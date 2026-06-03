Ex-servidora é condenada a quase 13 anos de prisão por desviar verba de aluguel social no ES

A Justiça condenou a ex-chefe da Divisão de Contabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Venécia, Marcilene da Rocha Bungenstab, a 12 anos, 11 meses e 16 dias de prisão por desviar recursos destinados ao programa de aluguel social. Ela poderá recorrer da pena em liberdade.





A sentença foi assinada pelo juiz Ivo Nascimento Barbosa, da 2ª Vara Criminal do município, na terça-feira (2), e também determina que ela devolva R$ 861.755,25 aos cofres públicos. Denunciado na mesma ação, David Bungenstab de Lima, apontado como marido da ex-servidora, foi absolvido no processo.





Segundo a decisão, os desvios ocorreram entre 2013 e 2020, período em que Marcilene ocupava um cargo de chefia na área financeira da secretaria. De acordo com o processo, ela aproveitava o acesso aos sistemas da prefeitura para criar pagamentos indevidos e direcionar recursos públicos para uma conta bancária ligada à família.





Procurado pela reportagem no início da tarde desta quarta-feira (3), o advogado Eduardo Ventorim, responsável pela defesa da ex-servidora, informou que ainda não havia sido oficialmente notificado da sentença. Ele afirmou que respeita o entendimento do magistrado, mas disse que a defesa vai analisar a decisão e, se houver fundamentos para contestá-la, apresentará recurso ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).





A investigação apontou que os recursos desviados eram destinados ao aluguel social, benefício concedido a famílias em situação de vulnerabilidade. Segundo a sentença, a ex-servidora manipulava registros contábeis para gerar pagamentos fictícios e, em seguida, transferia os valores para uma conta bancária utilizada por ela ou para quitar despesas pessoais.

O esquema veio à tona no início de 2021, durante a troca de governo municipal.





O novo responsável pelo setor de contabilidade identificou inconsistências nos contratos e pagamentos relacionados ao aluguel social. A partir daí, auditorias internas revelaram pagamentos em duplicidade e movimentações incompatíveis com os contratos firmados pelo município.





As apurações levaram à abertura de um processo administrativo disciplinar e, posteriormente, de uma Tomada de Contas Especial no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), que serviu de base para a denúncia apresentada pelo Ministério Público.