dezenas de países.


Se conquistar a coroa no dia 31 de julho, além de garantir o primeiro bicampeonato consecutivo do Brasil no Miss Supranational, a capixaba escreverá mais um capítulo histórico para sua cidade natal, consolidando Afonso Cláudio como um dos maiores celeiros de misses do país.

Vale lembrar que o concurso tem um "spin-off" masculino, o Mister Supranational, que em 2026 também acontece em julho na Polônia e terá seu vencedor revelado no dia 1º de agosto. O representante brasileiro é o paulista Danton Miguel, 34, vice-campeão do Mister Brasil CNB.

Veja Também 

Imagem de destaque

De Afonso Cláudio e filha de agricultores: quem é Eduarda Braum, Miss Supranational

Imagem de destaque

Capixaba Eduarda Braum faz história ao ser eleita Miss Supranational 2025

Imagem de destaque

Vídeo: HZ acompanha Eduarda Braum às vésperas do Miss Universo Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Miss
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativo e-Título
e-Título: TSE atualiza aplicativo e libera novas funcionalidades
Imagem de destaque
Desconforto feminino: 7 situações que não devem ser consideradas “normais”
Imagem de destaque
5 tendências de arquitetura que transformam apartamentos em refúgios no inverno

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados