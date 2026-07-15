Capixaba de 1,85 m tenta bicampeonato para o Brasil no Miss Supranational 2026

Curiosamente, ambas as misses são conterrâneas, naturais de Afonso Cláudio (ES), município de cerca de 30 mil habitantes na região serrana capixaba.





Quando Lara venceu o Miss Brasil Supranational, em março, a cidade protagonizou um feito raro nos concursos de beleza: revelou duas vencedoras nacionais consecutivas no mesmo certame, sendo que uma delas tornou-se campeã da etapa mundial.





Natural da comunidade de Fazenda Guandu, na zona rural de Afonso Cláudio (ES), Lara é modelo e estudante de Publicidade e Propaganda. Com 1,85 m de altura, ela chama atenção nas passarelas, mas nem sempre enxergou essa característica como uma vantagem.





Durante o Miss Brasil Supranational, a jovem revelou que sofreu bullying quando era criança por ser muito mais alta do que os colegas de escola. Foi justamente nos concursos de beleza que conseguiu ressignificar a própria imagem, transformando a altura, antes motivo de insegurança, em sua principal marca nas passarelas.