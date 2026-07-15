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Investigação

Ex-servidor de Mucurici é preso suspeito de desviar pagamentos do ITBI

As investigações apontam que o suspeito recebia em uma conta bancária pessoal os valores referentes ao pagamento do ITBI. Depois, emitia comprovantes sem validade, simulando a quitação do imposto

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 13:01

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

15 jul 2026 às 13:01

Um ex-servidor da Prefeitura de Mucurici, no Norte do Espírito Santo, foi preso na terça-feira (14) por suspeita de desviar dinheiro do pagamento do pagamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).


Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 39 anos atuava como chefe do Setor de Tributação da prefeitura e é investigado pelos crimes de peculato e falsidade ideológica. A identidade dele não foi divulgada. 


As investigações apontam que o suspeito recebia em uma conta bancária pessoal os valores referentes ao pagamento do ITBI. Depois, emitia comprovantes sem validade, simulando a quitação do imposto, e os entregava às vítimas para apresentação ao cartório. Pelo menos seis pessoas foram identificadas como vítimas do esquema, que teria causado um prejuízo de cerca de R$ 20 mil.


O delegado Waldir Marins, titular da Delegacia de Mucurici, explicou que as instituições financeiras utilizadas não tinham convênio para o recolhimento do tributo. Com isso, os valores eram estornados para a conta do investigado, que se apropriava indevidamente do dinheiro. As vítimas só descobriam a fraude quando tentavam concluir a transferência do imóvel no cartório.


A Prefeitura de Mucurici não se manifestou até a publicação desta reportagem.

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