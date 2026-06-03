Operação Naufrágio: ação cível termina sem condenações após 13 anos

Uma ação de improbidade administrativa aberta há mais de 13 anos contra o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Frederico Guilherme Pimentel, familiares dele e um ex-policial investigado na Operação Naufrágio foi encerrada sem condenações na esfera cível. Em 2025, parte dos acusados foi alvo de condenações na esfera criminal, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).





Em sentença assinada em 22 de maio, o juiz Rogério Rodrigues de Almeida, da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, concluiu que a ação não poderia mais resultar em punições após as mudanças promovidas na Lei de Improbidade Administrativa em 2021.





A ação havia sido movida em 2013 pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) contra o ex-desembargador Frederico Guilherme Pimentel; dois filhos dele, Frederico Luis Schaider Pimentel e Roberta Schaider Pimentel; um sobrinho, Brian Schaider da Silva; e contra o ex-policial Lucimar da Silva Agostinho.





A defesa dos réus foi procurada para comentar a decisão. O ex-juiz e atualmente advogado Frederico Luis Schaider Pimentel, que integra a banca responsável pela defesa da família no processo, informou, por mensagem, que não comentaria o caso.





Segundo o Ministério Público, Frederico Guilherme Pimentel, que faleceu em 2020, teria usado sua influência como presidente do TJES à época para tentar interferir no julgamento de uma apelação cível em benefício de Brian e Lucimar.





De acordo com a acusação, os dois buscavam reverter, na Justiça, a expulsão deles da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Ambos haviam sido desligados da corporação após um processo disciplinar e recorreram ao Tribunal de Justiça na tentativa de anular a punição e retornar aos quadros da PM.





Foi nesse recurso que, segundo o Ministério Público, familiares do então presidente do TJES teriam atuado para obter uma decisão favorável aos ex-policiais. Lucimar acabou sendo excluído do processo após sua morte ser comunicada à Justiça durante a tramitação da ação.





O MPES sustentava que houve uso de relações pessoais e institucionais para influenciar magistrados da Corte em favor de interesses particulares. A ação não tratava de desvio de recursos públicos nem de enriquecimento ilícito. O foco da acusação era o suposto uso da influência do cargo para interferir em uma decisão judicial.