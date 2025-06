BR 262: início das obras ficou para 2026 e não pode ter mais desvios

BR 262 . Crédito: Divulgação/ Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante

Quando ficou garantido, no ano passado, que R$ 2,3 bilhões do Acordo de Mariana seriam destinados às obras de duplicação da BR 262, houve a sensação de que as coisas caminhariam a passos largos a partir de então. Mas, como mostra o histórico da rodovia federal, todo otimismo precisa ser contido. Desde a primeira tentativa de concessão da via, em 2013, os percalços têm sido recorrentes.

A informação mais recente do governo federal é a de que o edital para a duplicação da primeira etapa da BR 262 será publicado em novembro, com as obras programadas para se iniciarem em abril de 2026 e durarem seis anos. As informações foram passadas pelo subsecretário de Estado de Ações Socioambientais, Saneamento e Infraestrutura, Ricardo Iannotti, durante audiência pública na Assembleia Legislativa, no último dia 26.

Este editorial se coloca para mostrar que o novo cronograma precisa ser seguido à risca. A BR 262 é uma rodovia ultrapassada e perigosa, que precisa de mais segurança em todos os sentidos: para ampliar a capacidade logística e aumentar a competitividade econômica do Espírito Santo e para proteger os visitantes, tanto externos quanto internos. A Pedra Azul, um dos principais atrativos capixabas, fica às suas margens, assim como outros expoentes do agroturismo, como Venda Nova.

Não vai ser sem cobrança e articulação que as obras vão sair do papel, governo e representantes em Brasília não podem perder esse projeto de vista. É fundamental lembrar que 2026 é um ano eleitoral, quando as prioridades são determinadas pela agenda política. Num piscar de olhos, um cronograma pode sumir do mapa, o que não seria novidade nenhuma no que diz respeito à BR 262. O destino dessa rodovia precisa ser em linha reta, sem mais curvas e desvios.

