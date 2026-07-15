Capixaba de 1,85 m tenta bicampeonato para o Brasil no Miss Supranational 2026

Falta pouco para o Brasil voltar ao palco do Miss Supranational. Nos próximos dias, a capixaba Lara Marina, 19, embarca para a Polônia, onde representará o país na 17ª edição de um dos principais concursos mundiais de beleza da atualidade.
Curiosamente, ambas as misses são conterrâneas, naturais de Afonso Cláudio (ES), município de cerca de 30 mil habitantes na região serrana capixaba.
Quando Lara venceu o Miss Brasil Supranational, em março, a cidade protagonizou um feito raro nos concursos de beleza: revelou duas vencedoras nacionais consecutivas no mesmo certame, sendo que uma delas tornou-se campeã da etapa mundial.
Natural da comunidade de Fazenda Guandu, na zona rural de Afonso Cláudio (ES), Lara é modelo e estudante de Publicidade e Propaganda. Com 1,85 m de altura, ela chama atenção nas passarelas, mas nem sempre enxergou essa característica como uma vantagem.
Durante o Miss Brasil Supranational, a jovem revelou que sofreu bullying quando era criança por ser muito mais alta do que os colegas de escola. Foi justamente nos concursos de beleza que conseguiu ressignificar a própria imagem, transformando a altura, antes motivo de insegurança, em sua principal marca nas passarelas.
Sua trajetória nas competições também foi construída passo a passo. Antes da conquista nacional, Lara disputou o Miss Universe Espírito Santo 2026, no qual terminou em terceiro lugar. Pouco depois, foi aclamada para representar o estado no Miss Supranational Brasil e direcionou toda a preparação para o novo desafio.
O resultado positivo veio durante a Lara superou outras 19 candidatas e recebeu a coroa das mãos da própria Eduarda Braum, em um dos momentos mais emocionantes da noite.
Agora, Lara inicia a etapa mais importante de sua trajetória. Durante cerca de três semanas na Polônia, participará de entrevistas, provas preliminares, ensaios fotográficos, atividades culturais e desfiles ao lado de representantes de dezenas de países.
Se conquistar a coroa no dia 31 de julho, além de garantir o primeiro bicampeonato consecutivo do Brasil no Miss Supranational, a capixaba escreverá mais um capítulo histórico para sua cidade natal, consolidando Afonso Cláudio como um dos maiores celeiros de misses do país.
Vale lembrar que o concurso tem um "spin-off" masculino, o Mister Supranational, que em 2026 também acontece em julho na Polônia e terá seu vencedor revelado no dia 1º de agosto. O representante brasileiro é o paulista Danton Miguel, 34, vice-campeão do Mister Brasil CNB.