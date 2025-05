Que estudantes de Medicina são esses?

Em sua coluna, Vilmara Fernandes mostrou que a Ufes chegou a ser orientada a expulsar todos os alunos, sendo que houve também duas manifestações no processo disciplinar para que as informações fossem repassadas ao Ministério Público Federal (MPF) para uma possível abertura de ação penal. A moralidade da vida acadêmica foi jogada no lixo também pelos "beneficiários" do esquema, e certamente um nível mais alto de punição poderia servir de freio a quem, no futuro, pensar em repetir essa farsa.