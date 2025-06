Operação Naufrágio: condenações, absolvições e o peso do tempo na Justiça

Foram dez condenações e quatro absolvições no julgamento da Operação Naufrágio, o maior escândalo do Judiciário capixaba, na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta semana. Um desfecho que tem as marcas do tempo: ocorreu 16 anos após o início das investigações, com um julgamento que teve 27 adiamentos. E, no fim, um dos dez condenados foi beneficiado pela prescrição da punibilidade por ter completado 70 anos.