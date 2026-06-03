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Em Nova Venécia

Ex-servidora é condenada a quase 13 anos de prisão por desviar verba de aluguel social no ES

Justiça aponta fraude mantida por sete anos na Assistência Social e desviou mais de R$ 861 mil destinados a famílias em situação de vulnerabilidade; ainda cabe recurso

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 13:57

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

03 jun 2026 às 13:57
Imagem área de Nova Venécia, onde ocorreu o afogamento
Imagem área de Nova Venécia, onde ocorreu o afogamento Prefeitura de Nova Venécia

A Justiça condenou a ex-chefe da Divisão de Contabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Venécia, Marcilene da Rocha Bungenstab, a 12 anos, 11 meses e 16 dias de prisão por desviar recursos destinados ao programa de aluguel social. Ela poderá recorrer da pena em liberdade.


A sentença foi assinada pelo juiz Ivo Nascimento Barbosa, da 2ª Vara Criminal do município, na terça-feira (2), e também determina que ela devolva R$ 861.755,25 aos cofres públicos. Denunciado na mesma ação, David Bungenstab de Lima, apontado como marido da ex-servidora, foi absolvido no processo.


Segundo a decisão, os desvios ocorreram entre 2013 e 2020, período em que Marcilene ocupava um cargo de chefia na área financeira da secretaria. De acordo com o processo, ela aproveitava o acesso aos sistemas da prefeitura para criar pagamentos indevidos e direcionar recursos públicos para uma conta bancária ligada à família.


Procurado pela reportagem no início da tarde desta quarta-feira (3), o advogado Eduardo Ventorim, responsável pela defesa da ex-servidora, informou que ainda não havia sido oficialmente notificado da sentença. Ele afirmou que respeita o entendimento do magistrado, mas disse que a defesa vai analisar a decisão e, se houver fundamentos para contestá-la, apresentará recurso ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).


A investigação apontou que os recursos desviados eram destinados ao aluguel social, benefício concedido a famílias em situação de vulnerabilidade. Segundo a sentença, a ex-servidora manipulava registros contábeis para gerar pagamentos fictícios e, em seguida, transferia os valores para uma conta bancária utilizada por ela ou para quitar despesas pessoais.

O esquema veio à tona no início de 2021, durante a troca de governo municipal. 


O novo responsável pelo setor de contabilidade identificou inconsistências nos contratos e pagamentos relacionados ao aluguel social. A partir daí, auditorias internas revelaram pagamentos em duplicidade e movimentações incompatíveis com os contratos firmados pelo município.


As apurações levaram à abertura de um processo administrativo disciplinar e, posteriormente, de uma Tomada de Contas Especial no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), que serviu de base para a denúncia apresentada pelo Ministério Público.

O que disseram os acusados

Durante o interrogatório, Marcilene admitiu ter desviado os recursos. Ela contou que realizava lançamentos em duplicidade para gerar saldo nas contas da prefeitura e, ao final do mês, transferia os valores para uma conta bancária em nome do marido. Também afirmou que parte do dinheiro era usada para pagar boletos pessoais.


A ex-servidora disse que agiu sozinha e sustentou que o marido, David Bungenstab de Lima, não sabia do esquema. Segundo ela, a conta utilizada para receber os recursos estava em nome dele, mas era antiga e permanecia sob seu controle. Marcilene alegou ainda que os desvios ocorreram em razão de dificuldades financeiras e dívidas acumuladas ao longo dos anos.


David também foi ouvido pela Justiça e negou qualquer participação. Ele afirmou que acreditava que a conta estava sem movimentação havia anos e disse desconhecer a origem dos depósitos. Segundo seu relato, a renda da família vinha principalmente de um espaço de eventos administrado por ele e nunca houve sinais de enriquecimento ou mudança significativa no padrão de vida do casal.


Embora a conta bancária utilizada para receber os valores estivesse em seu nome, David Bungenstab de Lima foi absolvido.


Para o juiz, não houve provas suficientes de que ele sabia da origem do dinheiro ou que participou do esquema. A sentença afirma que o Ministério Público não conseguiu demonstrar que ele tinha conhecimento dos desvios ou que atuou em conjunto com a esposa.


O magistrado observou ainda que a própria Marcilene assumiu a responsabilidade pelos atos e declarou que o marido desconhecia as movimentações. Diante da falta de provas sobre a participação dele, a Justiça decidiu absolvê-lo.

Confissão e documentos ajudaram juiz a decidir por condenação

Ao analisar o caso, o juiz concluiu que a confissão de Marcilene foi confirmada por documentos, auditorias e depoimentos de testemunhas.


A sentença destaca que ela tinha acesso exclusivo aos sistemas financeiros da secretaria e utilizava essa condição para inserir informações falsas e liberar pagamentos que não correspondiam a despesas reais. Para o magistrado, ficou comprovado que a então servidora se aproveitou da função de chefia para executar as fraudes durante vários anos.


O juiz também considerou especialmente grave o fato de os desvios terem atingido recursos destinados à assistência social. Na decisão, ele ressalta que parte das irregularidades ocorreu durante a pandemia de Covid-19, período em que muitas famílias dependiam de programas públicos para garantir moradia e condições básicas de sobrevivência.


Outro ponto destacado foi a duração do esquema. Segundo a sentença, os desvios ocorreram de forma repetida ao longo de sete anos. Apenas entre dezembro de 2019 e novembro de 2020, foram identificadas dezenas de movimentações irregulares.

O que diz a prefeitura

O atual prefeito de Nova Venécia, Mário Sérgio Lubiana (PSB) — que também preside a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) —, não era responsável pela gestão do município durante o período dos fatos, mas foi procurado pela reportagem para comentar a sentença.


Em nota, a Prefeitura de Nova Venécia informa que a Secretaria de Assistência Social tem autonomia administrativa e financeira. No mesmo comunicado, o prefeito ressaltou que não participou dos procedimentos investigados e disse que a investigação não apontou qualquer envolvimento dele nos fatos.

Atualização

04/06/2026

O texto foi atualizado com nota enviada pela Prefeitura de Nova Venécia.

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